На шахте на территории ЛНР прогремел взрыв

На шахте, расположенной на территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), прогремел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба МЧС ЛНР.

По имеющимся данным, ЧП произошло на мини-шахте "Схидкарбон" в поселке Юрьевка Лутугинского района. Детали происшествия в настоящий момент уточняются.

Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России, в район ЧП был направлен отряд спасателей. "По просьбе органов власти ЛНР для оказания помощи и проведения спасательных работ на шахте в район ЧП направляются сотрудники МЧС, в том числе отряд горноспасателей МЧС", - отметили в ведомстве.

На место происшествия также выехали четыре отделения военизированного горноспасательного отряда №1 (Луганск), включая командный состав и три реанимационно-противошоковые группы. Как сообщает "Комсомольская правда - Донецк", на место происшествия также направился глава МЧС республики Евгений Кацавалов и и.о. директора реагирования на ЧС министерства Роман Кочетов.

Глава ЛНР Леонид Пасечник взял ситуацию на шахте под личный контроль. По данным агентства "Луганскинформцентр", для ликвидации последствий аварии будет создана межведомственная комиссия.

Предприятие "Схидкарбон" является единственной мини-шахтой на территории Лутугинского района. Со второго полугодия 2014 года его деятельность была приостановлена в связи с активными боевыми действиями в регионе; до сегодняшнего дня предприятие находилось в поддерживающем режиме