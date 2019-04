Мама финалиста детского «Голоса» Ержана Максима: «Сын расстроен. Но претензий у нас нет»

Этот паренек был достоин победы не меньше других. Он приезжал на съемки из Казахстана, пропуская тренировки по боксу и школу, усердно репетировал, учил уроки прямо на съемках и, главное, пел довольно круто, хотя в самом начале проекта даже по-русски говорил с трудом.

Но голоса зрителей в финале, куда Ержан (это имя) Максим добрался сквозь все тернии, распределились таким образом, что он с треском проиграл. Дочь Алсу Микелла Абрамова получила 56,5% зрительских симпатий. А вот он — всего 27,9%. Наверно, никто не может подтвердить, что Микелла выступила в финале в два раза мощнее. Переписать прямой эфир уже нельзя. Ержан возвращается домой с чувством горечи. В интернете зрители подняли волну негодования — всем почему-то кажется победа Абрамовой несколько несправедливой. «КП» дозвонилась до мамы мальчика — Гульмиры Алибек, чтобы узнать, каково им сейчас.

- Гульмира, как вы? Следите за тем, что происходит после финала?

- Конечно, мы все отслеживаем и читаем. Но сразу хочу сказать, что комментировать результаты не хотим. Это голосование уже прошло, нагнетать обстановку мы не хотели бы.

- Но по-человечески Ержана очень жалко. Как он? Сильно расстроен?

- Да. Ержан расстроился. Что не выиграл. Что не дотянул немного во время «Адажио» (парень исполнял песню Лары Фабиан в суперфинале — заключительном этапе конкурса. — Авт.). Теперь уже ничего не поделать.

- Вы летите домой?

- Да, мы еще в Москве. Скоро будем собираться.

- Первый канал не связывался с вами? Не предлагали пока не торопиться и не уезжать?

- Нет, никаких звонков не было. А что там сейчас, совещания?

- Есть информация, что в срочном порядке организаторы шоу пересматривают итоги голосования в виду «аномальности» и, исходя из этого, определяют правомочность такого исхода. Вы готовы к иному результату финала?

- Я не хотела бы комментировать. Извините. У нас нет никаких претензий. Если что-то произойдет, сообщите нам, пожалуйста. Всего хорошего.

Ержан Максим.All by Myself