Мама Роберта Багратяна, ростовского Фредди Меркьюри: «Мы не ожидали. Теперь сын хочет доказать всем, что деньгами не все покупается»

Роберт Багратян заставил говорить о себе всех, кто в курсе, что такое детский «Голос». Он дерзко прорубил себе окно в шестой сезон шоу во время слепых прослушиваний, спев Show Must Go On Фредди Меркьюри. Уже через несколько дней видео собрало в ютубе миллион просмотров.

Все говорили, что если не он не выиграет шоу, то только по своей вине. Или потому что в его команде маленькая Нино Чеснер — еще одна безоговорочная звезда проекта. Но судьба распорядилась иначе: и Роберт, и Нино проиграли дочери Алсу, которая вообще вылетела с проекта. Мама Роберта Асмик Багратян призналась «КП», что не ожидала такого развития событий в финале. Как и все.

- Победительница шестого сезона детского «Голоса» Микелла Абрамова была с вашим сыном в одной команде. И, конечно, боролась за выход в финал. Тогда Микелла покинула конкурс на этапе «Песня навылет», потому что Светлана Лобода пропустила в финал Роберта и Нино Чеснер — самых сильных артистов команды. Микеллу наставница оставила за бортом. Уже в финале, когда Абрамова вернулась после дополнительного этапа, в тройке Багратян-Чеснер-Абрамова зритель отдал безоговорочную победу Микелле, а Роберт и Нино сенсационно вылетели. Вы согласны с таким результатом? Это логично?

- Для нас это была странная новость. Сами мы такого исхода, конечно, не ожидали. Но откуда мы можем знать, что там на самом деле за голосование было? Мы же не можем проверить. Мы не внутри, не понимаем, что там происходит. Решал зритель, а не мы.

- С самого первого появления на проекте Роберт был заряжен на победу. Как он отреагировал на вылет?

- Он сказал, что после этого финала у него появится еще больше сил для работы в музыке и жизни. Сил, чтобы идти к победе. Он хочет доказать, что деньгами купить можно не все. Что можно ценить творчество, искусство и голос.

- По вашим оценкам, многие голосовали за Роберта?

- Узкий круг родственников. Ведь Армения голосовать не может. Люди из Ростова-на-Дону отдавали голоса, но массовую пропаганду мы не вели. На страничке Вконтакте (113 подписчиков — Авт.) попросили и все. Зритель решал, не мы. Для меня Роберт всегда будет лучшим.

Итоги голосования

- Вы сидели в зале во время эфира. Показалось ли вам выступление Микеллы Абрамовой настолько ошеломительным, что она сначала обошла Роберта и Нино Чеснер, а потом и еще двух суперфиналистов?

- Это очень сложный вопрос. Мы хорошо общаемся с Микеллой, Роберт был с ней в одной команде. Так что не могу вам ответить. Пусть Первый канал проверит результаты еще раз. Оценивать вокал я не имею права. У каждого есть собственная совесть. И если что-то произошло нечестно, пусть это останется на совести этих людей. Все бывает в жизни. Будем стараться еще больше.

ЦИТАТА

Роберт Багратян: «Победа в шоу «Голос. Дети» – не главное для меня. Главное, чтобы зрителей это задело, чтобы они почувствовали нежность и теплоту в сердце, и чтобы у них пошли мурашки».

ОФИЦИАЛЬНО

