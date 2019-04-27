2019-04-27T18:00:07+03:00
Общество

Геннадий Зюганов: Нагорная проповедь Иисуса Христа полностью совпадает с Моральным кодексом строителя коммунизма

Лидер КПРФ в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал, как он и его партия будут отмечать Пасху [аудио]
Александр ГАМОВ@gamov1
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Геннадий ЗюгановГеннадий ЗюгановФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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- Геннадий Андреевич, как вы относитесь к религиозным праздникам?

- С большим уважением.

Это наша традиция, удивительная традиция, которая имеет тысячелетнюю историю.

Ну, а если взять главные духовно-нравственные ценности православия, допустим... Нагорная проповедь Иисуса Христа полностью совпадает с Моральным кодексом строителя коммунизма.

Геннадий Зюганов: Нагорная проповедь Иисуса Христа полностью совпадает с Моральным кодексом строителя коммунизма

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- Может быть, наоборот...

- Можно - и наоборот. Но это не имеет большое значение...

А если взять главный лозунг коммунизма: «Кто не работает, тот и не ест», - прочитайте послание Апостола Павла к Фессалоникийцам. Один в один совпадает.

- Вот так... А если говорить о праздниках, которые отмечают верующие других официальных конфессий...

- Свобода совести должна быть гарантирована. У нас в уставе партии давно это записано.

И в целом - люди духовные, они ведут себя достойнее, чем те, у кого в душе нет ни веры, ни совести, ни ценностей, ни уважения к предкам.

- А вы в храм пойдете на службу?

- Для меня храм – это, прежде всего, наша великая история, культура и природа.

Поэтому я буду вместе со всеми отмечать этот праздник, поклонюсь своим родителям, которые чтили нашу веру и наши все традиции. Вот и отмечу.

- Но вас в храме видели, вы крестились...

- (Пауза) Давай, поздравляю тебя и с Пасхой светлой, и с Первомаем, с Днем Победы.

- Спасибо!

- Не случайно эти три праздника вместе сошлись.

Без высокой духовности, чувства солидарности. И без наших побед мы бы не выиграли своё подобающие место в этой нашей истории.

- Согласен. И вас тоже с праздниками.

- Благодарен.

- И с Пасхой, и с Первомаем, и с Днём Великой Победы!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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