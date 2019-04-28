Как встретили Пасху Навка, Петросян и Бондарчук
Православные христиане сегодня отмечают Пасху. Большой праздник для всех верующих людей затронул и наших артистов.
Сначала, по традиции, красили яйца. Работа точно кипела в двух домах - у Натальи Водяновой и Татьяны Навки.
Главной помощницей фигуристки была ее дочь Надежда. Процесс покраски был долгим и не самым простым, но девочка справилась.
Потом куличи и яйца надо было освятить в церкви. Например, Евгений Петросян побывал в храме, где сфотографировался и поздравил всех верующих с праздником. Читатели попытались разобрать на фото, что там в корзинке у юмориста: «Что только одно яичко освятили?». На что Евгений Ваганович устало объяснил «Во-первых, не яичко, а яйцо! Во-вторых, это яйцо, но шоколадное, оно на куличе. А яйца вокруг».
Помимо Петросяна святили крашенки и пасхи Мария Погребняк (супруга футболиста), Алика Смехова, Стас Михайлов с семьей.
Надо сказать, именно в этот день артисту исполнилось 50 лет. Хороший знак!
Светлана Бондарчук опубликовала в своем Инстаграме видео, где батюшка со всей щедростью окропил ее святой водой. Народ тут же начал злословить - и без головного убора, и в джинсах и очках на голове...Но нашлись у ее подписчиков и слова в защиту: - «Без платка и в штанах со светлыми мыслями это меньший грех, чем в платке и юбке с осуждением».
Ночью на службу отправилась Тина Канделаки, в храм зашла и Ольга Бузова.
Частицу благодатного огня принесла домой Тина Канделаки Фото: www.instagram.com/natellakrapivina/
И, конечно, Дарья Донцова, которая посещает службы каждую неделю. По воскресеньям писательница стоит на литургии в храме Спаса Нерукотворного Образа в селе Уборы. И в этот раз, конечно, же, была на ночном богослужении.
ИСТОЧНИК KP.RU