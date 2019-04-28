2019-04-28T08:12:01+03:00
Звезды

Как встретили Пасху Навка, Петросян и Бондарчук

Артисты освятили куличи и яйца и посещали ночные богослужения
Кира БУЛЫЧЕВА
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В субботу артисты, как и другие верующие христиане, святили в храмах куличи, пасхи и яйцаВ субботу артисты, как и другие верующие христиане, святили в храмах куличи, пасхи и яйцаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Православные христиане сегодня отмечают Пасху. Большой праздник для всех верующих людей затронул и наших артистов.

Сначала, по традиции, красили яйца. Работа точно кипела в двух домах - у Натальи Водяновой и Татьяны Навки.

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Какое это счастье! С наступающим Великим Праздником Пасхи, дорогие Happy Orthodox Easter to all the families celebrating tomorrow
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Главной помощницей фигуристки была ее дочь Надежда. Процесс покраски был долгим и не самым простым, но девочка справилась.

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В Великую субботу в Иерусалиме в Храме Гроба Господня происходит схождение Благодатного Огня, а у нас завершаются все приготовления к светлому празднику Пасхи. Оооо это великое множество рецептов куличей и пасхи, а уж покраска яиц, вообще отдельная тема! Поделитесь рецептами ? #ТатьянаНавка #надеждапескова #ВеликаяСуббота #выходные #веснапришла
22539 отметок «Нравится»216 комментариевInstagram

Потом куличи и яйца надо было освятить в церкви. Например, Евгений Петросян побывал в храме, где сфотографировался и поздравил всех верующих с праздником. Читатели попытались разобрать на фото, что там в корзинке у юмориста: «Что только одно яичко освятили?». На что Евгений Ваганович устало объяснил «Во-первых, не яичко, а яйцо! Во-вторых, это яйцо, но шоколадное, оно на куличе. А яйца вокруг».

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Я всех приветствую! Сегодня Великая Страстная суббота. Побывал в храме. Освятил куличи и яйца. С наступающим праздником! #евгенийпетросян #пасха
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Помимо Петросяна святили крашенки и пасхи Мария Погребняк (супруга футболиста), Алика Смехова, Стас Михайлов с семьей.

alika_smekhovaalika_smekhova
Великая Суббота! Скоро Пасха-мой любимый праздник! Позади Великий пост,страстная неделя подходит к концу. Очень хочу поделиться с вами Верой,Надеждой и Любовью всех причастных с наступающим праздником всем моим подписчиком весеннего обновления и мира в душе,в жизни,в мыслях и помыслах всех люблю #аликасмехова #пасха #освящение #весна #храм
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Надо сказать, именно в этот день артисту исполнилось 50 лет. Хороший знак!

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#МатронаМосковская #Семья #МихайLove50
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Светлана Бондарчук опубликовала в своем Инстаграме видео, где батюшка со всей щедростью окропил ее святой водой. Народ тут же начал злословить - и без головного убора, и в джинсах и очках на голове...Но нашлись у ее подписчиков и слова в защиту: - «Без платка и в штанах со светлыми мыслями это меньший грех, чем в платке и юбке с осуждением».

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Радость и Любовь
14430 отметок «Нравится»468 комментариевInstagram

Ночью на службу отправилась Тина Канделаки, в храм зашла и Ольга Бузова.

Частицу благодатного огня принесла домой Тина Канделаки Фото: www.instagram.com/natellakrapivina/

Частицу благодатного огня принесла домой Тина Канделаки Фото: www.instagram.com/natellakrapivina/

И, конечно, Дарья Донцова, которая посещает службы каждую неделю. По воскресеньям писательница стоит на литургии в храме Спаса Нерукотворного Образа в селе Уборы. И в этот раз, конечно, же, была на ночном богослужении.

dontsova_officialdontsova_official
Все будет хорошо! Матушка Елисавета, Игуменья Марфо Мариинской Обители Милосердия в Москве ( Большая Ордынка, дом 34) и я, которая Матушку очень любит.
4832 отметок «Нравится»56 комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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