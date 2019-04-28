Как встретили Пасху Навка, Петросян и Бондарчук

Православные христиане сегодня отмечают Пасху. Большой праздник для всех верующих людей затронул и наших артистов.

Сначала, по традиции, красили яйца. Работа точно кипела в двух домах - у Натальи Водяновой и Татьяны Навки.

natasupernova Какое это счастье! С наступающим Великим Праздником Пасхи, дорогие Happy Orthodox Easter to all the families celebrating tomorrow

Главной помощницей фигуристки была ее дочь Надежда. Процесс покраски был долгим и не самым простым, но девочка справилась.

tatiana_navka В Великую субботу в Иерусалиме в Храме Гроба Господня происходит схождение Благодатного Огня, а у нас завершаются все приготовления к светлому празднику Пасхи. Оооо это великое множество рецептов куличей и пасхи, а уж покраска яиц, вообще отдельная тема! Поделитесь рецептами ? #ТатьянаНавка #надеждапескова #ВеликаяСуббота #выходные #веснапришла

Потом куличи и яйца надо было освятить в церкви. Например, Евгений Петросян побывал в храме, где сфотографировался и поздравил всех верующих с праздником. Читатели попытались разобрать на фото, что там в корзинке у юмориста: «Что только одно яичко освятили?». На что Евгений Ваганович устало объяснил «Во-первых, не яичко, а яйцо! Во-вторых, это яйцо, но шоколадное, оно на куличе. А яйца вокруг».

petrosyanevgeny Я всех приветствую! Сегодня Великая Страстная суббота. Побывал в храме. Освятил куличи и яйца. С наступающим праздником! #евгенийпетросян #пасха

Помимо Петросяна святили крашенки и пасхи Мария Погребняк (супруга футболиста), Алика Смехова, Стас Михайлов с семьей.

alika_smekhova Великая Суббота! Скоро Пасха-мой любимый праздник! Позади Великий пост,страстная неделя подходит к концу. Очень хочу поделиться с вами Верой,Надеждой и Любовью всех причастных с наступающим праздником всем моим подписчиком весеннего обновления и мира в душе,в жизни,в мыслях и помыслах всех люблю #аликасмехова #пасха #освящение #весна #храм

Надо сказать, именно в этот день артисту исполнилось 50 лет. Хороший знак!

Светлана Бондарчук опубликовала в своем Инстаграме видео, где батюшка со всей щедростью окропил ее святой водой. Народ тут же начал злословить - и без головного убора, и в джинсах и очках на голове...Но нашлись у ее подписчиков и слова в защиту: - «Без платка и в штанах со светлыми мыслями это меньший грех, чем в платке и юбке с осуждением».

a030aa Радость и Любовь

Ночью на службу отправилась Тина Канделаки, в храм зашла и Ольга Бузова.

Частицу благодатного огня принесла домой Тина Канделаки Фото: www.instagram.com/natellakrapivina/

И, конечно, Дарья Донцова, которая посещает службы каждую неделю. По воскресеньям писательница стоит на литургии в храме Спаса Нерукотворного Образа в селе Уборы. И в этот раз, конечно, же, была на ночном богослужении.