Ким Кардашьян устроила вечеринку в честь рождения своего четвертого ребенка

Ким Кардашьян устроила вечеринку по поводу рождения своего четвертого ребенка: звезда реалити-шоу пригласила друзей на «baby shower» - праздник в честь будущего малыша. Четвертый наследник Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста появится на свет через две недели. Ребенка для пары вынашивает суррогатная мать. Уже известно, что это будет мальчик.

На вечеринку звездное семейство пригласило всех своих звездных друзей и подруг, включая Пэрис Хилтон. Канье в этот день занимался детьми – он взял на себя троих сорванцов Норт, Чикаго и Сэйнта. Праздник Ким Кардашьян решила организовать прямо во дворе своего дома. Правда, дом – это слабо сказано. Ким и Канье владеют в Беверли Хиллз целым поместьем: огромный особняк, бассейн, зеленые лужайки, зоны отдыха – места хватило всем гостям. Декор был выполнен в белых и голубых тонах, так что ни у кого из присутствовавших не осталось сомнений, что у четы Уэст-Кардашьян родится мальчик.

kimkardashiansnap Kim at her baby shower today!

Вечеринку модель устроила в йога-стиле: прямо на траве расстелили маты, и для гостей провели занятие на свежем воздухе. Потом участников вечеринки ждал спа-уголок с расслабляющими эфирными маслами, массажем и другими приятными для души и тела штучками. Сама хозяйка праздника водрузила свои знаменитые ягодицы на резиновый коврик и вместе с другими увлеченно занималась йогой бок о бок со своей подружкой Пэрис Хилтон. Кадрами и видео праздника Ким поделилась в Инстаграме и в Сториз.

О том, что они станут родителями в четвертый раз, Ким Кардашьян рассказала в январе 2019 года. Модель пока не говорит, как она собирается назвать своего нового отпрыска. В одном из интервью звезда рассказала, что подумывает дать ребенку армянское имя.

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Ким и Канье Уэст уже воспитывают троих детей. Дочь Норт Уэст появилась на свет в 2013 году. В 2015-м у супругов родился сын Сэйнт. Старших детей Ким родила сама. А вот третью дочку Чикаго им выносила и родила суррогатная мать. Девочка появилась на свет в январе 2018 года.

Нанять суррогатную маму 38-летняя Кардашьян решила из-за осложнений двух первых беременностей: после вторых родов ей сделали сложную операцию, во время которой модель чуть не умерла. У нее диагнострировали приращение плаценты — когда плацента врастает в ткань стенки матки, и это может стать причиной сильного кровотечения. Врачам приходится удалять ее хирургическим путем. Тем не менее, Ким была готова снова сделать операцию на матке, чтобы родить самой в третий раз. Но врачи категорически запретили ей рисковать здоровьем.

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- Канье всегда хотел, чтобы в их семье было пятеро или шестеро детей, поэтому Ким согласилась на суррогатное материнство, - рассказал источник из окружения пары.

Ким уже воспитывает троих детей. Фото: Инстаграм.

Во сколько супругам обойдется рождение четвертого малыша, пока неизвестно. Но, надо полагать, что не дешевле появления на свет их третьего ребенка – дочки Чикаго. Звездная пара наняла женщину, готовую выносить плод, за 113 тысяч долларов. Супруги заплатили специальному агентству по подбору подходящих для материнства кандидатур 70 тысяч долларов. Самой суррогатной маме они выплачивали по четыре с половиной тысячи ежемесячно и еще 45 тысяч – после рождения ребенка.