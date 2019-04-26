После встречи с крымскими общественниками Владимир Путин дал поручения Правительству

Месяц назад Президент России прилетал в Симферополь. 18 марта Владимир Путин встретился там с общественниками Крыма и Севастополя. Встреча, к слову, была приурочена к пятилетию возвращения полуострова в состав России.

- Думаю, что очевидным является тот факт, что за последние пять лет сделано немало, - отметил тогда Путин в своей приветственной речи. - Но сразу же хочу оговориться: всё, что делалось и делается до сих пор, - это вещи фундаментального характера и длительного цикла реализации, но без них невозможно развитие вообще.

А затем было общение с людьми, которые представляют самые разные сферы деятельности, разные социальные и национальные группы. Говорили не только о достижениях последних лет, но и о проблемах. Поднимали важные вопросы для местного туризма, виноделия, военнослужащих, науке, культуре, об интеграции крымских татар.

Президент говорил с людьми, уточнял, делился своими наблюдениями, рассказывал об уже существующих планах в тех или иных сферах. Многие после той встречи отмечали, что во время встречи совсем не чувствовалось никакой дистанции между главой государства и обычными гражданами, что президент глубоко погружен в проблемы обычных людей и открыт для гражданского общества.

Прошел месяц. И вот, самые актуальные вопросы, которые озвучивали крымские и севастопольские общественники оформлены в реальный перечень поручений Правительства России. Накануне его утвердил Владимир Путин.

В этом документе 8 пунктов. И по каждому четко указано, кто отвечает за реализацию поручения, и в какой срок.

Например, и.о. директора Государственного историко-археологического музея «Херсонес Таврический» Елена Морозова просила Президента посодействовать созданию при музее археологического научного центра. Он мог бы стать научно-исследовательской базой для профессиональных музейщиков и студентов, которые интересуются историей - с лабораториями, лекториями. Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву разработать конкретные предложения, дорожную карту по будущему центру. Правительство должно их представить уже 15 июля нынешнего года.

- Для меня после нашей мартовской встречи было совершенно очевидно, что президент всех выступающих слушает и слышит, - рассказала «КП» Елена Морозова. - Когда мы общались с ним эти несколько минут, я увидела, что Президенту интересна эта тема, интересно наследие Крыма и уникальный музей «Херсонес Таврический». А то, что моя просьба стала реальным поручением, меня наполняет уверенностью в будущем нашего музея и гордостью. Я рада, что президент неравнодушен к судьбе такого уникального музея как. Рада, что нам удастся осуществить нашу мечту, профессиональные амбиции музейщиков.

Генерал-лейтенант в отставке Анатолий Домненко обратил внимание президента на проблему семей молодых военнослужащих, которые служат на полуострове, с жильем. Путин поручил Правительству и Министерству обороны к 1 июня представить предложения по обеспечению военных служебными жилыми помещениями.

- Люди эти дни звонят. Все довольны. Многие говорят: правильно, что поднял эту тему, спасибо. А я, если честно, и не сомневался, что такое решение будет положительным. Владимир Владимирович проявил себя как настоящий президент. Нам, военным, это понятно: отдал четкое командирское поручение.

Какие еще вопросы, о которых говорили общественники, стали поручениями?

Администрация Президента и Правительство должны разработать меры поддержки Российского движения школьников, представить предложения по созданию и развитию региональных ресурсных центров.

До 10 апреля 2020-го провести реконструкцию, реставрацию и современное техническое оснащение мемориального комплекса «Сапун-гора». (Во время войны эта высота в Севастополе была ключевой позицией обороны города).

МИДу России - рассмотреть формат возможного визита в РФ Президента Турции для участия в открытии симферопольской Соборной мечети. (После завершения строительства она станет главным религиозным центром крымских татар и самой большой мечетью Восточной Европы).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Президента России kremlin.ru.