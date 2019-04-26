Вселенная ускорила свое расширение. Не к добру это

Вселенная расширяется. Это известно. Не известно, почему она расширяется быстрее, чем «положено». То есть, из расчетов получается одна скорость, а наблюдения демонстрируют другую — увеличенную.

Вселенная расширяется все быстрее и быстрее.

Ускоренное расширение Вселенной «инструментально» зафиксировали американские астрономы из Университета Джона Хопкинса (Johns Hopkins University), ведомые Адамом Риссом (Adam Riess) — нобелевским лауреатом, который еще в 2011 году удостоился престижной премии по физике, как раз доказывая, что Вселенная расширяется ускоренно.

Наблюдая за звездами в соседней галактике— Большом Магеллановом облаке - посредством орбитального телескопа Хаббл (Hubble Space Telescope), исследователи обнаружили, что она убегает от нас на 9 процентов быстрее, чем следовало бы из теоретических предпосылок. Сообщение об этом появилось в журнале Astrophysical Journal Letters.

Считалось, что с увеличением расстояния до какой-нибудь галактики на мегапарсек — это примерно 3,3 миллиона световых лет - скорость ее убегания возрастает на 67 километров в секунду. А оказалось, что на 73 километра в секунду. Что и соответствует той самой загадочной 9-процентной прибавки, для понимания которой, как полагают ученые, потребуется некая новая физика.

Астрономы наблюдали за тем, как удаляются от нас звезды в Магеланновом облаке.

Наблюдения, на основе которых были сделаны выводы об ускорении в расширении Вселенной, состоялись еще в 2016 году. В 2018 году их подтвердили данные, полученные с помощью европейского космического телескопа «Gaia».

ПРОГНОЗЫ

Ускоренное расширение Вселенной приведет к её Большому Разрыву

В том, что галактики разлетаются все быстрее и быстрее, ученые «винят» то темную материю, то темную энергию.Толком не знают, что они из себя представляют, но полагают, что силы отталкивания, порожденные этими загадочными субстанциями, значительно превышают гравитационное притяжение.

Роберт Кодвелл (Robert Caldwell) из Дартмурского колледжа (Dartmouth College) и его коллеги из Калифорнийского технологического института (California Institute of Technology, Pasadena) в свое время прикинули, чем может закончиться «разлет». И пришли к выводу, что Вселенная дорасширяется до Большого Разрыва (Big Rip).То есть, лопнет. Вместе со всей материей. Правда, не скоро — через 22 миллиарда лет. Но кто знает, вдруг нынешнее ускорение свидетельствует о том, что развязка приближается, простите уж за каламбур, ускоренными темпами.

Согласно теории Большого разрыва, за 60 миллионов лет до вселенского апокалипсиса распадется наша галактика - Млечный путь, за 3 месяца — разлетятся кто куда планеты Солнечной системы, за полчаса до Конца всех Концов превратится в пыль Земля. А в последнее мгновение распадутся атомные ядра. То есть, всё сущее.

Что будет после? Может, уже больше ничего и никогда. Но не исключено, что распавшаяся материя вдруг вновь соберется в некую невероятно плотную точку — сингулярность, и взорвется новым Большим Взрывом. Как в прошлый раз — около 14 миллиардов лет назад, после чего Вселенная собственно и начала расширятся.

Дело идет к Большому Разрыву - Концу Всех Концов.

Когда погаснут все звезды

Куда больше времени отпустили нынешней Вселенной астрофизики, работающие по проекту GAMA (Galaxy and Mass Assembly), в рамках которого они анализируют излучение звезд и звездных скоплений в разный частотных диапазонах - от ультрафиолетового до инфракрасного. Ученые обследовали 220 тысяч галактик. Оценили их излучение. И обнаружили, что оно затухает. Собранные данные озвучил руководитель исследования профессор Симон Драйвер (Professor Simon Driver) из международного центра радиоастрономии , (International Centre for Radio Astronomy Research (ICRAR) in Western Australia), выступая на ассамблее Международного астрономического союза (International Astronomical Union’s General Assembly in Honolulu), которая состоялась в 2015 году. Вывод -шокирующий: наша Вселенная умирает.

Еще раз напомню, что по принятой ныне теории, Вселенная произошла в результате Большого Взрыва. Тогда и получила всю свою энергию. Далее расходовала ее в соответствии с формулой Эйнштейна: Е= МС в квадрате. И вот теперь запасы, похоже, истощились. За последние 2,3 миллиарда лет интенсивность излучения звезд снизилась аж в два раза. По крайней мере обследованные сотни тысяч галактик продемонстрировали именно такую тенденцию во всех диапазонах.

Затухание не может длиться бесконечно долго. Когда-нибудь и вовсе не останется энергии. И Вселенная умрет. То есть, если верить профессору и его коллегам по проекту GAMA, то она не вечная. Но до полного Конца вроде бы еще очень далеко. Расчеты ученый показывают: все звезды погаснут через 100 триллионов лет (10 в 13-й степени). Пройдут 10 в 16-й степени лет и черные дыры поглотят все вещество. А сами они исчезнут через 10 в 99-й степени. А это - почти вечность.