Андрей Никитин, губернатор Новгородской области: Мы вместе с президентом на Госсовете определяли критерии оценки нашей работы. Какие из 15 самые главные? Все!

В пятницу, 26 апреля, президент Владимир Путин подписал Указ об оценке эффективности работы руководителей субъектов Российской Федерации. В число показателей попали:

Уровень доверия к власти (президенту и высшим должностным лицам регионов).

Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики.

Число занятых в сфере малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей.

Производительность труда в базовых - несырьевых отраслях.

Уровень реальной среднемесячной зарплаты.

Уровень бедности.

Ожидаемая продолжительность жизни... И так далее.

Эту тему в эфире Радио "Комсомольская правда" мы обсудили с главой Новгородской области Андреем Никитиным...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/705650" frameborder="0"></iframe> Андрей Никитин: «Мы вместе с президентом на Госсовете определяли критерии оценки нашей работы».

- Андрей Сергеевич, как вы оцениваете этот документ? Насколько он важен для глав регионов? И ещё такой вопрос возникает - что, губернаторы сами не знают, как себя оценивать?

- Александр, дело не в этом...

Впервые эти показатели появились в перечне поручений по итогам Госсовета, который прошел в ноябре прошлого года в Ялте. И там губернаторский корпус в диалоге с президентом как раз и определил набор критериев, которые являются некой такой вершиной их деятельности.

- Что имеется ввиду?

- Вот у нас есть нацпроекты. В этих нацпроектах - несколько тысяч показателей, которые все являются обязательными к исполнению.

Но надо было выделить наиболее важные из них, которые впрямую относятся к ответственности губернаторов, глав правительств, администраций регионов.

- Из этого перечня какие самые важные – бедность, доверие к власти? Что бы вы лично выделили?

- Они - эти критерии - все важные. Из тех тысяч показателей, которые есть в нацпроектах, на Госсовете эти 15 абсолютно важных и приоритетных и были выработаны. И президент эту позицию поддержал.

Тогда - ещё в декабре - показатели, или критерии оценки - были отражены только в поручениях. Но теперь они утверждены и оформлены в президентском Указе.

- И это вам поможет в работе...

- Безусловно. Потому что в любой работе, когда у тебя масса целей, важно выделить приоритеты.

Эти показатели – это же критерии и мои, как действующего губернатора, и членов моей команды, новгородских министров, и глав районных администраций, глав муниципалитетов.

- То есть, они будут распространяться и на них тоже?

- Конечно. Я лично так сделаю в Новгородской области. Это уже -дело каждого.

Вот, например, показатель «благоустройство». Конечно, каждый глава муниципалитета должен об этом думать.

Или «уровень образованности» - показатель развития образования, не только школьного, но и - системы кружков, секций...

Речь и о колледжах, техникумах. Обычно, когда мы говорим про образование, мы про техникумы вообще забываем почему-то, хотя это - важнейший элемент, на самом деле.

- Президент не раз говорил, что надо вспомнить и о бесплатных кружках, которые раньше были… Я надеюсь, что мы встретимся с вами в ближайшие дни и более подробно об этом обо всем поговорим.

- Да, с огромным удовольствием. Мы вам очень ждем. У нас как раз с бесплатными кружками постепенно ситуация налаживается.

Открыт «Кванториум» в Великом Новгороде. На Валдае создан молодежный центр, который детям дает дополнительное образование – и техническое, и творческое.

Вы знаете, настолько высокий спрос на это все, что - как только что-то подобное появляется, моментально все это заполняется...

Много и других отличных примеров.

- Тогда - до встречи!