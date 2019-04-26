Путин утвердил перечень показателей оценки эффективности губернаторов
Президент России Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности работы руководителей субъектов. Соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.
Администрация президента должна до 1 июня 2019 разработать и представить главе государства методику расчета показателя эффективности работы губернаторов. Всего в список включены 15 показателей. Среди них:
• уровень доверия к власти
• количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики
• численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства
• производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики
• уровень реальной среднемесячной зарплаты
• объем инвестиций в основной капитал
• уровень бедности
• ожидаемая продолжительность жизни при рождении
• естественный прирост населения
• количество семей, улучшивших жилищные условия
• уровень доступности жилья
• доля городов с благоприятной городской средой
• качество окружающей среды
• уровень образования
• доля соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог
В документе отмечается, что ежегодной до 1 марта администрация президента должна подать доклад о показателях эффективности работы руководителей регионов.
Ранее сайт kp.ru писал, что Путин отправил в на перевыборы губернатора Ставропольского края.Президент поддержал просьбу Владимира Владимирова пойти на новый срок.
ИСТОЧНИК KP.RU