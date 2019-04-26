2019-04-26T10:45:46+03:00
Политика

Путин утвердил перечень показателей оценки эффективности губернаторов

Среди критериев числятся уровень доверия к власти, экономические и социальные показатели
Марина ВЕНЦОВА
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Путин утвердил перечень показателей оценки эффективности губернаторовПутин утвердил перечень показателей оценки эффективности губернаторовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Президент России Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности работы руководителей субъектов. Соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Администрация президента должна до 1 июня 2019 разработать и представить главе государства методику расчета показателя эффективности работы губернаторов. Всего в список включены 15 показателей. Среди них:

• уровень доверия к власти

• количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики

• численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства

• производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики

• уровень реальной среднемесячной зарплаты

• объем инвестиций в основной капитал

• уровень бедности

• ожидаемая продолжительность жизни при рождении

• естественный прирост населения

• количество семей, улучшивших жилищные условия

• уровень доступности жилья

• доля городов с благоприятной городской средой

• качество окружающей среды

• уровень образования

• доля соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог

В документе отмечается, что ежегодной до 1 марта администрация президента должна подать доклад о показателях эффективности работы руководителей регионов.

Ранее сайт kp.ru писал, что Путин отправил в на перевыборы губернатора Ставропольского края.Президент поддержал просьбу Владимира Владимирова пойти на новый срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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