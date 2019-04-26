Пятничный автомобильный поток в Москве вырос на 15 %

Сезонное весенне увеличение автомобилей, выезжающих из Москвы в пятничные дни, зафиксировали в столичном Центре организации дорожного движения. По данным ведомства, в апреле поток автомобилей вырос на 15 процентов. И это только начало.

Основной трафик составляют владельцы загородных домов. Большинство из них покидают город на выходные именно в пятницу.

- Основные затруднения будут наблюдаться в преддверии выходных на вылетных магистралях по направлению в область с 15 до 22 часов. Самые сложные участки находятся на границах города, где количество полос на магистралях, ведущих в область, уменьшается после МКАД, - сообщили "КП" в пресс-службе ЦОДД

Заторы образуются на Щелковском и Алтуфьевское шоссе, а также на шоссе Энтузиастов. Чуть лучше ситуация на Рязанском и Дмитровском шоссе.

Совет для автомобилистов один: выезжать на дороги во внепиковые часы. То есть до 15.00 или после 22.00. И эта рекомендация касается не только пятничных дней, но и предстоящих майских праздников. По прогнозам ЦОДД, в эти дни возможны пробки. Ситуацию усугубят перекрытия дорог по случаю празднования Первомая и мотопробега, который состоится 3 мая.