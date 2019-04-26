Сергей Степашин: Как наши бабушки и мамы, мы тоже на Пасху печем куличи и красим яйца

- Сергей Вадимович, как вы относитесь к религиозным праздникам?

- Отношусь с уважением, всегда отмечаю. И Рождество, и Пасху. Это идет с детства: в нашей семье, как и во всех православных семьях нашей огромной страны, всегда их отмечали.

Наверное, и ты тоже, когда бабушка, а потом уже мама пекли куличи, красили яйца. От них же узнавал историю возникновения этих праздников, некие основы христианства.

Ну, а нынче для меня эти праздники не просто дань традиции, не просто проявление личных убеждений. А еще и почетный общественный долг в связи с тем, что я возглавляю Императорское Православное Палестинское общество.

- Я был с вами в командировках, в том числе и в мусульманских странах, и в Израиле, и знаю, что вы с таким же уважением относитесь и к религиозным праздникам других конфессий.

- Безусловно. Понимаешь, это же наша история, культура нашей многонациональной страны.

Поэтому, собственно, я и отношусь с большим уважением и к мусульманским, и к иудейским, и к православным, и к католическим праздникам. Но все же я человек православный, поэтому, конечно, сам отмечаю православные праздники.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/705529" frameborder="0"></iframe> Сергей Степашин: «Я сам отмечаю все православные праздники».Александр ГАМОВ

- Поздравляете с их праздниками своих друзей, исповедующих другую религию?

- Да, безусловно. Тем более есть такое понятие – Бог един.

Знаете, чем - прежде всего, богата наша страна? Нет - не только лесом, газом, нефтью... Россия - многонациональная страна, многоконфессиональная. В этом - уникальность, это - наши самые главные сокровища.