Станции метро «Румянцево» и «Саларьево» закроют на один день

В пятницу, 3 мая, для пассажиров временно закроют две станции Сокольнической линии - «Румянцево» и «Саларьево». Это нужно для присоединения нового участка ветки к действующей сети метро.

Весь день поезда на красной линии будут курсировать только между станциями «Бульвар Рокоссовского» и «Тропарево». До закрытых станций и обратно пассажиры смогут доехать на бесплатных автобусах с табличкой «КМ». Они будут ходить между станциями «Юго-Западная» и «Саларьево» с остановками около «Тропарево» и «Румянцево». Поскольку под Киевским шоссе при движении в сторону центра нет пешеходного перехода, автобусы будут останавливаться в 10 минутах ходьбы от метро «Румянцево» на остановке «Дудкино».

Жители Новой Москвы смогут доехать до бизнес-центра «Румянцево», если проедут на автобусе КМ до «Тропарево» и сделают пересадку в сторону области. При движении от «Тропарево» в сторону области автобусы КМ будут останавливаться рядом с метро.

Тем, кто хочет в этот день добраться до аэропорта «Внуково», в столичном Дептрансе рекомендуют пользоваться автобусами № 32 - от станции «Рассказовка» и № 611 - от станций «Юго-Западная» и «Тропарево» вместо автобуса № 911, который курсирует от станции «Саларьево».

В день закрытия метро рядом со станцией «Тропарево» будут раздавать бесплатный чай. Около закрытых станций, а также на станциях «Юго-Западная» и «Тропарево» будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров. К ним можно обращаться с вопросами, если хотите выбрать оптимальный маршрут и найти остановки бесплатных автобусов.

В обычном режиме Сокольническая линия начнет работать в субботу, 4 мая, в 5.30 утра.

ЧТО В ИТОГЕ ПОЛУЧИМ

После продления Сокольнической линии в Новую Москву на дополнительном участке откроются новые станции - «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». В первую очередь удобнее станет ездить жителям Троицкого и Новомосковского округов. Они смогут экономить на поездках по городу до часа в день. После запуска нового участка до «Коммунарки» в среднем на 14% снизится нагрузка на станцию «Саларьево», на 22% - на «Теплый Стан» и «Рассказовку», на 15% - на «Бунинскую аллею».