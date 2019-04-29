Дышать свободно: как избавиться от весенней аллергии

Если вы сейчас читаете этот текст со слезящимися глазами и с заложенным носом, значит, скорее всего, относитесь к той трети жителей России, которые весну, мягко говоря, недолюбливают и каждый год без особой радости ждут период, который приводит в восторг все остальное человечество, - период цветения. Да, мы про аллергиков. По статистике, поллинозом - аллергией на пыльцу - страдает около тридцати процентов наших соотечественников.

Вообще аллергологи советуют следить за концентрацией пыльцы с помощью специального пыльцевого мониторинга и в случае необходимости уехать из родных мест на период цветения того растения, которое вызывает у вас аллергию. Но в любой момент бросить все на несколько недель, а то и месяцев мало кто может себе позволить. Поэтому приходится искать другие варианты решения проблемы: меньше времени проводить на улице, особенно в солнечные безветренные дни, защищать глаза очками, принимать антигистаминные препараты. И, конечно, следить за чистотой воздуха в доме.

Можно, конечно, затягивать окна марлей и периодически ее смачивать… но, согласитесь, это уже прошлый век. Хлопот уйма, а выглядит неэстетично. Да и пользы от таких методов на самом деле крайне мало. Может быть, они и спасут от крупной пыльцы. Но уж точно не остановят существенную часть аллергенов, так же как и вирусы, бактерии, споры плесневых грибов, табачный дым, автомобильные выхлопы и многое другое. А ведь мы всем этим дышим. И это только усугубляет проявления аллергии.

В идеале на помощь должна прийти качественная климатическая техника. Однако выбор настолько велик, что у обычного покупателя глаза разбегаются: увлажнитель взять, очиститель, или два в одном? Какие функции на самом деле нужны, а какие совершенно бесполезны? Есть ли какие-то особенности при выборе прибора, если человек страдает аллергией? И хватит ли одного очистителя на всю квартиру или ставить в каждую комнату?

В итоге мы вроде бы все сделали правильно - купили домой дорогой навороченный прибор, а дышать почему-то легче не стало, да и глаза не перестали слезиться, насморк не проходит. Значит, в воздухе все еще витают аллергены.

Поделиться секретами выбора техники для дома, где живет аллергик, мы попросили руководителя направления по очистке воздуха Центра экологии жилья Breeeth! Рустама Ловягина.

1. Определяемся с типом прибора

Консультанты в магазинах часто рекомендуют покупателям взять вариант «два в одном»: и воздух увлажнит, и очистит. Мол, не нужны вам два отдельных прибора - сэкономите и средства, и место в помещении.

- На самом деле ни один комбинированный прибор чистить воздух хорошо не будет, - объясняет Рустам Ловягин. - С одной стороны, в нем есть фильтры тонкой очистки, которые будут задерживать крупные частицы. С другой - всегда будет присутствовать влага. И эти же самые задержанные частицы - пыльца, пылевые клещи, бактерии, вирусы - получат отличную среду для размножения. Для понимания: представьте себе половую тряпку, которая не успевает просохнуть между уборками и которую никогда не стирают…

Еще в магазинах покупателям часто предлагают мойки воздуха и ионизаторы воздуха. Звучит круто и солидно. Может быть, все-таки купить именно их?

- Мойки воздуха - некая фикция, которую придумали маркетологи, - убежден наш эксперт. - Как это выглядит для хозяина прибора: вода стала грязной, значит, в ней теперь все, чем я дышал. Можно радоваться. На самом деле этот прибор задержит только крупные частицы - те, что и сами оседают на полу, мебели и легко устраняются обычной влажной уборкой. Но ведь такой крупной пыли в наших домах совсем немного - около одного процента, к тому же она не самая опасная для человека. Самые опасные частицы - мелкие и ультрамелкие. Из-за своего малого размера они не осаживаются на поверхности и легко попадают через легкие в кровь и органы. Часть из них - аллергены, которые вызывают недомогание.

Теперь про ионизатор. Да, считается, что ионизированный воздух благотворно влияет на человека, но при этом людям с аллергией или сердечно-сосудистыми заболеваниями в помещение с работающим ионизатором лучше даже не заглядывать.

- Принцип работы ионизатора такой: заряженные ионы «прилипают» к каждой из взвешенных частиц, которых в помещении миллионы и миллиарды, - объясняет Ловягин. - Благодаря полученному заряду эти частицы стремятся прикрепиться к любой поверхности, в том числе к поверхностям слизистых и легким человека, который дышит ионизированным воздухом. Получается, что ионизаторы, наоборот, способствуют попаданию в организм пыли.

Ультрамелкие взвешенные частицы.

2. Сравниваем характеристики

Итак, мы определились: для очистки воздуха в помещении лучше всего брать специализированный очиститель воздуха. Вроде бы очевидно, но, как показывает практика, далеко не всегда и не для всех. Теперь нужно понять, какой именно. И что из тех функций, которые нам предлагают производители, действительно необходимо, а что служит разве что для привлечения внимания.

- Я бы выделил три золотые характеристики, - говорит наш эксперт. - Это производительность прибора, тишина его работы и эффективность очистки воздуха. Причем рассматривать все это нужно в комплексе. Если прибор чистит эффективно, быстро, но при этом гудит, как самолет, то его просто не будут включать - комфорт важнее. А может быть, он тихий и чистит воздух хорошо, но очень медленно - всего лишь пять - десять кубометров в час. Тогда в нем нет никакого смысла. Все остальные функции - чтобы продать прибор. Например, встроенный датчик качества воздуха не имеет смысла, потому что вокруг прибора воздух всегда будет чистым. Если уж устанавливать такой, то на другом конце комнаты. У очистителя воздуха основная функция одна - чистить воздух. Вот от этого и надо отталкиваться.

3. Обращаем внимание на фильтры

Это, пожалуй, один из самых важных моментов. Чтобы понимать, почему - поговорим о пыли, аллергенах и других вредных веществах, витающих в воздухе наших квартир.

Если брать глобально, то существуют два вида загрязнителей. Первый - это так называемые взвешенные, или твердые, частицы: пыль, аллергены, вирусы, споры плесневелых грибов. Второй - газы и запахи. И для всего существуют свои фильтры. В идеале комплект. Тот же табачный дым содержит в себе обе фракции, поэтому справляться с ним нужно комплексно.

Людям, склонным к аллергии, часто болеющим, со слабым иммунитетом можно обратить внимание на HEPA-фильтры - это пылевые воздушные фильтры высокой эффективности. Стандарт для хороших фильтров - задержка частиц размером от 0,3 микрона.

Для справки: частиц размером от 0,3 микрона и выше чуть менее 10%. Соответственно частиц размером менее 0,3 микрона - более 90%.

Есть еще очистители воздуха с фильтрами HyperHEPA. Они задерживают частицы размером от 0,003 микрона с высочайшей эффективностью - более 99,5% всех частиц. Вот они идеальны для людей с аллергией. Но цена у таких очистителей воздуха выше, чем у остальных климатических приборов.

Пылевые воздушные HEPA-фильтры задерживают частицы размером от 0,3 микрона. Фото: Центр экологии жилья Breeeth!

Для аллергиков идеальны очистители воздуха с HyperHEPA-фильтром.

- Вообще, занимаясь климатом и экологией жилых помещений, наша компания уже много лет получает запросы на борьбу с аллергией, - рассказывает Ловягин. - Очистители воздуха с HEPA-фильтром задерживают далеко не все аллергены. Они пропускают частицы размером менее 0,3 микрона, да и воздух во многих моделях очистителей проходит не весь сквозь фильтры, а огибая их. Соответственно качество очистки опять падает. Придерживаясь рекомендаций Агентства по защите окружающей среды (EPA), мы предлагаем нашим клиентам, которые страдают от аллергии, исключительно системы очистки с HyperHEPA-фильтрами, которые установлены в аппараты с нулевым проскоком мимо фильтров. Этим критериям соответствуют только очистители воздуха швейцарской компании IQAir

Очистители воздуха с фильтрами HyperHEPA задерживают более 99,5% всех частиц. Фото: Центр экологии жилья Breeeth!

ВОПРОС - РЕБРОМ

Сколько очистителей должно быть в квартире?

В идеале - по одному в каждой комнате. Если это слишком накладно - можно перемещать очиститель воздуха из комнаты в комнату. Обратите внимание: ночью очиститель воздуха должен работать в спальне. Организм отдыхает, иммунная система выводит аллергены из организма. Днем можно перемещать прибор в гостиную или кухню в зависимости от того, где вы проводите больше времени.

- Соответственно лучше брать очиститель, который можно легко переместить из комнаты в комнату. Те же IQAir, например, специально для этого поставили на ролики, их удобно перекатывать. И еще я бы посоветовал иметь датчик качества воздуха, чтобы понимать, когда воздух очистился, а когда нет. Это особенно полезно при проветривании помещения. Ведь без свежего воздуха обходиться также трудно, как и без чистого!

Пыль в жилом помещении.

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