На «Кинотавре» Константин Хабенский будет судить Валерию Гай Германику

«Кинотавр» в этом году юбилейный: он пройдет в 30-й раз. На прошедшей в понедельник пресс-конференции президент фестиваля Александр Роднянский и программный директор Ситора Алиева рассказали, какие фильмы там покажут.

* Председателем жюри станет актер (а с недавних пор и режиссер) Константин Хабенский. Компанию ему составят режиссер Резо Гигинеишвили, актриса Анна Чиповская, сценарист и режиссер Наталья Мещанинова, оператор Алишер Хамидходжаев, композитор Алексей Айги и киновед Анжелика Артюх.

* В основном конкурсе будет 15 картин, в том числе «Мысленный волк» Валерии Гай Германики (история о сложных отношениях дочери и матери, которую играет Юлия Высоцкая), «Выше неба» Оксаны Карас (мелодрама с Алексеем Аграновичем, Викторией Толстогановой, Филиппом Авдеевым и Таисией Вилковой в главных ролях), «Давай разведемся» Анны Пармас (комедия с Анной Михалковой в главной роли, первый полнометражный фильм постановщицы бессмертного клипа группы «Ленинград» про лабутены), «Гроза» Григория Константинопольского (осовремененная версия пьесы Островского), «Сторож» Юрия Быкова… Полный список фильмов - здесь

* Откроется «Кинотавр» картиной Валерия Тодоровского «Одесса», в которой снялись Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов, Ирина Розанова и Ксения Раппопорт. Для ее съемок на «Мосфильме» была построена обширная декорация, где воспроизвели улицы и дворики Одессы 70-х годов: именно тогда разворачивается действие. Герой с маленьким сыном приезжает в город с маленьким сыном из Москвы на пару дней, но застревает надолго: в Одессе объявляют холерный карантин. Закроется фестиваль «Французом» живого классика Андрея Смирнова, автора «Белорусского вокзала» и «Осени». Речь там идет (что вполне логично) о французе, в 1957 году приезжающим из Парижа в Москву на стажировку и разыскивающем своего отца, в прошлом - белого офицера. Обе картины будут показаны вне конкурса. А еще во внеконкурсной программе - фильм Кантемира Балагова «Дылда» о девушках, приезжающих в 1945 году в Ленинград; он будет представлять Россию в конкурсе «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале.

* В прошлом году на «Кинотавре» был отдельный конкурс дебютов. В этом не будет. Причина предельно проста: хороших дебютов набралось не так много.

* Жюри конкурса короткометражных фильмов возглавит Анна Михалкова. Там будет показано 28 картин, в том числе режиссерский опыт Паулины Андреевой «Он мой».

* Как обычно, фестивалю помогает Министерство культуры: 35 процентов бюджета выделено им. На пресс-конференции было объявлено, что в этом году «Кинотавр» проходит еще и при активной поддержке Романа Абрамовича.

30-й «Кинотавр» пройдет с 9 по 16 июня, как всегда, в городе Сочи.