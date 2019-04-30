Гуляешь по лесу в шортах, а там змеюка

В конце апреля по столичным и областным лесам начинают ползать змеи. И если в Москве это обычно только обыкновенные ужи - совершенно безвредные (с двумя желтыми пятнышками на голове), то в Подмосковье - гадюки. Они при желании могут и тяпнуть. Особенно если вы сами проявите к ним интерес.

- Не зря гадюки часто кусают собак, - рассказала «КП» зоолог Регина Назырова. - Собаки суют свой беспокойный нос во все кусты. Обитают эти змеи в основном на севере, востоке и юго-востоке области. В других районах тоже есть, но меньше.

Обитают гадюки вблизи болот или мелких речушек. Сейчас в области также появились медянки, но от них, как от ужей, вреда нет.

Но вернемся к гадюкам. В принципе, если их не трогать, они тоже вас не тронут. Инстинкт самосохранения у них развит хорошо. Им тоже не хочется терять жизнь на ровном месте. В некоторых ситуациях их даже можно сфотографировать. Например, если змея расслаблена и просто ползет мимо. Но если гадюка зловеще высовывает язычок, берегитесь. И немедленно отойдите подальше.

- На Руси всю жизнь в лес ходили в штанах и сапогах, - продолжает Назырова. - А у нас сейчас что-то в сознании сдвинулось. Молодежь приезжает по грибы в шортах и шлепанцах. Тут тебе и «здравствуй, клещ». И, не дай бог, гадюка.

- А что делать, если она все-таки цапнула?

- Не накладывать никаких жгутов. Иначе отек станет еще больше. Если укусила в руку, то руку нужно поднять. Приложить к ранке что-нибудь холодное. И как можно быстрее обратиться в ближайший травмпункт. Там сделают укол. Без него есть риск получить осложнения. Это же не комарик куснул. Особенно яд гадюки токсичен для аллергиков.

СПРАВКА «КП»

Уж обыкновенный

Внешне отличается от остальных змей желтыми «ушками» на голове. Средняя длина - один метр. Питается лягушками и грызунами. Неагрессивный. Отлично плавает.

Медянка обыкновенная.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Медянка обыкновенная

Имеет по бокам темные пятнышки, которые иногда сливаются в полоску. Спина может быть серой, желто-бурой, коричнево-красной. Любит опушки леса, сухие луга. Сырости избегает. Питается в основном ящерицами. Не кусается.

Гадюка обыкновенная.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гадюка обыкновенная

Длина не больше 65 см. Окраска самая разная. Серая, желтовато-коричневая, бурая, совсем редко - черная. На спине зигзагообразный рисунок. Кончик хвоста - желтый, оранжевый или красный.