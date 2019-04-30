Как я рад, как я рад - я готовлю маринад!

Незабываемым вкус блюд делают именно специи, маринады и соусы. А так как наш выпуск посвящен теме приготовления шашлыков, то здесь мы расскажем о том, какие специи к какому мясу подходят, а какими маринадами вашу вырезку можно просто убить.

Перед жаркой мяса на мангале очень важно выбрать специи, которые сделают его вкус неповторимым. Перец, корица и имбирь могут придать мясу незабываемый вкус и аромат, сделать его мягче, помочь желудку его переварить.

Поэтому к выбору шашлычных пряностей нужно подходить со всей ответственностью. Как правильно выбирать пряности и какие взять для жаренного на углях мяса, мы вам сейчас и расскажем.

Традиционно для приготовления шашлыка используются базилик, кориандр и другие специи, которые были завезены из восточных стран. А там, как известно, на пряностях не экономят, зная, как они влияют на вкус готового блюда. Особенно любима в Азии смесь гарам масала - смесь молотого кориандра, шамбалы, корицы, имбиря и других пряностей.

Ароматный букет создаст и перец: черный универсален; белый хорош для молодого мяса: ягнятины, поросенка, телятины; острые кайенский и чили придадут яркий вкус и легкий оттенок; зеленый придаст мягкость, а присыпанное паприкой мясо приобретет аппетитную корочку.

Лайфхак: как выбирать специи?

Лучше всего не покупать пряности на развес, а брать запечатанные приправы в заводских упаковках.

Осторожнее с покупкой готовых смесей приправ. В них очень часто добавляют усилители вкуса, соль, сахар. Поэтому выбирайте такие смеси, в которых, кроме пряностей, нет ничего.

Смотрите на срок хранения, у специй он тоже есть: молотые приправы - 2 года (при соблюдении условий хранения), целые пряности - 4 года. Желательно брать пакетики, выпущенные не позже 6 месяцев назад.

Упаковка пряностей должна быть целой, иначе специи легко выдыхаются.

Лучше всего покупать специи для шашлыка в стеклянных, хорошо закрытых баночках.

Немолотые пряности всегда лучше, чем молотые. Они лучше и дольше хранятся, не выдыхаются и сохраняют свои полезные качества.

Пряный букет для шашлыка

Смесь для любого блюда лучше сделать самостоятельно. Нужно просто взять понемногу каждой пряности, те, которые вы особенно любите, и размолоть в кофемолке. Можно также растолочь пряности в ступке. Чтобы приправы лучше раскрыли свой аромат, их можно прогреть пару минут на сухой сковороде и только потом перемалывать в смесь.

Убийцы вкуса

УКСУС!

Им нельзя мариновать мясо, он стягивает волокна, и мясо становится суше. И он полностью убивает вкус мяса. Лучше возьмите сухое вино для маринада, чем уксус. Если вы выбрали не очень молодую говядину, то да, его нужно размягчить, но лучше это сделать лимоном, киви и другими кислыми фруктами.

КОКА-КОЛА!

Надо постараться, чтобы испортить мясо маринадом. Но иногда такое случается. Например, в Америке барбекю маринуют в кока-коле. Но стоит передержать мясо в маринаде, и через 2 часа можно не найти свою вырезку, ее разъест.

АНАНАС!

Мексиканцы маринуют мясо в ананасе. А в нем очень сильная кислота. В ананасе мясо можно держать не более получаса. Если замариновать свежим ананасом мясо на ночь, то мясо утром не найдете. Его тоже разъест.

Полезные советы

Курицу можно мариновать всего 30 минут, а свинину, говядину и баранину - 1 - 2 часа.

Немолодое мясо или мясо, в качестве которого вы не уверены, нужно мариновать дольше. Это смягчит волокна и сделает шашлык сочнее. Минимальное время маринования курятины - 2 часа, свинины - 4 часа, говядины и баранины - 6 часов.

Не только старое, но и молодое мясо может спокойно мариноваться сутки или даже двое. Ингредиенты в составе маринадов, в частности лук, обладают антибактериальными свойствами. А это значит, что мясо будет храниться дольше.

Мариновать мясо можно при комнатной температуре. Но если оно должно пробыть в маринаде более 2 часов, то лучше убрать его в холодильник.

Конструктор маринадов

Все ингредиенты в рецептах рассчитаны на 2 кг мяса. Маринады подходят для курицы, индейки, кролика, свинины, говядины, баранины. Здесь перечислены основные ингредиенты, а специи и травы вы можете сочетать по собственному вкусу, пользуясь нашей инфографикой.