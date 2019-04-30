Зожники на пикнике

Пришло время сломать стереотипы и рассказать о том, что жаренное на мангале мясо не помешает следить за собственным весом и вообще вести здоровый образ жизни, а также прививать ребенку вкус к полезной и здоровой пище.

Те, кто давно привык считать калории, знают: дело не только в том, насколько калориен сам продукт, но и соус, с которым его подают. В случае с шашлыком многое зависит от маринада. Так, например, килограмм свиной шейки сам по себе «весит» 3430 ккал - немало, но если вы не собираетесь есть мясо на природе в одиночестве, вполне приемлемо. А вот один из самых популярных маринадов для свиного шашлыка - 250 мл светлого пива, 100 граммов подсолнечного масла, лук и немного лимона - добавит готовому блюду еще 970 ккал. На выходе получается 4401 ккал - солидно, даже если разделить на компанию, а тем, кто старается придерживаться определенной нормы калорий, такой шашлык подойдет, только если за весь день съесть только его (а это неполезно).

«Диетическое барбекю»

Первый шаг - выбрать маложирное мясо. Подойдет молодая телятина, индейка, кролик, перепелки, куриная грудка, а лучше бедрышки без кожи. Второй - определиться с маринадом. Восточноевропейские и баварские рецепты, увы, не подойдут. Зато поможет греческая кухня: замаринуйте кусочки телятины или куриной грудки в смеси нежирного йогурта или кефира, лука и свежей зелени. Можно добавить немного минеральной воды - она размягчит мясо. Топить будущий шашлык в масле не нужно - достаточно 3 - 4 столовых ложек на килограмм: если в процессе жарки покажется, что масла недостаточно, - обмажете кусочки маслом прямо на шампуре или решетке.

Барбекю на пару для самых маленьких

Правильно приготовленное нежирное мясо понравится не только убежденным зожникам, но и детям - их питание требует особого подхода, так как играет важную роль в формировании иммунитета на будущее. Некоторые гастроэнтерологи считают, что давать поджаренное или острое мясо детям можно только после того, как им исполнится 3 - 4 года. Здесь нужно сделать важное уточнение: жирная говядина или свинина действительно совершенно не подходит для детского питания. Да и жарить для детей мясо вовсе необязательно.

ВНИМАНИЕ, РЕЦЕПТ!

Диетический шашлык можно сделать вместе с малышами: по мнению психологов, совместное приготовление еды способствует атмосфере доверия в семье. Можно сделать так: взять свежайший куриный фарш «Петелинка», помидоры черри и разноцветный болгарский перец. Попросить малышей скатать из фарша шарики-фрикадельки - скорее всего, они получатся разного размера, но и семейное барбекю - не битва за мишленовские звезды. Затем переложите фрикадельки помидорами и кусочками перца, нанижите на шпажки, налейте в кастрюлю воду, а саму кастрюлю поставьте на мангал. Как только вода вскипит, выкладывайте шпажки: через 15 - 20 минут у вас получится идеальное блюдо на пару - вкусное, разноцветное и диетическое. А гарнир из овощей поможет мясу лучше усвоиться организмом.

ЗОЖ-шашлык № 1

Куриные бедрышки

Для маринования бедрышек подойдет другой диетический рецепт: соевый соус, лук, немного чеснока и перца. Специи и соль здесь не нужны - соус сам по себе достаточно соленый и ароматный. Тратить всю ночь на то, чтобы мясо как следует промариновалось, тоже не нужно - это миф. Уже через 2 - 3 часа замачивания курица станет достаточно мягкой для того, чтобы ее жарить. И готовить ее лучше на решетке, постоянно переворачивая.

ЗОЖ-шашлык № 2

Деликатесы на углях

Для готовки на углях нужна охлажденная тушка кролика, которую надо порубить на порционные куски и замариновать на 3 часа. Чтобы удалить характерный сильный запах кролика, вымочите его в прохладной воде пару часов - с добавлением лимонного сока или яблочного уксуса (1 - 2 столовые ложки на литр воды). Также вы можете приготовить кролика, не разделывая тушу. Такой кролик на мангале будет намного праздничнее смотреться на вашем столе. Чтобы он был сочным, перед готовкой начините тушку свиным салом. Жарить на вертеле придется как минимум 50 минут. Это блюдо можно давать даже детям.

Что касается перепелов - их нужно жарить только на горячих углях и ни в коем случае не на огне. Если угли красные, то их температура около 700 оС, для нежного перепелиного мяса это очень много. Поэтому дождитесь, когда они побелеют, т. е. их температура будет около 200 оС, и приступайте к жарке. Перед нанизыванием шампура нужно протереть лимончиком, чтобы мясо не впитало привкус металла. Перепелиные тушки лучше нанизывать на два шампура. В этом случае перепела не будут проворачиваться, что очень удобно.

ЗОЖ-шашлык № 3

Индейку, главное, не пересушить

Шашлык из индейки считается одним из самых сложных в приготовлении - его, как и свинину, нужно доводить до готовности, поэтому поварам-любителям (или просто новичкам) легко пересушить и получить на выходе не сочное мясо, а куски, похожие на щепки. Лайфхак: берите не кусочки, а стейки из индейки и готовьте на слабом жаре и не на шампурах, а на решетке. Но сначала филе нужно замариновать в пакете с солью и приправами: хватит часа. Перед тем как выложить стейки на решетку, добавьте в пакет пару столовых ложек меда и оливкового масла - это поможет мясу получить хрустящую корочку. Если мариновать мясо самостоятельно не хочется - можно воспользоваться опытом технологов крупных производителей и купить, например, готовые стейки бедра индейки на кости с розовым перцем от «Пава-Пава». Это удобно не только потому, что вам не придется выяснять в сети, с чем сочетается розовый перец, чтобы добавить нужный ингредиент к маринаду, но и в контексте диеты: на упаковке каждого полуфабриката производители пишут его калорийность (а вы сможете легко подсчитать, сколько съели за день).