Самые интересные факты о любимом блюде миллионов людей: Кто открыл первую шашлычную в Париже и где сделали самый длинный шампур

ФАКТ 1

Автор «Трех мушкетеров» привез шашлык в Европу

Первую шашлычную в Париже открыл Александр Дюма после того, как в 1858 году попробовал это блюдо на Кавказе. Французский писатель пришел в восторг от его вкуса и решил немедленно организовать на родине шашлычную, чтобы и его соотечественники смогли оценить это блюдо.

ФАКТ 2

Я памятник тебе воздвиг

Оказывается, и шашлыку сделали памятник! И, возможно, не один. В Ульяновске на улице Федерации стоит точно памятник мясу на шампурах. Его выковали местные кузнецы. Вторым «памятником шашлыку» называют скульптуру Зураба Церетели в Москве, которую он создал в честь российско-грузинской дружбы. Москвичи разглядели в произведении искусства именно это блюдо. В народе монумент так и зовут - «шашлык» или «шампур».

ФАКТ 3

Шашлыку посвятили целый фильм

В 2004 году на экраны кинотеатров США вышла комедия «Шашлык». Картина повествует о жизни баскетболиста Тодда Андерсона и о его семье, события происходят во время семейного праздника. Начинается все с того, что спортсмену предлагают стать членом престижной баскетбольной команды. Он покупает прекрасный особняк в дорогом районе и обзаводится подружкой. По семейному обычаю нужно устроить праздник - шашлык (барбекю). Кассовые сборы от показа фильма в первую неделю показа в США составили более 5 млн долларов.

ФАКТ 4

В честь мяса на шампуре выпущена марка

В Таджикистане в 2002 году была выпущена почтовая марка, на которой изображен старик, готовящий шашлык. Она стала предметом мечтаний многих филателистов.

ФАКТ 5

Шашлык пахнет витаминами

Запах, исходящий от шашлыка, поджаривающегося на мангале, - это запах витамина В?. По крайней мере так говорят гурманы. И врачи им не возражают и еще добавляют, что свойства витамина В? очень ценны. Он улучшает работу мозга, нормализует настроение, замедляет процессы старения и даже уменьшает зубную боль.

ФАКТ 6

В России есть общественная организация поклонников шашлыка

Русское общество барбекю (РОБА) - некоммерческая организация, которая проводит конкурсы и соревнования в России и за рубежом. Данная организация занимается популяризацией барбекю (американского шашлыка) и активно пропагандирует здоровый образ жизни.

ФАКТ 7

Летопись шашлычных рекордов

В сентябре 2002 года жители деревни Богубент в Кабардино-Балкарии приготовили шашлык из баранины длиной 106 метров. Подготовка к мероприятию заняла двое суток, все от шампуров до разделки бараньих туш делалось вручную. Всего на шашлык потребовалось более 100 кг отборного мяса.

В марте 2007 года в городе Красноярске был изготовлен шашлык из индейки длиной 20 метров 10 сантиметров.

В июле 2007 года в городе Шымкенте к 67-летию президента Казахстана Нурсултана Назарбаева повар приготовил куриный шашлык длиной 67 метров. Мангал из 34 двухметровых фрагментов и шампур весом более 160 кг были изготовлены на местном заводе. Для приготовления шашлыка было использовано около 100 кг замаринованного куриного мяса.

В сентябре 2007 года в Ростове-на-Дону на День города был приготовлен куриный шашлык длиной 71,2 метра. Готовили его 28 поваров из 152 килограммов куриного мяса (около 700 куриц).

В мае 2009 года в Черкесске, столице Карачаево-Черкесии, на центральной площади приготовили шашлык из баранины длиной 120 метров. Готовили его 80 лучших поваров-шашлычников республики и их 40 помощников, изжарив 400 кг мяса из 30 молодых ягнят.

В июне 2011 года в городе Иваново приготовили шашлык длиной 140 метров. Для приготовления использовалось мясо курицы и свинины, которое жарили 70 волонтеров на 280 мангалах. А в Риге в этом же месяце приготовили куриный шашлык длиной 149,5 метра. На него ушло около 500 кг куриного мяса, которое жарили на мангале, состоявшем из 150 частей.

В ноябре 2011 года на острове Исигаки в Японии на площади будущего аэропорта приготовили кебаб из говядины длиной 107,6 метра. Готовили его несколько тысяч человек из мяса коров.

В июне 2012 года в Йошкар-Оле приготовили куриный шашлык длиной 157,8 метра. В его приготовлении участвовали более 100 человек, которые жарили свыше 500 кг куриных бедер.

Но самый длинный шампур с мясом сделали в октябре 2013 года жители Казани. Они приготовили шашлык длиной 180 м 90 см. Для него специально изготовили гигантский мангал, а зафиксировать рекорд пригласили представителей Книг рекордов России и Гиннесса.