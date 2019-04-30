"Вика, полегче с фотошопом": поклонники заметили, что Лопырева делает себя слишком худой на снимках

5 февраля 35-летняя модель Виктория Лопырева стала мамой в первой раз. Она родила сына в Майями, где и находится до сих пор. Малыш должен подрасти и окрепнуть, прежде чем он вернется с мамой и папой Игорем Булатовым в Москву. Надо отметить, что уже через неделю после выписки из роддома звездная мамочка начала публиковать фото в купальнике в своем инстаграме, где предстала стройной и с подтянутой фигурой. Такое экстренное приведение себя в форму очень удивило поклонников телеведущей, но она объясняла это тем, что всю жизнь ведет здоровый образ жизни и во время беременности, и после практикует правильное питание и ограничение в углеводах.

А на днях, красавица вновь опубликовала снимок в купальнике и шортах с пляжа Майями, где снова удивила невероятно стройными ногами. Кажется, что блондинка стала еще стройнее, чем была до беременности. Однако, самые внимательные фолловеры отметили, что на снимке присутствует ретушь. Причем, "отфотошоплен" он в самых важных для женщин местах: уменьшены ягодицы и удлинены ноги.

"Вика, полегче с фотошопом", "Сразу видно, что пляж немного поплыл", "Зачем использовать фотошоп, если вы и так очень красивая?",- высказали недоумение подписчики ее инстаграма.

lopyrevavika This place is better OFF with you here V

Сама Виктория комментировать свой пост никак не стала.