Рита Дакота после липосакции снялась для обложки мужского журнала

Рита Дакота снялась для мужского глянца: певица украсит обложку нового номера журнала «Maxim». В Инстаграме она поделилась снимком, сделанным во время фотосессии. В кадре запечатлен рабочий момент съемки. Рита позирует в белом халате с надписью «Девушка с обложки журнала «Максим», кокетливо выставив ножку и оголив плечо. Судя по фото, под халатом у Риты ничего нет, и кроме него единственный предмет ее туалета – это ярко-оранжевые сапоги.

- Кто это у нас тут новая MAXIM cover girl? – подписала снимок Рита.

ritadakota Кто это у нас тут новая MAXIM cover girl? и сапоги случайно попали ровненько в цвет лого моих crew @jblrus , это прям судьба жеж #maxim #covergirl #обложка #скоро #jblrus #teamjbl

Недавно певица призналась в соцсетях, что сделала липосакцию. Теперь она не устает хвастаться постройневшей фигурой. Мама двухлетней дочки Мии говорит, что еще никогда не чувствовала себя такой красивой и уверенной в себе.

- Недавно я сделала липосакцию. Убрала то, что не могла убрать после родов, гормонального сбоя и стрессового отёка ни спортом, ни питанием, ни апараткой, ни липолитиками, ни массажами. Я не вставляла никакие силиконовые импланты ни в грудь, ни в попу, я скорректировала 3Dскульптурированием то, что не могла принять в своём изменившемся после родов и гормонального сбоя теле, то, что вызывало во мне комплексы, боль и непринятие своего отражения, - написала Рита на своей страничке. - Обманывать и впаривать курсы про то «как быстро обрести тело мечты» я считаю жестоким и циничным вкладом в наращивание комплексов и травм у простых девчонок, которые не могут похудеть сами, и позволить себе такую процедуру тоже не могут. Я адепт искренности со своей аудиторией, адепт бабской солидарности, поэтому дала себе слово рассказать о своём опыте, как только придёт правильное время.

Лечь под нож пластического хирурга Риту заставил развод с мужем. Певец Влад Соколовский после разрыва с женой ушел к финес-модели Наталье Сульяновой, что стало еще одним ударом по самолюбию Дакоты. Примечательно, что психолог, помогавший Рите после развода, одобрил ее планы на липосакцию. Откачав лишний жир, артистка обрела фигуру мечты – и уверенность в себе.

ritadakota Бали мой родной, я так скучаю.. Семья моя балийская, шлю вам любовь!

После болезненного разрыва с мужем Рита сделала все возможное, чтобы начать жизнь с чистого листа. Она записала новые песни, съездила в путешествие, сменила круг общения (по словам певицы, ее муж спал с ее лучшими подругами – и об этом знали все, кроме нее). Но главное – Рита поверила в то, что не она стала виновницей краха их брака. А ведь сразу после того, как Дакота узнала про многочисленные измены Соколовского, она начала топить горе в алкоголе, курила одну сигарету за другой и даже хотела изменить внешность, чтобы стать похожей на любовниц мужа.

- Я в агонии во всех красках планировала, как закроюсь в спортзале и кабине косметолога, сделаю себе идеальное тело, идеальное лицо, идеальные волосы, идеальный гардероб, буду ходить даже в магазин за продуктами на каблуках и в кружевном белье, - рассказывала Рита.

К счастью, певица осознала, что все это не поможет, если мужчина не ценит и не уважает ее. Рита прошла через ад, но сумела наладить свою жизнь. И даже начать нормально общаться с бывшим – ради дочки Мии. Певица признается, что смогла простить мужа и сделает все, чтобы ее дочь была счастлива.