Исследователи назвали семь правил для защиты мозга от болезни Альцгеймера и слабоумия

Чем дольше мы живем, тем выше шансы дожить до болезни Альцгеймера. По статистике заболеваемость резко растет с 80 лет, а в 85 Альцгеймер накрывает каждого третьего. Но представьте, что вам 79 и кто-то задает вопрос: вы не хотите жить дальше с завтрашнего дня? Этот психологический тест используют специалисты по исследованиям старения и продления жизни, чтобы показать: абсолютному большинству людей хочется жить в любом возрасте. Поэтому борьба с заболеваниями «глубокой старости» не менее важна, чем поиски эффективного лечения рака.

Но лучше всего, конечно, вообще избежать болезни. Поэтому наряду с разработками лекарств ученые и врачи ищут методы предотвращения заболеваний. Эксперты анализируют образ жизни, состояние здоровья больших групп людей по всему миру и показатели их заболеваемости тем или иным недугом. Недавно в авторитетном международном научно-медицинском журнале Frontiers in neurology вышел обзор данных о профилактике болезни Альцгеймера и деменции (слабоумия). Работу провела крупная группа ученых из Китая, США, Великобритании, Израиля и Канады.

ЧТО ТАКОЕ ПРОФИЛАКТИКА НА САМОМ ДЕЛЕ

Чтобы понять, на каком этапе и кому может помочь соблюдение правил (см. ниже), важно знать, что такое профилактика на самом деле, поясняют авторы работы. Всемирная организация здравоохранения выделяет три вида профилактики:

- первичная профилактика направлена на то, чтобы избежать возникновения болезни;

- вторичная предназначена для того, чтобы распознавать болезнь на ранних стадиях, когда еще даже не появились симптомы. Задача — остановить или замедлить развитие болезни. Этот вид профилактики включает в себя, в том числе, скрининги. То есть проверки и обследования людей из групп риска развития той или иной болезни;

- третичная профилактика применяется, когда человек уже заболел. В данном случае стоит цель избежать прогрессирования болезни, тяжелых осложнений и инвалидности.

Итого: в отличие от бытующих представлений профилактика возможна и тогда, когда человек уже болен. Скажем, ему поставлен диагноз болезнь Альцгеймера. А это значит, что правила, о которых рассказывается ниже, способны помочь абсолютно любому человеку. Если не избежать болезни, то как минимум снизить риск тяжелых осложнений.

ТРИ СТАДИИ АЛЬЦГЕЙМЕРА

Национальный институт исследований старения (США) и Альцгеймеровская ассоциация в 2011 году разработали модель, выделяющую три стадии болезни. На первой стадии у пациента нет ни малейших внешних признаков заболевания, в то время как в мозге уже появляются предшественники грядущей катастрофы. Стартует процесс накопления амилоидных бляшек и деформированного тау-белка, которые впоследствии буквально душат клетки мозга нейроны. Справедливости ради отметим: для исследователей еще остается немало загадок. В частности, амилоидные сгустки-бляшки с помощью метода позитронно-эмиссионной томографии мозга можно найти у многих людей уже с 40 лет. Но, к счастью, болезнь Альцгеймера при этом развивается далеко не у всех. Потому-то ранняя диагностика недуга по-прежнему остается одной из главных проблем.

На второй стадии Альцгеймера появляются «мягкие» когнитивные нарушения. Разрушительные процессы в мозге уже идут вовсю, однако затруднения с памятью, мышлением и речью еще не настолько сильны. Человек пока может самостоятельно обслуживать себя.

На третьей стадии наступает деменция. Слабоумие. Тяжелейшие нарушения работы мозга. Человек уже не помнит кто он (хотя отдельные «просветления» возможны), не узнает близких. Со временем мозг «атрофируется» настолько, что больной теряет не только память, но и способность двигаться, глотать, дышать...

СПАСИ СЕБЯ САМ

Эти семь правил ученые называют «модифицируемыми факторами риска болезни Альцгеймера и деменции». Что значит: мы способны сами управлять ими. Изменить свою жизнь и жизнь своих близких так, чтобы существенно снизить риск тяжелого нейродегенеративного, разрушающего мозг недуга. Вам кажется, что это похоже на банальные правила ЗОЖ? Возможно. Но для убедительности исследователи провели вычисления и указали: какую роль играет тот или иной фактор в развитии болезни Альцгеймера и сколько людей удалось бы спасти от нее, соблюдая каждое правило.

1. Отказаться от курения.

4,7 миллионов случаев заболевания болезнью Альцгеймера во всем мире связаны в первую очередь с курением, посчитали исследователи. Как такое может быть? Если пояснять упрощенно, то вредные токсины, которые попадают в организм при курении, вызывают воспаление стенок кровеносных сосудов. В том числе в головном мозге. Из-за этого ускоренно накапливаются те самые опасные амилоидные бляшки, из-за которых гибнут нервные клетки нейроны.

Если сократить уровень курения в мире на 25%, то удалось бы спасти от Альцгеймера примерно 1 миллион людей, уверяют ученые.

Все, что плохо влияет на сердце и сосуды, так же повышает риск Альцгеймера. Это и лишний вес, и гипертония, и повышенный «плохой холестерин»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

2. Избавиться от лишнего веса и ожирения в среднем возрасте (после 40 лет).

Речь идет о тех, у кого индекс массы тела (ИМТ) выше 30, уточняют ученые. Напомним: чтобы посчитать ИМТ, берем свой рост в метрах, возводим в квадрат. А потом массу тела в кг делим на полученную цифру.

Около 677 000 случаев болезни Альцгеймера в мире связаны главным образом именно с избыточным весом, говорится в исследовании.

- Выяснилось, что есть тесная связь болезни Альцгеймера с сердечно-сосудистыми заболеваниями: все, что плохо влияет на сердце и сосуды, так же повышает риск Альцгеймера. Это и лишний вес, и гипертония, и повышенный «плохой холестерин», - рассказал «КП» научный директор Центра популяционного здоровья и старения Университета Дьюка (Северная Каролина, США), доктор наук, профессор Анатолий Яшин. - Существует даже сосудистая теория болезни Альцгеймера: микрокапилляры, мелкие сосуды с возрастом или из-за нездорового образа жизни становятся менее эластичными, более жесткими, начинают разрушаться, и это приводит к увеличению проницаемости гематоэнцефалического барьера, защищающего наш мозг.

В том числе из-за снижения такой защиты начинают ускоренно развиваться процессы, вызывающие болезнь Альцгеймера.

3. Заниматься физическими упражнениями, не вести сидячий образ жизни.

4,3 млн случаев болезни Альцгеймера связаны с недостатком физнагрузок, ужасаются ученые. Из-за этого страдает кровообращение в мозге. А значит — выше риск накопления опасных веществ, которые могли бы вымываться с током крови.

Совет: золотым международным стандартом на сегодня считается минимум 150 минут двигательной активности в неделю, или не менее чем по 30 минут 5 дней в неделю. А лучше — по 40 — 60 минут каждый день. Самый безопасный вид физнагрузок — кардиологическая ходьба, то есть максимально быстрым шагом, но так, чтобы не было одышки.

4. Повышать свое образование.

Низкий уровень образования способствует развитию болезни Альцгеймера у 6,5 млн человек во всем мире, утверждают ученые (как оценивать свой уровень образования — не уточняется).

- Для профилактики болезни Альцгеймера важно создавать так называемый когнитивный резерв. Этого можно добиться с помощью занятий, которые ведут к образованию новых связей между нейронами и стимулируют образование новых нервных клеток (у взрослого человека их появляется очень мало, но тем не менее), - поясняет профессор Яшин. - А самое мощное средство для создания когнитивного резерва — это как раз получение незнакомых навыков и знаний. Например, изучение иностранного языка, посещение увлекательных образовательных лекций или их просмотр по телевизору, овладение компьютерными навыками в пожилом возрасте, обучение танцам, рисованию, лепке — все, что требует от нас запоминания и вспоминания, творческого подхода — все это помогает создавать и укреплять связи между нейронами.

5. Вовремя диагностировать и лечить сахарный диабет.

Примерно 825 000 случаев развития болезни Альцгеймера ассоциируется с сахарным диабетом, пишут авторы исследования.

- Связь болезни Альцгеймера с диабетом 2-го типа изучается, единого мнения среди ученых пока нет, - говорит Анатолий Яшин. - До конца не ясно, что является причиной, а что следствием, но одна из гипотез выглядит так. У больных диабетом 2-го типа развивается инсулинорезистентность, то есть нечувствительность к гормону инсулину, из-за этого плохо усваивается глюкоза на периферии, то есть вне мозга. До недавнего времени считалось, что инсулин никак не влияет на метаболизм (переработку и усвоение. - Авт.) глюкозы в мозге. Но недавно обнаружены сложные механизмы, в результате действия которых инсулинорезистентность, как выяснилось, повышает шансы развития болезни Альцгеймера. Из-за этого у данной болезни даже появилось еще одно название: «диабет 3-го типа».

6. Уделять внимание лечению депрессии.

Это заболевание провоцирует не менее 3,6 млн случаев болезни Альцгеймера во всем мире, предупреждают ученые.

Наличие депрессии само по себе уже сигналит, что в мозге какие-то неполадки, из-за которых нейроны могут оказаться более беззащитны перед повреждающими процессами. Долговременные наблюдения за большими группами людей показывают, что депрессия является важным фактором риска, повышающим вероятность болезни Альцгеймера.

7. Нормализовать давление и не допускать усугубления гипертонии в среднем возрасте (после 40 лет).

По данным авторов исследования из-за нелеченой гипертонии зарабатывают себе Альцгеймер 1,7 млн пациентов. Повышенное давление грозит не только инфарктами и инсультами, но и развитием деменции, подчеркивают ученые.

Для справки: если человеку меньше 65 лет, то его систолическое (верхнее) давление должно находиться в рамках между 120 и 130 мм рт ст, диастолическое (нижнее) – 70-80 мм рт ст. Для лиц старше 65 лет целевое давление 130 — 140 верхнее и 70 — 80 нижнее. Это то, к чему нужно стремиться. Если есть превышения, нужно обратиться к врачу и начать принимать меры, чтобы добиться норм давления для своего возраста, пояснил «КП» врач-кардиолог, директор Института персонализированной медицины Сеченовского университета, доктор медицинских наук Филипп Копылов.

В ТЕМУ

Другое долгосрочное 16-летнее исследование под названием «Lifestyle for Brain Health», LIBRA (стиль жизни для сохранения здоровья мозга, англ.) показало, что факторами, снижающими риск деменции, являются: высокая умственная активность, средиземноморская диета с большим количеством овощей, фруктов и рыбы, употребление нерафинированного растительного масла и низкий уровень употребления алкоголя.

В то же время исследователи определили условия, повышающие риск Альцгеймера: сердечно-сосудистые заболевания, низкая физическая активность, диабет, высокий уровень «плохого» холестерина, курение, ожирение, депрессии, нарушения работы почек.