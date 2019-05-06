Битва за нашу Советскую Украину

Если у московских режиссеров большое имперское сердце иногда болело за Яссы с Кишиневом и Путивль с Карпатами - республики волновались только за свою хатынку и фрагментировали большую войну региональными эпизодами общей победы. Даже великий фильм «В бой идут одни «старики» мягко, не акцентируя, в четверть голоса повествовал о воздушной битве за Украину, со слов «Мы же сегодня над моей Украиной дрались» до «Наши наземные войска выходят на границу Союза Советских Социалистических Республик».

Ничегошеньки с тех пор и не изменилось. Украинский сериал об офицерах военной прокуратуры первый сезон посвятил Киевскому котлу, второй - Харьковскому укрепрайону, а дальше на пути вермахта Украина и кончилась, так что центром третьего сезона стала уже освобожденная Одесса-44. Дальше у них Львов и минное поле, потому что во Львове Советская Украина дралась уже с несоветской, и военные прокуроры-схидняки включались в полноценную гражданскую войну. Так что быть или не быть четвертому сезону, зависит от степени обрусения итогового продукта - судя по съемкам Одессы в Ростове и Таганроге, шансы есть.

Кто видел пилот - не поверил бы, что немцы дойдут даже до Конотопа.

Уже на десятой минуте бригадвоенюрист Мирский валил с рук военный патруль за банальную проверку документов. У них, видишь ли, была слишком новенькая форма, офицерская выправка у старшины (что ж это за выправка такая, что ее можно угадать за минуту досмотра?) и рация в кустах, которую нашли позже, когда патруль уже остывал. Другого шпиона сцапали на отсутствии тамбовского выговора при тамбовской прописке.

Если дедукцию Мирского применить к остальному творческому коллективу - фронт был бы оголен и враг вошел в Москву. Видал кто хэбишки, новенькие «до отлива», ни разу не бывавшие в стирке и не знавшие ни пота, ни соды, ни солнца? Ну, за которые костюмеру следует вкатывать пожизненную дисквалификацию? Вот в такие одеты 100% войск Киевского укрепрайона. Ряженых легче всего опознать по пилотке: шьются они в расчете на солидный мужской загривок и до усадки при стирке напоминают перевернутый баркас на солнышке (у прилежных посетителей порносайтов будет другая ассоциация, но мы вам о ней не расскажем). Хуже всего эта безразмерная панама, двугорбый верблюд со звездочкой, смотрится на военнослужащих-женщинах, а их много. Отчаявшись подогнать обмундирование под личный состав, авторы стали подбирать под форму исполнителей. Весь задний план сериала был заселен редкой толщины мужиками. По экрану ходят толстые комбаты и толстые замполиты, толстые особисты и толстые конвоиры, упитанные оркестранты и мордатые еврейские соседи - и это уже не говоря о толстых интендантах, завклубом и банковских работниках, у которых рожа влезать в кадр и не должна. Вся эта золотая рота оставляет в песке и глине такие слоновые следы, что следствию нет никакой нужды напрягаться. Во второй серии место засады опознано по коре, которую стер притаившийся убийца, - судя по выбоине в стволе, туда вколотился многотонный «Даймлер-Бенц».

Словом, начало обещало сущую катастрофу, но в картине обнаружился потенциал, и авторы «взяли ум в голову» и не выпускали до самого Приморского бульвара. Глубинный сюжет о внедренной еще с досоветских времен сети агентов на всех этажах госуправления, конкуренция прокуратуры и штабов военного времени, война спецслужб сулили самые кучерявые драматургические перспективы. Уже с фразы «На фронте все проще: там свои в одной форме, враги в другой» фантазия авторов начинает работать в правильном направлении - чего стоит одна группа молдавских диверсантов на арене местного цирка. А блатной пахан из большевиков с дореволюционным стажем! А миледи из харьковской железнодорожной милиции! Там только нового президента в роли юркого баклана не хватало. Он бы развалился на стуле, сказал «Начальник, не надо ля-ля», и ему бы сразу все поверили.

К тому же юристы Елагина и Рокотов наконец-то стали выстраивать сыскные комбинации прямо в кровати, чего безуспешно дожидался зритель все первые восемь серий. Вероятный соперник оказался безобидным братом, подтянулись патриоты-уголовнички, и сводная следственная бригада начала рвать гнилые зубы советского аппарата целыми челюстями, Ежов бы локти кусал.

И все же, и все же. Стоит появиться в кадре следователю Елагиной, следователю Саблиной или из мужиков кому помельче - как грубая ефрейторская фраза «накрыться пилоткой» тут же приходит на испорченный ум.

«По законам военного времени»

Украина, 2015 - 2019.

Реж. Максим Мехеда, Евгений Серов (3-й сезон).