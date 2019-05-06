Ходченкова попала в «Секту»

«Секта», триллер

В тоталитарную секту «Первозданные» попадает Ника - бывшая модель и звезда рекламных роликов. Заказ на ее освобождение получают депрограммеры - специалисты по выводу людей из культов. Их методы подчас жестокие, на грани психологического и физического насилия, но, как считается, эффективные. Для ухода за Никой нанимают сиделку, которая и сама раньше была сектанткой - эту роль сыграла неожиданная Светлана Ходченкова. Разумеется, глава секты объявляет депрограммерам войну.

Также в ролях: Филипп Янковский, Евгений Коряковский, Анастасия Чистякова, Григорий Сиятвинда.

Где и когда: платформа ТНТ-Premier, скоро.

«Толя-робот», комедия

Молодой парень Толя (Александр Паль) без рук и ног отличается поразительным оптимизмом: он отказывается считать себя инвалидом, ухаживает за симпатичной соседкой, параллельно занимаясь сексом с сиделкой, и вообще становится управдомом. Робот - потому что у него бионические протезы. Вселяя витальность в других, он прячет от посторонних свою тайну - никто не знает, как Толя потерял руки и ноги. Этот сериал про жизнь как она есть на стыке драмы и комедии обещает стать не менее резонансным, чем «Ольга» на том же канале.

Также в ролях: Евгений Кулик, Валентина Мазунина, Маргарита Аброськина, Азамат Мусагалиев.

Где и когда: ТНТ, с 20 мая.

«Шторм», драма

Михаил Осокин (Максим Лагашкин) и Сергей Градов (Александр Робак) - друзья. Первый работает в убойном отделе, второй - в отделе по борьбе с коррупцией. Жена Градова больна. Чтобы найти деньги на операцию, он идет на преступления. Разумеется, расследовать их поручают Осокину. Вскоре герой Робака понимает, что преступник - его лучший друг. Режиссер сериала - Борис Хлебников, сценарист - Наталья Мещанинова; вместе они работали над «Аритмией».

Также в ролях: Анна Михалкова, Анна Котова-Дерябина.

Где и когда: платформа Start, лето.

Повара то и дело отправляются в мир грез. Фото: Канал СТС

«СеняФедя-2», ситком

Два повара из «Кухни» продолжают делать бизнес при помощи своего фудтрака. Фишка сезона - сцены-фантазии: герои Сергея Лавыгина и Михаила Тарабукина состарятся на 50 лет, попадут во времена монголо-татарского ига и примерят образы Пушкина и Отелло.

Также в ролях: Анна Бегунова, Юлия Сулес.

Где и когда: СТС, с 13 мая.

«Коп», детектив

Из Америки в Москву по обмену опытом приезжает сержант полиции Джон Маккензи (Кирилл Зайцев) и становится напарником капитана Следственного комитета Василисы Вихревой (Анна Снаткина). Они поначалу конфликтуют, но тем не менее отлично срабатываются, расследуя преступления против иностранных граждан в России. В частности, выходят на шпионов, которые вертятся вокруг важного научного открытия.

Также в ролях: Прохор Дубравин, Егор Угрюмов, Виктор Цекало.

Где и когда: Первый канал, лето.