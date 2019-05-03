Победят ли «русскую машину»? В большом поединке в Сербии сойдутся рыцари из 40 стран

Небольшой городок Смедерево в течение четырех дней – со 2 по 5 мая станет столицей исторического средневекового боя. Команды из 40 стран съехались в Сербию, чтобы принять участие в международном чемпионате «Битва Наций». Эти соревнования – 10 по счету, и рекордные по числу сборных, которые решили принятие в них участие. В течение 4 дней более 2 тысяч рыцарей мечом и латами будут биться за лидерство. И как в прежде им придется не легко, ведь последние несколько лет победителем «Битвы наций» становятся сборная России. Соперники за глаза называют их «непобедимой русской машиной». Маневренности, слаженности работы команды, аутентичности мастерства боя и костюма россиян пока нет равных.

Российские мастера исторического фехтования считаются одними из фаворитов предстоящего турнира. Фото: Ольга Александрова

Кстати, о костюме. За соответствие исторической аутентичности снаряжения и костюма, так называемой «чиповки» следит специальная комиссия, которую обязательно должен пройти каждый участник соревнования. Эксперты проверят все: от сапог до верного размера прорези в шлеме, поэтому рыцари должны не только искусно владеть мячом, иметь беспроигрышную стилистика боя, но и обладать большим историческим бэкграундом. Сами участники признаются, что когда начались заниматься ИСБ, то будто еще одно образование получили – историческое. Настолько глубоко иногда приходится погружаться в знание особенности того или иного периода Средних веков.

Все четыре дня чемпионата на ристалищах будут проходить бои - как групповые, так и дуэльные. Итогом станет бой 150 на 150 участников, который обещает стать очень зрелищным для всех, кто посетит фестиваль.