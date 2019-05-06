2019-05-06T22:45:35+03:00
Звезды

50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлесс и рассказала, что открыта для любви

Актриса украсила собой обложку глянца [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Дженнифер Энистон недавно отметила 50-летие.Дженнифер Энистон недавно отметила 50-летие.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Дженнифер Энистон стала героиней июньского выпуска «Harper's Bazaar»: актриса снялась в смелой фотосессии и рассказала, что сейчас происходит в ее жизни. Звезда, отметившая недавно полувековой юбилей, даже сфотографировалась топлесс: Дженнифер проводит много времени в спортзале и легко может позволить себе любые эксперименты перед камерой.

На обложке журнала Дженнифер появилась в блестящем платье с глубоким декольте, подчеркнувшем ее стройную фигуру. На одном из кадров Джен позирует в кожаных шортах и с обнаженной грудью, которую она прикрывает рукой. Съемки проходили на пляже в Малибу. Актриса рассказала, что совершенно не испытывала смущения, когда снимали эту сцену.

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Introducing our June/July 2019 cover star, #JenniferAniston!
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- Я думаю, что наши тела прекрасны. И надо чувствовать себя комфортно в них, независимо от того, какого вы возраста. Не стоит стыдиться или стесняться своего тела, - считает Энистон.

Актриса много внимания уделяет своей форме: тренировки для нее – такая же часть ежедневного ухода за собой, как душ или макияж. Конечно, в 50 лет она чувствует возрастные изменения, но они пока не столь радикальны.

- Я чувствую себя обычной Дженнифер, - говорит она о том, как ощущает себя в 50. - Правда, порой я уже не могу вскакивать с дивана, как раньше. У меня было несколько травм колена. Иногда вы хотите сделать что-то быстрее, но ваше тело говорит: "Ой, нет, не стоит". В основном же мое тело чувствует себя лучше, чем когда-либо. Я тренируюсь четыре или пять дней в неделю. Часто занимаюсь с Лейоном – это мой любимый тренер по боксу. Именно он привил мне любовь к фитнесу, которой у меня никогда раньше не было. Теперь я жду каждой тренировки.

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I think our bodies are beautiful, and I think celebrating them and being comfortable in them no matter what age you are is important.
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Несмотря на слухи о том, что актриса возобновила отношения с экс-супругом Брэдом Питом и снова встречается с ним, Дженнифер не торопиться подтверждать эту новость. В интервью Энистон намекнула, что она сейчас одна и открыта для новых отношений. Когда ее спросили, не пробовала ли она знакомиться через сайты знакомств или приложения, она только рассмеялась в ответ:

- Нет, честно говоря, у меня нет на это времени, - призналась актриса, - Я слишком сосредоточена на работе, поэтому знакомства не в числе моих приоритетов. Но если это случится, если любовь постучится в мою дверь – я буду это только приветствовать. Я не то чтоб уже совсем с этим завязала и говорю: «Нет, этого никогда не случится снова». У меня было непростое прошлое, но оно не создало вокруг меня стену, я не спряталась в раковину.

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New! For #harpersbazaar
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Дженнифер также рассказала, какие мужчины ей нравятся:

- С чувством юмора и с сильным чувством собственного достоинства. Главное — это уверенность в себе, доброта, щедрость. И чтобы в его окружении были хорошие люди. Я верю в понятие родственных душ, - признается Энистон.

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(New!!) Wow she is so perfect she doesn't look a day over 30!!
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В интервью актриса вспомнила, как ей работалось над последним фильмом – детективом «Загадочное убийство» (его премьера запланирована на 14 июня). Дженнифер сыграла в картине вместе с комиком Адамом Сэндлером.

- Я знаю мистера Сэндлера уже 30 лет. И он всегда заботится о каждом участнике съемочного процесса. Вот только работали мы прошлым летом в Италии, а это — ужас. Пока наши родные отдыхали на озере Комо, наслаждаясь каникулами, нам приходилось каждый день ходить на работу, - смеется она. - Я никогда раньше не снималась в детективах, но я всегда любила смотреть их. Я люблю Агату Кристи и всех тех классиков старой школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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