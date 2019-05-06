Десантники из офиса

На помощь работникам магазинов пришли офисные сотрудники - от рядовых работников до топ-менеджеров компании. Такая форма взаимодействия различных подразделений практикуется в ГК «ДИКСИ» с 2013 года под названием «Оранжевый десант». Принимая товары и занимаясь их выкладкой, проведением проверок по внутренней системе контроля, помогая реальным покупателям, менеджеры узнают немало нового о работе рядовых сотрудников. Информацию о том, с какими сложностями сталкивается персонал магазинов, они получают из первых рук. И идеи о том, как можно улучшить работу, нередко приходят прямо на «новом рабочем месте».

Селфи с топ-менеджером

Название акции связано с корпоративным цветом компании. Его использование свидетельствует о значимости такой формы работы для ГК «ДИКСИ». Не реже раза в квартал в торговых залах магазинов работают бухгалтеры, аналитики, закупщики, маркетологи, управленцы – вплоть до руководителей региональных управлений и топ-менеджмента компании.

Тренд интерактивного взаимодействия не только с покупателями, но и между сотрудниками различных подразделений в сфере розничной торговли активно набирает популярность и приносит плоды.

- Когда я первый раз была на «Оранжевом десанте», сотрудники магазина долго не могли поверить, что я буду вместе с ними работать, даже делали фото, - вспоминает директор регионального управления МЮРУ Ирина Балакирева. - Когда же мы выставляли заморозку и кондитерские изделия по планограмме, стало понятно, что надо менять частоту поставок. В конце рабочего дня сразу отправила запросы на изменения в ответственные службы.

Как рассказывают представители компании, после участия в акции у руководителей появляется масса идей о том, как упростить ежедневные обязанности сотрудников магазинов, что можно сделать для улучшения сервиса и удобства обслуживания покупателей.

Генеральный директор ГК "ДИКСИ" Сергей Беляков.

В интересах покупателя

Топ-менеджмент высоко ценит уникальные возможности, которые даёт программа. Понять, как работает магазин изнутри, проследить всю цепочку реализации принимаемых решений, увидеть узкие места и получить прямую обратную связь от покупателей – всё это невозможно сделать, все время находясь в офисе.

Немаловажен и такой фактор как сплоченность команды, готовность «белых воротничков» помочь персоналу магазинов. Десантники ценят возможность глубоко вникнуть во все процессы, поработав «на передовой», а работники магазинов знают, что руководящие сотрудники – не «небожители», и в случае необходимости лично придут на помощь.

- Безусловно важно, чтобы каждый сотрудник хотя бы один раз побывал на «Оранжевом десанте», посмотрел, как работают магазины, с какими трудностями сталкиваются, - уверена менеджер СТМ Ольга Горяинова. – Особенно это полезно тем, кто недавно пришел работать в компанию. Как правило, когда в офис приходит новый сотрудник, у него не сразу появляется полный доступ к IT-инфраструктуре. Вот это время и можно с пользой провести в магазине, узнать «кухню» изнутри, изучить ассортимент... Это очень поможет новичку в дальнейшем решать главную задачу – обеспечивать максимальное удобство и комфорт для покупателя.

Помимо изучения ситуации в режиме "здесь и сейчас", «Оранжевый десант» дает возможность оценки эффективности внедряемых изменений процессов и технологий, их тестирования непосредственно в магазинах.

Осязаемый результат - новые идеи по улучшению сервиса обслуживания и повышения эффективности бизнес-процессов. К примеру, один из офисных сотрудников, поработав в магазине, обратил внимание на то, сколько трудностей связано с печатью слипа. Идея как избежать этого рутинного процесса и перейти к использованию электронных чеков родилась именно в торговом зале, чтобы после быть доработанной и успешно реализованной.

Оранжевая пятилетка

«Оранжевый десант» проходит в компании ежеквартально, начиная с 2013 года. Десантник-ветеран - Некруз Шехмамадов, главный специалист отдела персонала управляющей компании. Он участвовал в десанте уже пять раз и снова готов «на передовую».

- В основном помогал магазинам в выкладке товара по планограммам, проверял соответствие ценников товара базе данных, контролировал сроки годности молочной продукции и даже помогал управляющему магазина с разгрузкой товара, - делится «боевым опытом» Некруз.

Место работы в магазине работник офиса чаще всего выбирает по собственному желанию. Как правило, десантники выполняют обязанности линейного персонала - занимаются ротацией товара на полках, обновлением ценников, приемкой товара. А иногда и занимают позицию кассира.

По окончании десанта сотрудник заполняет специальную форму обратной связи на корпоративном портале. Статистика по результатам десантов предоставляется директорам соответствующих департаментов и региональных управлений, а руководители высшего звена могут дать обратную связь в свободной форме, разобрать конкретные ситуации на планерках и совещаниях и сразу взять в работу ценные предложения.

Обмен опытом между сотрудниками магазинов и офисов оказывает положительное влияние и на тех, и на других. Согласно данным опроса по итогам новогоднего десанта 2018 года, 98% управляющих магазинами отметили, что «Оранжевый десант» был полезен.

- Для магазина дополнительная пара рук никогда не бывает лишней. Да и трудятся сотрудники офиса, как правило, очень усердно – ведь для них это не каждодневная рутина, а новый опыт, отличный от обычной офисной жизни, - рассказывает менеджер СТМ Илья Пушкарев. А польза для компании, по его мнению, заключается в синергетическом эффекте от того, что сотрудники офиса начинают лучше понимать проблемы розницы, а значит, качественно их решать. В то же время магазины имеют возможность задать вопросы и высказать предложения напрямую «держателям бизнес-процессов». Какой бы прочной она не была, первоосновой бизнеса все же остается точка продаж. В ГК «ДИКСИ» о том, откуда пошёл розничный бизнес, не забывают.

«Шифровка» для оранжевого десантника

Распорядок работы в магазине - с 9:00 до 18:00 или с 10:00 до 19:00 в зависимости от графика работы выбранного магазина. Перерыв на обед 1 час.

Задачи на день ставит управляющий магазином. В каждом конкретном магазине они будут свои, в зависимости от текущих потребностей. Вы можете выбрать себе магазин. Однако, в один магазин может записаться не более двух человек. Если в выбранный вами магазин уже записаны два сотрудника, программа предложит выбрать другой.