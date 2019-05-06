2019-05-06T15:01:10+03:00
Спорт

Овечкин забросил юбилейную 100 шайбу за сборную России

Наша национальная команда в восьмой раз выиграла общий зачет Еврохоккейтура
Сергей КИРИЛЛОВ
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Александр Овечкин в составе сборной.Александр Овечкин в составе сборной.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сборная России по хоккею продолжает подготовку к чемпионату мира, который пройдет в Словакии с 10 по 26 мая. На прошлой неделе в команду влились наши главные звезды из НХЛ, и сборная отправилась на последний этап Евротура - Чешские хоккейные игры.

Надо признаться, что сразу слепить хорошую команду Илье Воробьеву не удалось, и наши проиграли два первых матча шведам (4:6) и финнам (1:3). И только во встрече с чехами разыгрались ребята из «Вашингтона», которые и принесли победу 4:1. (Две шайбы забросил Евгений Кузнецов, и по одной Дмитрий Орлов и армеец Кирилл Капризов с подачи Александра Овечкина).

В результате сборная России выиграла общий зачет Еврохоккейтура, а Александр Овечкин, забросивший единственную шайбу в ворота финнов, набрал 100 голов в играх за сборную.

Овечкин, кстати, пятый игрок нашей сборной, достигший данной отметки, до него это удалось Данису Зарипову (105), Максиму Сушинскому (113), Сергею Мозякину (129) и Илье Ковальчуку (145).

Ковальчук, который является капитаном сборной, имеет отличный шанс увеличить свой лицевой счет уже непосредственно на чемпионате мира.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вот как прокомментировал матч с чехами Евгений Кузнецов:

- Матч с чехами из тех, в котором получалось почти все?

- Нет, не все. Был важный матч, в прошлых играх многое не получалось, особенно с финнами получилось неудачно. А с чехами выполнили задачу на игру.

- Ваша связка с Капризовым – новое для России сочетание.

- По одной игре не надо судить. В целом по матчу важно, что у нас проходили вторые, третьи передачи и то, что мы помогали защитникам.

- После такой игры можно уже смотреть с оптимизмом на чемпионат мира?

- Слушаешь по телевизору, там говорят, что по фамилиям звездная команда, а работать некому. Правильно говорят, что мы на атаку, на атаку, но сегодня без исключения все отработали правильно, - приводит слова Кузнецова официальный сайт федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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