2019-05-07T01:20:14+03:00
Экономика

Ждать ли нам экономического роста от нацпроектов?

Какой эффект дадут вложения 26 триллионов рублей
Алексей КУЗНЕЦОВ
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Ждать ли нам экономического роста от нацпроектов?Ждать ли нам экономического роста от нацпроектов?Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В ближайшие годы правительство планирует реализовать масштабную инвестиционную программу. Федеральный бюджет планирует вложить в различные национальные проекты 13,2 трлн рублей. Остальные деньги должны собрать в регионах плюс за счет частных инвесторов. Как это отразится на экономике? Разбираемся вместе с экспертами.

НА ЧТО ПОТРАТЯТ СРЕДСТВА

Экономика любой страны растет только за счет инвестиций. Другое дело - в какие сферы направлять потоки денежных средств. В идеале они должны идти туда, где можно получить наибольший мультипликативный эффект. В ближайшие шесть лет общий объем инвестиций в различные отрасли составит 25,7 трлн рублей.

Как поясняют в правительстве, «главные цели проектов - обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития страны, а также повышение уровня жизни и создание условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека».

При этом около 70% расходов планируется распределить по 4 основным направлениям: проекты в области демографической политики (12%), проекты в области экологии (16%), строительство дорог (19%) и инфраструктурные проекты (25%).

КАК ОТРАЗИТСЯ НА ЭКОНОМИКЕ

Стоит отметить, что часть средств в бюджетах уже была запланирована. Поэтому реальный рост инвестиций будет не таким высоким. Зато эффект для разгона экономического роста мы сможем получить уже в этом году.

- Прямой эффект нацпроектов в 2019 году может достичь 0,2% ВВП. Однако размер общих расходов бюджета не является аналогом стимула, который получит экономика. Поддержка экономике от нацпроектов будет сочетанием чистого увеличения прямых расходов и их мультипликативного эффекта на рост, - считает Наталия Орлова, главный экономист Альфа-Банка. - Прямой эффект учитывает масштаб чистого стимула, который может быть ограничен в том случае, если новые расходы будут профинансированы за счет повышения налоговой нагрузки или сокращения прочих расходов.

В то же время, как отмечает эксперт, помимо прямого эффекта на рост, факт расходования этих денег на решение проблемы структурных узких мест может создать мультипликативный эффект. В разных странах госвложения влияют на экономику по-разному. К примеру, по расчетам МВФ, в США эффективность бюджетных инвестиций почти в три раза больше, чем в России. А в России она находится на уровне ЮАР.

- Косвенный эффект на рост может составить не более 0,1% ВВП. Такое значение бюджетного мультипликатора остается в рамках интервала его средних значений для других стран развивающихся рынков, хотя и ниже, чем значения аналогичного мультипликатора для развитых стран, - считает Наталия Орлова.

По оценкам экономиста, план инвестиций в рамках программы нацпроектов может ускорить потенциальный рост до 1,6% в 2024 году. Тем не менее это хуже, чем в среднем по миру. Для сравнения, развитые страны растут в среднем на 2% в год, а развивающиеся - на 3%. В Минэкономразвития предполагают, что с 2022 года российская экономика будет расти темпами не ниже 3% в год.

ПРИОРИТЕТЫ

Газпром показал рекордную прибыль

Газовый монополист представил отчетность по МСФО за IV квартал и 2018 год с впечатляющими финансовыми результатами. Так, годовая чистая прибыль увеличилась в 2 раза и составила почти 1,5 трлн рублей. Это стало историческим рекордом за всю историю компании. Выручка Газпрома выросла на 25,5% - до 8,2 трлн рублей.

При этом операционные расходы компании выросли только на 8% - до 6,2 трлн рублей. Из относительно негативных моментов в отчетности - рост долговой нагрузки. Тем не менее, учитывая наращивание капитальных вложений (реализация «Турецкого потока» и Nord Stream 2), это было ожидаемо.

Сбербанк занял 40 процентов на рынке бизнес-карт

Только за первый квартал этого года крупнейший российский банк привлек 171 тысячу новых корпоративных клиентов. В итоге операционный доход от корпоративно-инвестиционного бизнеса в январе - марте превысил прошлогодний на 11%. Это связано с запуском различных сервисов для предпринимателей: технология дистанционной регистрации бизнеса и открытия счета (РБиДОС), сервисы «Свое дело», «Курьер», Business Travel и «Управление договорами инкассации онлайн». В итоге доля Сбербанка на российском рынке бизнес-карт достигла 40%. Блок «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка сейчас обслуживает более 2,3 млн активных клиентов-юрлиц. Только за три месяца их число выросло на 6%.

- Мы продолжим активно наращивать клиентскую базу, при этом развивая новые сервисы, в том числе цифровые, - говорит вице-президент Сбербанка Станислав Карташов.

На что потратят средства

На что потратят средства

ИСТОЧНИК KP.RU

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