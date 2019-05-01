Тест "КП": А это вам зачем? Ответ - на дне бутылки!
Угадайте, с какой целью производители делают такие вот странные вещи
А может, дно бутылок вогнуто, потому что их слишком активно трогают любопытные?Фото: Евгения ГУСЕВА
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Давайте поиграем: мы вам семь фотографий ноу-хау, а вы нам - объяснение, зачем они нужны. Поехали!
Итак, для чего нужны...
1...синяя часть ластика?
Правильный ответ:Синяя часть нужна, чтобы стирать надписи и рисунки карандашом на плотной бумаге. Например, на ватмане. Это конец ластика не оставляет разводов, что в чертежном деле важно. А еще производители поняли, что двухцветные резинки люди покупают охотнее.
2...маленький карманчик на джинсах?
Правильный ответ:Знаменитые джинсы Levi’s стали выпускать в те времена, когда джентльмены еще пользовались карманными часами. А их в обычном кармане можно было раздавить. Тогда производители решили нашить маленький кармашек. Он так и называется - watch pocket (карман для часов). Когда джинсы стали брендом, карман решили не убирать, сделав его частью фирменного стиля.
3...отверстие в колпачке шариковой ручки?
Правильный ответ:Шариковыми ручками чаще всего пользуются школьники, а дети любят все грызть. Колпачки часто оказываются в дыхательных путях, и производители решили обезопасить свой товар, сделав в них отверстия. Если ребенок случайно проглотит колпачок, он не перекроет трахею: останется отверстие, которое позволит пострадавшему дождаться врачебной помощи.
4...лоскуток ткани, который прилагается к новой одежде?
Правильный ответ:Лоскут, оформленный в полиэтиленовый пакетик, стали прикреплять к нарядам в конце 80-х - с развитием синтетических тканей, которые при стирке могли потерять краски или сесть. Чтобы не угробить вещи, производители предложили сначала тестировать разные режимы стирки на таком маленьком кусочке. Правда, непонятно, чем им бирки не угодили. Там все написано.
5...тонкие линии-риски на ноже для бумаги?
Правильный ответ:Это гениально просто. Когда нож тупится, его лезвие можно обломать по линии, и он вновь станет острым. Как это сделать? Надо вынуть втулку с задней стороны, вытащить лезвие, с помощью той же втулки обломать его по линии и собрать обратно.
6...странные зубчики на конце рулетки?
Правильный ответ:В ремонте часто не хватает пары рук. Иногда мастер работает один. Чтобы ему не пришлось тянуться за карандашом, когда он отмеряет нужное расстояние на штукатурке, он может это сделать сразу, нацарапав отметку с помощью зазубрин на конце рулетки.
7...углубление в днище винной бутылки?
Правильный ответ:Без углубления у основания бутылка, испытывая при закупорке давление, была бы очень хрупкой. И при любом неосторожном движении трескалась бы по бокам. А вогнутое днище позволяет распределить давление по всем направлениям.
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ИСТОЧНИК KP.RU