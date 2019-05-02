2019-05-02T14:20:30+03:00
Политика

Патриарх Кирилл - о трагедии в Одессе: Те, кто поджег людей в Доме профсоюзов, были под силой дьявола

Предстоятель РПЦ помолился о жертвах украинских радикалов [видео]
Ася ХОВАНСКАЯ
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Патриарх Кирилл помолился о погибших в Доме профсоюзов в ОдессеПатриарх Кирилл помолился о погибших в Доме профсоюзов в ОдессеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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2 мая, в пятилетнюю годовщину трагедии в Одессе, Патриарх Кирилл помолился о жертвах и назвал их палачей людьми, обуреваемыми дьявольской силой.

- Пять лет тому назад перед лицом Европы, всего мира людей сначала забивали булыжниками, пока они находились в своих палатках и не представляли никакой опасности для окружающих. Они отстаивали свое право жить так, как они хотят, не подчиняться другим порядкам, чуждым для них. Они не хотели принять тот мир, который им навязывался силой. Название Дома профсоюзов сегодня известно всему миру. Преступники, преследовавшие людей, заперли этот дом и подожгли его, и 48 человек сгорели заживо перед лицом Европы и всего мира. Кто-то пытается объяснить это особенностями тогдашней политической борьбы, но зверство ничем нельзя объяснить кроме как силой зла, силой дьявольской. Все те, кто поджигал людей, был под силой дьявола. И была опасность, что эти обуреваемые темной силой люди возьмут власть над украинским народом. Той мечты, которой жили бесновавшиеся у Дома профсоюзов, по милости Божией не осуществилось, - подчеркнул предстоятель РПЦ.

Патриарх назвал ультраправых украинских радикалов людьми, обуреваемыми дьявольской силой Фото: REUTERS

Патриарх назвал ультраправых украинских радикалов людьми, обуреваемыми дьявольской силойФото: REUTERS

При этом он выразил надежду на то, что с приходом Владимира Зеленского ситуация с гонениями на каноническую Украинскую православную церковь изменится.

Трагедия в Одессе: 5 лет спустя.2 мая 2014 года начались масштабные столкновения между сторонниками и противниками Евромайдана. В них погибли около 50 человек. Спустя пять лет следствие так и не ответило на вопросы о причинах и виновниках трагедии

- И хотя сегодня много есть вопросов к тому, что происходит на Украине, мы можем свидетельствовать, что те радикальные силы, та злоба дьявольская, воплощенная в человеческих образах, не захватила тотально всей власти над украинской землей. Мы молимся о наших братьях и сестрах на Украине, мы возносим заупокойную молитву об этих 48 мучениках, заживо сожженных в Одессе. Мы молимся о том, что Господь благословил жизнь братской Украины, мы связываем надежду с тем, что новое руководство будет в полной мере учитывать великую тысячелетнюю православную традицию Украины, Святой Руси, Киевской Руси и будет в полной мере учитывать тот законный выбор в пользу единственной канонической Украинской православной церкви, в которой реально присутствует божественный дух и которая, отождествляя себя с народом, молитвенно предстоит Богу, молясь за страну и за народ, - заключил Святейший.

Напомним, 2 мая 2014 года украинские радикалы сожгли и забили до смерти в Доме профсоюзов (по официальным данным) 48 человек. Виновные до сих пор не найдены и не наказаны. Сегодня в Одессе объявлен день траура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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