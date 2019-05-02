2019-05-01T23:42:30+03:00
Политика

Пять лет трагедии в Одессе: в родном городе одесситы превратились в людей второго сорта

Спецкор «Комсомолки» Дмитрий Стешин и одессит Александр Воскобойников попытались осмыслить произошедшее в Одессе 2-го мая 2014 года, когда в Доме профсоюзов были заживо сожжены или убиты 45 человек
Дмитрий СТЕШИН
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Причастные к трагедии до сих пор спокойно ходят по ОдессеПричастные к трагедии до сих пор спокойно ходят по ОдессеФото: REUTERS
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Это был разговор двух людей, которым в ближайшее время, не попасть на Украину ни при каких обстоятельствах. Я, с мая 2014 года «персона нон-грата» на Украине и вместе с десятком коллег – в розыске СБУ. У моего собеседника все значительно хуже и страшнее. В марте 2014 года его задержали в Одессе, как активиста «русской весны». Он сидел в тюрьме СБУ, потом у «правосеков», в частной тюрьме территориального батальона «Днепр-1» (батальон тогда не имел официального статуса, а был просто бандой вооруженных бандеровцев – прим.корр.). В конце октября 2014 Александра Воскобойникова чудом выменяли на пленных ВСУ-шников, с тех пор он живет на Донбассе и ведет популярный интернет-канал «Одесское общественное телевидение» - общается с земляками-друзьями и врагами. Саша – коренной одессит, но дорога домой ему заказана. О трагических событиях в Доме профсоюзов он узнал, сидя в тюрьме:

- Я все это увидел, когда сидел в СБУ. У меня в камере уже был телевизор, и я подумал, что это наши побеждают… - мой собеседник надолго замолкает. Потом продолжает:

Александр Воскобойников - коренной одессит, но дорога домой ему заказана Фото: Дмитрий СТЕШИН

Александр Воскобойников - коренной одессит, но дорога домой ему заказанаФото: Дмитрий СТЕШИН

- Думаю, у этой трагедии две причины. Первая – предательство. Второе – трусость остального населения Одессы. В Одессе очень мало одесситов. И оказалось, что в групповой драке местных было меньшинство. Меньше, чем приезжих – их было всего несколько тысяч. Их загнали или завели в это здание. По моим данным, в «Доме Профсоюзов» их уже ждали.

И даже после случившегося, никто не вышел на улицы в городе-миллионнике. Если бы вышло хотя бы 20 тысяч человек, и каждый кинул камень в бандеровцев, все бы закончилось. В итоге, лучшие погибли. Кого-то убили, кого-то посадили. Остальные сидят по домам, кто не смог жить дальше спокойно – уехал на Донбасс воевать.

«В 2014 году нам показали – кто в Одессе главный» Фото: REUTERS

«В 2014 году нам показали – кто в Одессе главный»Фото: REUTERS

- Много уехало?

- Очень много было одесситов в Луганске почему-то. Меня, когда выменяли из плена, под Луганском я пообщался с земляками. Я слышал цифру – около двух тысяч.

- Город сильно изменился, насколько ты можешь судить?

- Первым, кто основательно поменял население Одессы, был Ющенко. Именно он начал расставлять на ключевые посты людей из Западной Украины. Причем было условие – перевезти в Одессу семьи. И это чувствовалось. В Одессе на мове разговаривали только приезжие. Или на Привозе. В быту был суржик, который устраивал всех, всем был понятен и приятен. Я немного знаком с Данилко, и знаю, как он готовил проект «Верка Сердючка». Просто ходил по Привозу и впитывал речь, слушал. У приезжих – мова такая каркающая, сразу различается. И в 14 году, они просто показали – кто главный.

Осторожно, шокирующее видео: Несколько десятков человек погибли во время пожара в Доме профсоюзов в Одессе.Люди задыхались от дыма и выпрыгивали в окна, чтобы спастисьПавел ЯКОВЛЕВ

- В Донецке же тоже пытались что-то подобное сделать?

- В Донецке люди жесткие, четкие, знающие и цену жизни и себе цену. А Одесса… Погибших похоронили, с убежавшими простились и, как и не было ничего. Убийцы же спокойно ходят по Одессе.

В Доме профсоюзов были заживо сожжены или убиты 45 человек Фото: Нигина БЕРОЕВА

В Доме профсоюзов были заживо сожжены или убиты 45 человекФото: Нигина БЕРОЕВА

- Фамилии известны?

- Тот же Сергей Стерненко (лидер одесских националистов, активный участник Майдана – прим.корр.) рассказывал, как убивал 2-го мая. Как пришел домой, весь в крови, но «кровь не моя», переоделся и пошел опять убивать. Он герой, ему можно.

- А власти, хотя бы ради «европейского лица», как-то отреагировали? Может расследование какое было, дело завели – столько людей погибло!

- Они начали уголовное дело по факту самосожжения. Во время тех событий, Одессой управлял Коломойский, там вся его банда базировалась. И по объяснениям Коломойского, под лестницей в «Доме профсоюзов» был сложен поролон, которым на зиму утепляли окна. Туда залетел «коктейль Молотова», и люди поумирали от токсичных продуктов горения. Ну а какое может быть расследование, если будущий депутат Рады Алексей Гончаренко фотографировался с трупами. И в тот же вечер вышел в прямой эфир к Савику Шустеру и сказал: «мы сожгли лагерь сепаратистов». Для них 2-е мая – День Победы.

Бойня в Доме профсоюзов произошла 5 лет назад Фото: Нигина БЕРОЕВА

Бойня в Доме профсоюзов произошла 5 лет назадФото: Нигина БЕРОЕВА

- Ты же все время общаешься с одесситами. Как они восприняли российские паспорта для Донбасса?

- Они понимают, что даже если будет специальный Указ – выдать российские паспорта жителям Одессы, они не смогут их получить. Возле российского консульства будут стоять правосеки и убивать пришедших. При этом, Одесса по-прежнему русский город. Его строила Россия. В старой Одессе на каждом здании следы – как минимум, двуглавые орлы. Но город продолжают заполнять приезжие со своей культурой и западенской мовой. Товарищ недавно рассказывал, что заметил: когда с ними общаешься, они смотрят на тебя вызывающе – как хозяева, взявшие город. Одессит, по его мнению, уже немножко второго сорта – говорит по-русски, думает по-русски.

После 2 мая 2014 местное СБУ формировалось по второму разу из «ветеранов Майдана» Фото: Нигина БЕРОЕВА

После 2 мая 2014 местное СБУ формировалось по второму разу из «ветеранов Майдана»Фото: Нигина БЕРОЕВА

- Я помню, что на первый тур президентских выборов в Одессе был спецназ СБУ, вооруженный даже пулеметами. То есть, от города по-прежнему ожидают каких-то сюрпризов.

- И в этот раз завезли банды правосеков. Ходят уже в масках, с собаками. У Куликова поля поставят металлоискатели, будут всех проверять, кто к Дому профсоюзов придет. Кого-то будут бить, но не на самом Куликовом поле, а на задворках. Кто не понравится.

Многие очевидцы тех событий вынуждены были уехать из родного города Фото: Нигина БЕРОЕВА

Многие очевидцы тех событий вынуждены были уехать из родного городаФото: Нигина БЕРОЕВА

- А все равно же боятся одесситов.

- Боятся. И не случайно после второго мая 2014 местное СБУ формировалось по второму разу из «ветеранов Майдана». Даже Валентин Наливайченко (глава СБУ в 2014-2015 годах, прим.корр.) этого не скрывал. Были сомнения в лояльности горожан.

А мне до сих пор пишут сограждане: «ты никогда не вернешься в Одессу, даже не мечтай, а ваших всех переловим». Нервничают. Особенно в последнее время.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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