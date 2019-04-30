2019-05-05T16:01:08+03:00
Здоровье

Эксперты рассказали, как вернуться к работе после майских праздников

По их мнению, не стоит резко ограничивать себя в еде и истязать интенсивными физическими нагрузками
Марина ВЕНЦОВАРадио Комсомольская Правда
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Эксперты рассказали, как вернуться к работе после майских праздниковЭксперты рассказали, как вернуться к работе после майских праздниковФото: Олег ЗОЛОТО
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Известный диетолог Лидия Ионова и психолог Владимир Крупин в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказали, как лучше завершить продолжительные выходные и проще вернуться к привычному рабочему ритму жизни.

«Самое главное, когда мы после праздников входим в разгрузочный день, ни в коем случае резко не ограничивать себя в питании, не устраивать разгрузочные дни, не садиться на диеты, не идти в тренажерный зал и не измождать себя там физической активностью, потому что по сути все это симптомы булемического поведения», - утверждает Лидия Ионова.

По ее словам, следует просто постепенно вернуться к регулярной еде, которая содержит «достаточно овощей, достаточно фруктов, не содержит какие-то переработанные продукты, а содержит натуральные продукты, в которых присутствуют все необходимые группы продуктов, а именно крахмалистые, белковые, овощи, фрукты и растительные жиры, и достаточное количество воды».

При этом, психолог Владимир Крупин советует уже сегодня во второй половине дня заняться спокойными домашними делами.

«Женщины могут продумать какой-нибудь образ на первый рабочий день. Чтобы в понедельник было идти приятнее на работу, можно даже купить себе что-нибудь новенькое. Завтра на работу возьмите с собой выпечку, возьмите что-нибудь вкусненькое, угостите коллег. Работодателям я рекомендую пообщаться со своими работниками, узнать, как у них прошли выходные, узнать, какие планы на короткую неделю у них, немного всех настроить на рабочий лад», - отмечает он.

Ранее сайт kp.ru писал о том, как можно провести майские праздники 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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