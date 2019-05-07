Россиян приглашают поздравить с Днем Победы одиноких стариков

9 мая - важный праздник для миллионов россиян. Особенно он дорог нашим бабушкам и дедушкам. И тем, кто приближал ту Победу - ветеранам и труженникам тыла, и тем, кто застал войну лишь ребенком, и тем, кто поднимал страну в тяжелые послевоенные годы.

Но многие старики, всю жизнь отдавшие стране, сегодня встречают этот праздник одни, без родных и близких. Они не смогут обнять детей и внуков, увидеть парад, возложить цветы в память о павших. Улыбнуться ясному небу, завоеванному такой кровью.

Подарить праздник старикам, живущим в домах престарелых, приглашают всех неравнодушных россиян.

- Многие из тех, кто собственными глазами видел войну и принес стране победу, встречают 9 мая в одиночестве. Для ветеранов, живущих в домах престарелых, лучший подарок в этот день — простое человеческое внимание. Ценность общения и поддержки, объятий и смеха в этот день возрастает в сотни раз, — отметила Алла Романовская, программный директор фонда «Старость в радость», который уже много лет помогает одиноким старикам.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ?.С каждым годом все меньше ветеранов Великой Отечественной войны. Среди них и одинокие, живущие в своих домах, а также в домах престарелых. Операторы: Константин Хатеев, Андрей Сидяйкин, звук: Ксения Чудинова. Монтаж: Константин Хатеев.

Вместе с сервисом Юла фонд запустил проект по поиску волонтеров «Спасибо за Победу скажем делом!». Накануне 9 мая на портале появилась специальная подборка волонтерских вакансий для поездок в дома престарелых по всей стране.

Волонтеры поедут в дома престарелых более чем в 30 городах России: в Московской области, Самаре, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Екатеринбурге, Уфе, Челябинске, Нижнем Новгороде, Нижнем Тагиле, Хабаровске, Барнауле и других городах.

Чтобы узнать о вакансии волонтера в своей области, нужно перейти на специальный баннер в приложении или на сайте Юлы. А чтобы принять участие в акции - связаться с координатором Фонда.

Навестить стариков и подарить им праздник волонтеры зовут не только на 9 мая. Акция начнется 7 мая и продлится до конца месяца. Фонд надеется, что в ней примет участие около тысячи человек, которые посетят более 90 домов престарелых.

ВАЖНО

Как попасть в поездку и что можно взять с собой, можно узнать на сайте фонда "Старость в радость"

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