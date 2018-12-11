Как волонтеры меняют жизнь одиноких стариков

О том, как это произошло, в эфире программы “Доброволец” на Радио “Комсомольская правда” рассказала директор фонда “Старость в радость" Елизавета Олескина.

“НИКТО НЕ СМОГ БЫ ПОСЛЕ ТАКОГО СПОКОЙНО ЖИТЬ. МЫ НЕ СМОГЛИ”

- Еще несколько лет назад исследования показывали, что помощь пожилым людям в нашей стране не так популярна. Все хотели помогать детям, а про пожилых людей никто не вспоминал. Но вы смогли изменить ситуацию...

- Спасибо за комплимент. Но мы не строим иллюзий: нам “помогает” демография. Уже через 15 лет каждый третий россиянин будет старше трудоспособного возраста. И такого количества пожилых, которое есть сейчас, в истории страны ранее никогда не было. Люди начинают жить дольше. А это значит еще и то, что они дольше болеют и дольше нуждаются в помощи. Понемногу люди начинают осознавать старость как собственную проблему - а не как проблему каких-то очень далеких отвлеченных «стариков», с которыми случилась такая редкая болезнь. Все стали понемногу понимать, что вообще-то старость - это наше будущее. Это то, каким мы хотим видеть наш закат жизни. Это то, как будут стареть твои родители, твои близкие, твои дети. И тогда ты понимаешь, что старость - это про другое. И хочешь менять мир - хотя бы вокруг себя.

Лиза Олескина в шутку называет себя “внучкой всех бабушек” Фото: Фонд "Старость в радость"

- И вы меняете мир посредством визитов в дома престарелых?..

- Действительно, 10 лет назад все началось с этого. Мы были студентами 1 курса МГУ и во время фольклорной экспедиции попали в сельский дом престарелых в Псковской области. Тогда еще были живы многие ветераны, и от некоторых из них мы слышали: “Да, я воевал. А сейчас я всем мешаю, место занимаю”... Я думаю, что никто не смог бы после такого спокойно жить. Мы не смогли. Все, что мы смогли придумать - прийти к ним с песнями, гостинцами. И постепенно все закрутилось.

Мы открывали проблемы по частям. Мы видели, что пожилым людям одиноко и шли в гости. Затем видели, что не хватает инвалидных колясок. Мы привозили коляски и видели, что нужно поменять кровати. Поменяв кровати, обнаружили, что одна санитарка на отделение успевает только мыть полы и кое-как помогать кормить людей. И это весь уход. Тогда мы начали нанимать нянечек - сейчас у нас их более 200. Когда мы наняли дополнительный персонал, поняли, что его нужно как-то обучать, что нужны средства по уходу, перчатки и так далее…

Когда мы закупили и это, ко мне подошла Мария Петровна, прекрасная пожилая женщина, и сказала: “Как все замечательно стало! Только одно осталось: больше всего я хочу умереть в своем родном доме, который стоит на берегу реки, где жил мой дед и отец…” И тогда мы просто потеряли дар речи.

Проблема оказалась куда шире: ведь каждый человек должен иметь право выбирать как и где ему жить. Тогда мы начали создавать патронажные службы надомного ухода. Нанятые нами помощники каждый день дают людям возможность есть, выходить на улицу и потихоньку оживать у себя дома. Люди знают, что соцработник два раза в неделю - это не единственный, кто к ним придет.

Как волонтеры фонда «Старость в радость» меняют жизнь пожилых людей 00:00 00:00

“ВЫТАЩИТЬ КАЖДОГО НА ПРЕДЕЛ ЕГО ВОЗМОЖНОСТЕЙ”

- Считается, что волонтерство не должно подменять государство. Что-то в государстве меняется после ваших действий?

- Это правильный вопрос: где заканчивается волонтерство и начинается госстроительство. Наш фонд занимается двумя вещами. Первое - это помощь здесь и сейчас, в которую входит закупка кроватей, лекарств, оплата труда нянечек по уходу и многое другое. Мы постоянно ищем деньги на это и постоянно наращиваем объемы. Это и волонтерские направления, без которых просто не будет жизни в фонде.

А параллельно есть огромное направление изменений на государственном уровне. Это пилотный проект с министерством труда, министерством здравоохранения и Агентством стратегических инициатив по созданию системы долговременного ухода. Наша цель - закрепить то, что мы делаем каждый день своими руками, на системном уровне. Мы основываемся не только на собственном опыте, но и на изучении мировой практики. Везде проблемы одинаковые: родственники пожилых и тяжелобольных людей не получают помощи, кадров не хватает. И во всем мире система долговременного ухода - это ключевой ресурс. Она собирает вокруг конкретного человека усилия и здравоохранения, и соцслужб, позволяет получать помощь на дому, а также поддерживает родственников, ухаживающих за пожилым человеком. К слову, очень важно сказать, что система долговременного ухода не только для пожилых людей. Подолгу нуждаются в помощи и взрослые инвалиды, и дети с инвалидностью, и даже люди, которые инвалидности не имеют, но продолжительное время по тем или иным причинам ограничены в возможностях самообслуживания.

Поняв, как это должно работать, летом 2017 года на встрече в Петрозаводске, где были все наши ведущие благотворительные организации, я задала Президенту вопрос о том, как государство планирует системную помощь пожилым. И были даны поручения о создании в стране системы долговременного ухода. Это не про, чтобы каждого кормить с ложки, а про то, чтобы вытащить каждого на предел его возможностей, а что он не может - компенсировать.

Подарить радость творчества - легко!.Чтобы украсить свой дом к Новому году и Рождеству, многим бабушкам и дедушкам нужна помощь.

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ - НАЧАТЬ ВИДЕТЬ ЧЕЛОВЕКА

- По регионам ситуация с уходом за пожилыми людьми сейчас какой-то отличается?

- Да отличается, но самые большие проблемы - в головах. У нас сейчас строительство системы долговременного ухода запущено в шести пилотных регионах: Волгоградской, Костромской, Новгородской, Псковской, Рязанской и Тульской областях. Экономическая ситуация там непростая, но они смогли изыскать необходимые ресурсы, чтобы стали появляться дневные центры для людей с деменцией и маломобильных людей, чтобы в домах престарелых было достаточно персонала по уходу, чтобы налаживался нормальный уход на дому, чтобы открылись школы ухода для родственников и много другое. Наш пилотный проект рассчитан на три года. Пока мы начинали подоспел Нацпроект по «Демографии», куда система долговременного ухода вошла составной частью. И теперь к 2022 году все регионы должны начать работы по этому направлению. Мы же надеемся, что тот опыт, который мы с нашими первыми шестью регионами отработаем, сможем передать всем остальным.

- Меняет ли участие волонтеров администрацию домов престарелых, влияет ли на их сотрудников?

- Те изменения, которые произошли - не могли не произойти. Почти везде стало гораздо чище, нет запахов. Я бы сказала, что это правильный шаг, но если не сделать сейчас следующий - это все будет бессмысленно для людей. А следующий шаг - это начать видеть человека, понимать, что жизнь - это не только чистый пол, но и возможность вернуться к жизни, возможность выходить на улицу, трудиться, чувствовать свою нужность… Сейчас у нас этап “глобальной чистоты и пустоты”: когда все чисто, пусто и все лежат. Это уже прогресс, но на этом нельзя останавливаться.

КАК ПОМОЧЬ

Поддержать одиноких стариков может каждый!

- У нас есть девиз “Помогай, чем можешь, помогай, как хочешь”, - говорит Елизавета Олескина. - Любому человеку с любыми способностями найдется дело. Если у вас есть просто немного свободного времени - вы можете переписываться с пожилыми людьми, отправлять посылки. Замечательно, если получится раз в месяц самому поехать в гости в дом престарелых или со службой надомного ухода к пожилым людям.

Все время нужны гостинцы, сладости, средства по уходу. Например, в последний раз у нас закончились конфеты и, поверьте, наши бабушки очень расстроились.

Еще фонд оплачивает работу 200 своих нянечек по уходу и ежемесячно мы ищем средства, чтобы выплачивать зарплату. Они получают 17-18 тысяч рублей - для многих регионов приличные деньги. Каждая возвращает к жизни 8-10 пожилых людей, ежедневно работая с ними. Я понимаю, что если не будет на них средств - это самое худшее.

Все подробности - на сайте фонда starikam.org

КСТАТИ

Чувствовать себя нужным и делать добро - вот лучшее лекарство на свете. Валентина Никифоровна из дома-интерната в Вязьме навестила приют для бездомных собак. А помогла ей в этом помощник по уходу Наталья. Фонд оплачивает порядка 200 работников по уходу и культоргов в домах-интернатах. Культорги - это творческие неравнодушные люди, которые обеспечивают досуг пожилым людям в домах престарелых и возвращают им интерес к жизни. Благодаря культоргам фонда «Старость в радость» в прошлом году 40 лежачих пациентов начали ходить.

Благодаря фонду "Старость в радость" Валентина Никифоровна смогла навестить бездомных собак

Одиноким старикам пишут письма тысячи “внуков по переписке” со всей страны. Волонтеры откликаются на боль бабушек и дедушек, забытых своими родными, и находят тех, кто готов приободрить, найти добрые слова, да и просто - рассказать, как живется там, в “большом мире”. А в Уфе во “внуки” записался целый 6 “Г” из 74 школы. Дети и их родители написали трогательные письма и собрали подарки для пожилых людей из Никольского дома престарелых.

В Уфе целый класс стал "внуками по переписке" для бабушек и дедушек

ЦИФРЫ

20 тысяч волонтеров объединяет дело фонда “Старость в радость”

200 домов престарелых в 25 регионах страны регулярно получают помощь волонтеров и фонда. Фонд обеспечивает работу 5 патронажных служб.

32 социальных учреждения и 21 медицинская организация в шести регионах страны участвуют в пилотном проекте системы долговременного ухода