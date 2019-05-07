2019-05-07T14:32:05+03:00
Политика

Путину рассказали о перезапуске банка для гособоронзаказа

Промсвязьбанк хочет стать одним из лидеров отрасли
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Петр Фрадков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Фото Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАССГенеральный директор АО "Российский экспортный центр" Петр Фрадков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Фото Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Год назад Владимир Путин поддержал идею сделать из Промсвязьбанка опорный банк для финансирования гособоронзаказа. Глава банка Петр Фрадков пришел на доклад к президенту, чтобы отчитаться о проделанной работе.

- Банк создан не так давно, но перед ним очень большие задачи, - начало встречу Путин. - Мы многократно обсуждали, как он будет вставать на ноги, расти. Как вы оцениваете и сегодняшнее состояние, и на ближайшее время?

- Мне было поручено работать над программой по переводу и трансформации Промсвязьбанка из санируемого в банк, опорный для гособоронзаказа, поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса, - доложил Фрадков. - И сейчас банк сопровождает практически 40 процентов государственных оборонных контрактов, что выводит его в один из банков-лидеров по этой части.

Глава Промсвязьбанка рассказал, что, по прогнозам, к 2021 году банк будет в состоянии принять на себя поддержку до 70 процентов контрактов всего оборонно-промышленного комплекса с точки зрения кредитного ресурса.

- Как у вас складываются отношения с правительством и коллегами из других финансовых учреждений, которые раньше несли основную нагрузку по обеспечению гособоронзаказа? - поинтересовался Путин.

- Мы выходим на привычный для них формат работы с гособоронзаказом с точки зрения коммерческих банков, - ответил Фрадков. - Делаем это безболезненно для предприятий отрасли, это самое главное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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