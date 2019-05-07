2019-05-07T15:00:54+03:00
Дом. Семья

«Ищем хозяев в поиске»: PERFECT FIT запустил поиск суперхозяев

Для чего большинство людей заводит домашних питомцев?
Поделиться:
Изменить размер текста:

Мы ждем от них эмоционального отклика, строим с нашими животными искреннюю дружбу. Долгие прогулки по заснеженному парку или уютные вечера в домашнем кресле — четвероногие братья разделяют с нами самые приятные моменты. Все мы стараемся обеспечить им достойный уход, но среди нас есть особые хозяева, для которых имеет значение каждая мелочь, связанная с жизнью домашнего животного.

PERFECT FITTM решил найти и наградить таких хозяев за ответственное отношение к питомцам: совместно с ветеринарными врачами и экспертами бренд запустил кампанию «Ищем хозяев в поиске». Было выбрано несколько десятков необычных запросов, которые ищут в интернете самые продвинутые хозяева. Например, они интересуются, где купить технологичный ортопедический матрас для собаки, как правильно заниматься гимнастикой с кошкой и как научить танцевать любимого пса. Чтобы получить подарок, необходимо совершить несколько действий:

1. Угадать один из необычных запросов, связанный с питанием, движением или игрой вашего питомца.

2. Ввести его в поисковике.

3. Найти ссылку от PERFECT FITTM в результатах поиска.

4. Перейти по ссылке и заполнить анкету, чтобы получить подарок.

Несмотря на то, что кампания только стартовала, двое ее героев уже обнаружили себя: это по-настоящему внимательные и ответственные хозяева Эдуард Новиков, основатель и ведущий русскоязычной радиостанции в Париже, и Кристина Лисовенко, модель, предприниматель и молодая мама. Оба они души не чают в своих питомцах, занимаются с ними спортом, привлекают к участию в своих повседневных делах и берут в путешествия.

Эдуард и Кристина разделяют философию бренда PERFECT FITTM «ПИТАНИЕ. ДВИЖЕНИЕ. ИГРА». В ее основе — глубокое понимание потребностей кошек и собак. Чтобы оставаться здоровыми, питомцы нуждаются не только в тщательном уходе, но и в общении, игре со своими хозяевами, а также в активном образе жизни.

Если для вас запрос «как попросить прощения у пса после разлуки» — совершенно обычное явление, попробуйте угадать, какими могут быть еще более редкие и удивительные проявления ответственного хозяина. Участвуйте в проекте «Ищем хозяев в поиске» и получайте подарки! Подробнее — на сайте search.perfectfit.ru. Срок проведения акции — с 8 апреля по 19 мая 2019 года включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Шарпланинская овчарка: что нужно знать о породе
Одна из самых редких пород собак в мире шарпланинская овчарка - надежный помощник и верный друг, большой зверь с югославских горных пастбищ, способный стать защитником для самых маленьких членов семьи и реальной угрозой даже для медведя
Новости 24
Источник в следствии: Техническое состояние сгоревшего в Шереметьево самолета не вело к катастрофическим последствиям
Надежда Савченко обвинила власти Украины в слежке за ней
В России будет упрощен порядок признания человека инвалидом
Ошибки пилотов самолета Москва-Мурманск могли спровоцировать распространение огня
«Мы не комментируем»: Первый канал о ходе проверки голосования в финале шоу «Голос.Дети»
МИД Украины: ответ на выдачу паспортов России жителям Донбасса станет «сюрпризом»
Россельхознадзор отменил тотальный запрет на поставки молока из Белоруссии
Песков: не исключено, что Путин примет Помпео после переговоров с Лавровым
Финансист предупредил россиян об опасности микрозаймов в праздничные дни
Песков: четких договоренностей по встрече Путина и Трампа пока нет
В ЕС выступили против решения ЦИК Турции об отмене итогов выборов мэра Стамбула
Матчи 20-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания по погибшим в Шереметьево
Минтранс: семьям погибших в авиакатастрофе в Шереметьево будет выплачено по 9 миллионов рублей
Квартиру консультанта стройнадзора Москвы ограбили почти на 5 миллионов рублей
Медведев поручил максимально быстро выплатить компенсации родственникам погибших в авиакатастрофе в Шереметьево
Против спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия возбудили уголовное дело
Помпео и Лавров договорились о встрече на 14 мая в Сочи
Эксперт оценил, возможно ли на деле отказаться от пластиковой посуды
Шойгу провел репетицию парада Победы на кабриолете Aurus
В Совфеде прокомментировали поступок солдата НАТО, который залез на памятник советским воинам
Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру
Минздрав рассказал, когда ждать всплеска сезонной аллергии