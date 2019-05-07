«Ищем хозяев в поиске»: PERFECT FIT запустил поиск суперхозяев

Мы ждем от них эмоционального отклика, строим с нашими животными искреннюю дружбу. Долгие прогулки по заснеженному парку или уютные вечера в домашнем кресле — четвероногие братья разделяют с нами самые приятные моменты. Все мы стараемся обеспечить им достойный уход, но среди нас есть особые хозяева, для которых имеет значение каждая мелочь, связанная с жизнью домашнего животного.

PERFECT FITTM решил найти и наградить таких хозяев за ответственное отношение к питомцам: совместно с ветеринарными врачами и экспертами бренд запустил кампанию «Ищем хозяев в поиске». Было выбрано несколько десятков необычных запросов, которые ищут в интернете самые продвинутые хозяева. Например, они интересуются, где купить технологичный ортопедический матрас для собаки, как правильно заниматься гимнастикой с кошкой и как научить танцевать любимого пса. Чтобы получить подарок, необходимо совершить несколько действий:

1. Угадать один из необычных запросов, связанный с питанием, движением или игрой вашего питомца.

2. Ввести его в поисковике.

3. Найти ссылку от PERFECT FITTM в результатах поиска.

4. Перейти по ссылке и заполнить анкету, чтобы получить подарок.

Несмотря на то, что кампания только стартовала, двое ее героев уже обнаружили себя: это по-настоящему внимательные и ответственные хозяева Эдуард Новиков, основатель и ведущий русскоязычной радиостанции в Париже, и Кристина Лисовенко, модель, предприниматель и молодая мама. Оба они души не чают в своих питомцах, занимаются с ними спортом, привлекают к участию в своих повседневных делах и берут в путешествия.

Эдуард и Кристина разделяют философию бренда PERFECT FITTM «ПИТАНИЕ. ДВИЖЕНИЕ. ИГРА». В ее основе — глубокое понимание потребностей кошек и собак. Чтобы оставаться здоровыми, питомцы нуждаются не только в тщательном уходе, но и в общении, игре со своими хозяевами, а также в активном образе жизни.

Если для вас запрос «как попросить прощения у пса после разлуки» — совершенно обычное явление, попробуйте угадать, какими могут быть еще более редкие и удивительные проявления ответственного хозяина. Участвуйте в проекте «Ищем хозяев в поиске» и получайте подарки! Подробнее — на сайте search.perfectfit.ru. Срок проведения акции — с 8 апреля по 19 мая 2019 года включительно.