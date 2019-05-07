2019-05-07T16:49:32+03:00
Умные вещи

9 мая в Одноклассниках появится праздничная лента новостей и песня «День Победы» в видеозвонках

В праздничной ленте новостей пройдет онлайн-версия акции «Бессмертный полк»
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Все пользователи социальной сети Одноклассники в День Победы смогут поделиться историями своей семьи, обменяться с близкими праздничными эмоциями и понаблюдать за парадом. 9 мая в ОК появится праздничная лента новостей и пройдет онлайн-версия акции «Бессмертный полк». Во время голосовых и видеозвонков в режиме ожидания будет звучать песня «День Победы».

Специальную ленту новостей к 9 мая сформируют пользователи: в нее автоматически попадут все опубликованные поздравления, истории ветеранов и другой контент, посвященный Дню Победы.

Важной частью праздничной ленты станет онлайн-акция «Бессмертный Полк». Социальная сеть предложит пользователям поделиться архивными фотографиями своих родных и близких с хэштегом #БессмертныйПолк2019 и создать собственную ленту памяти об участниках Великой Отечественной войны.

Кроме того, в этот день в голосовых и видеозвонках в ОК во время ожидания соединения будет звучать праздничная песня «День Победы». С помощью звонков все пользователи смогут поздравить с праздником своих близких из разных регионов России и стран мира. А в мобильном приложении для прямых трансляций OK Live пользователи смогут спеть праздничное караоке с песней «Катюша», примерив стилизованную под военное время виртуальную маску.

Парад Победы и праздничный салют традиционно будут транслироваться в ОК сразу из нескольких городов: в специальном приложении будут показаны профессиональные трансляции из 14 городов, в том числе Владивостока, Красноярска, Новосибирска, Екатеринбурга, Самары, Ростова-на-Дону, Калининграда, Санкт-Петербурга и Москвы.

9 мая в Одноклассниках пользователи традиционно получают множество возможностей для того чтобы поздравить близких и вспомнить участников войны. В 2017 и 2018 годах в соцсети было загружено порядка миллиона фотографий ветеранов с их военными историями, а трансляции праздничного парада и пользовательские прямые эфиры в приложении OK Live собрали миллионы просмотров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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