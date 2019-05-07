Умерла автор книги про "Гардемаринов"

Умерла писательница Нина Соротокина, автор книги "Трое из навигацкой школы", по которой сняты фильмы про "Гардемаринов". Женщина скончалась на 85-м году жизни.

"Печальная новость сегодня, в Радоницу, застала нас на съемках... Скончалась Нина Соротокина, автор книги "Трое из навигацкой школы", по которой был написан сценарий первых гардемаринов... Прими, Господи, ее душу с Миром!", - написала в Instagram режиссер Светлана Дружинина, снявшая фильмы о приключениях гардемаринов.

sdruzhinina_official Скончалась Нина Соротокина

Соротокина получила техническое образование, однако всю жизнь увлекалась историей. Главным ее романом стала книга "Трое из навигацкой школы". Эпоха правления Петра Великого, дворцовые перевороты, биографии российских правителей - она писала об этом и многом другом.

Нина Соротокина родилась в поселке Дегтярск Свердловской области 1 января 1935 года. Посещала семинар при Союзе писателей, где познакомилась с Юрием Нагибиным. Печататься начала с 1976 года. Ее произведения переведены на английский, болгарский, итальянский, норвежский и чешский языки.

Последней книгой Нины Соротокиной стала повесть об императрице Екатерине II "Великая Екатерина. Рожденная править". Книга опубликована в 2017 году.

Нина Соротокина была замужем за советским физиком Феликсом Улиничем. Он скончался в 1990 году. У Соротокиной и Улинича остались взрослые сыновья Николай и Алексей.