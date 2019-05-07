2019-05-07T18:01:43+03:00
Звезды

Умерла автор книги про "Гардемаринов"

Нина Соротокина cкончалась в 84 года
Ольга ЛИБГАРДТ
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Нина Соротокина, автор книги "Трое из навигацкой школы", по которой был написан сценарий первых гардемариновНина Соротокина, автор книги "Трое из навигацкой школы", по которой был написан сценарий первых гардемаринов
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Умерла писательница Нина Соротокина, автор книги "Трое из навигацкой школы", по которой сняты фильмы про "Гардемаринов". Женщина скончалась на 85-м году жизни.

"Печальная новость сегодня, в Радоницу, застала нас на съемках... Скончалась Нина Соротокина, автор книги "Трое из навигацкой школы", по которой был написан сценарий первых гардемаринов... Прими, Господи, ее душу с Миром!", - написала в Instagram режиссер Светлана Дружинина, снявшая фильмы о приключениях гардемаринов.

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Скончалась Нина Соротокина
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Соротокина получила техническое образование, однако всю жизнь увлекалась историей. Главным ее романом стала книга "Трое из навигацкой школы". Эпоха правления Петра Великого, дворцовые перевороты, биографии российских правителей - она писала об этом и многом другом.

Нина Соротокина родилась в поселке Дегтярск Свердловской области 1 января 1935 года. Посещала семинар при Союзе писателей, где познакомилась с Юрием Нагибиным. Печататься начала с 1976 года. Ее произведения переведены на английский, болгарский, итальянский, норвежский и чешский языки.

Последней книгой Нины Соротокиной стала повесть об императрице Екатерине II "Великая Екатерина. Рожденная править". Книга опубликована в 2017 году.

Нина Соротокина была замужем за советским физиком Феликсом Улиничем. Он скончался в 1990 году. У Соротокиной и Улинича остались взрослые сыновья Николай и Алексей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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