2019-05-07T18:04:09+03:00
Политика

По делу о «грязной» нефти задержаны четыре человека

Чтобы история с трубопроводом «Дружба» не повторилась, правительство разработало изменения в законодательство
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Чтобы история с «грязной» нефтью не повторилась, в Минэнерго уже разработали изменения в законодательствоЧтобы история с «грязной» нефтью не повторилась, в Минэнерго уже разработали изменения в законодательствоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Во вторник на заседании правительства премьер Дмитрий Медведев потребовал доложить, как движется расследование инцидента с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба» (по нему российская нефть поступает в Белоруссию, а дальше идет на экспорт в Европу).

Напомним, 19 апреля концерн «Белнефтехим» сообщил о поставках некондиционной нефти из России. 24 апреля был остановлен транзит «грязной» российской нефти в Европу (оператор польского участка «Дружбы» заявил, что нефтеперерабатывающие заводы в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями).

Минэнерго России подтвердило факт загрязнения российской нефти токсичным веществом, сообщив, что это было сделано умышлено. Следователи завели уголовное дело.

- По итогам проверки найден источник загрязнения - это узел учета «Лопатино» в Самарской области. Следственные действия выявили группу компаний, осуществлявших незаконную деятельность и сдачу в систему некондиционной нефти с использованием в сверхнормативном количестве хлорорганических соединений, - сообщил глава Минэнерго Александр Новак.

По этому делу уже задержаны четыре человека, они помещены в СИЗО. Это гендиректор ООО «Нефтеперевалка» Светлана Балабай и ее заместитель Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО «Петронефть Актив» Владимир Жоголев и замдиректора ООО «Магистраль» Сергей Баландин. Еще два фигуранта дела находятся в розыске. По данным следствия, подозреваемые слили в нефтепровод некачественную нефть, чтобы скрыть многократные хищения, которые они осуществляли на протяжении нескольких лет.

Чтобы история с «грязной» нефтью не повторилась, в Минэнерго уже разработали изменения в законодательство.

- Предлагается повысить административную ответственность за нарушение требований технического регламента. Для юридических лиц штраф за нарушение соответствия требованиям техрегламента сегодня составляет всего 300 тысяч рублей. Предлагается сделать штраф оборотным - до 2% для юридических лиц, - сказал Новак.

Также межведомственная комиссия по расследованию причин загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба» предлагает проводить ежедневный контроль за содержанием хлорорганических соединений (по нынешнему законодательству это нужно делать не реже, чем раз в 10 дней.

- Проекты нормативных актов, как только будут готовы, прошу вас внести в правительство, - поручил Медведев Новаку, а потом добавил, - нужно все довести до конца, потому что это плохой инцидент. Он подрывает доверие к тому, как работает система. Надо наладить все так, чтобы с точки зрения технологического контроля все было безукоризненно. Сделать выводы персональные в отношении тех, кто за соответствующую работу (по контролю качества нефти, - Ред.) отвечал и отвечает и, конечно, материалы должны послужить основанием для привлечения к ответственности тех, кто совершил эти действия.

Возобновление транзита российской нефти по территории Белоруссии в Европу должно начаться в ближайшие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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