2019-05-08T14:36:05+03:00
Общество

ГлюкoZa, Uma2rman и другие звезды поддержат танцевальный марафон для особенных детей

Марафон «Лучшие друзья» помогает детям с инвалидностью и без найти новых друзей и поверить в свои силы
Ольга БОРСКАЯ
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Певица ГлюкoZa - посол Дружбы Фонда «Лучшие Друзья» Фото: marathon.bestbuddies.ruПевица ГлюкoZa - посол Дружбы Фонда «Лучшие Друзья» Фото: marathon.bestbuddies.ru
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Танец, который не знает физических границ. Танец, который объединяет людей с инвалидностью, и без. Танец, который помогает найти новых друзей и поверить в свои силы. Все это - благотворительный танцевальный марафон «Лучшие друзья».

Он пройдет уже в восьмой раз в Москве 19 мая и объединит несколько тысяч неравнодушных человек. Детей с различными особенностями здоровья научат танцевать лучшие хореографы страны: Андрей Карпов, Анна Ковтун, преподаватели Школы танцев Евгения Папунаишвили (ШТЕП), участники шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ Адам и Алексей «Кот» Яценко, сообщает портал Открытые НКО. Гостей также ждут творческие мастер-классы, игры и розыгрыши.

А за музыкальное сопровождение будут отвечать известные артисты. На сцене свои хиты исполнят: ГлюкoZa, группа Uma2rman, Денис Клявер, участники шоу «ПЕСНИ» на ТНТ Даниэль Энрике и Евгения Майер, FIKA, победитель шоу «Успех» на СТС Ив Набиев.

- Здесь ребята раскрепощаются находят, новых друзей, танцуют и веселятся! Мне очень приятно, но в то же время ответственно быть послом дружбы «Лучших друзей». Я чувствую, как они меня любят, переживают, и хочется подавать им правильный пример, - говорит певица ГлюкоZa.

Марафон помогает ребятам поверить в себя и найти новых друзей Фото: marathon.bestbuddies.ru

Марафон помогает ребятам поверить в себя и найти новых друзей Фото: marathon.bestbuddies.ru

Где: Adrenaline Stadium (м. Сокол,Ленинградский проспект, д. 80, к. 17)

Когда: 19 мая, воскресенье, с 12.00 до 21.00

Для людей с инвалидностью вход по промокоду inva бесплатный (наличие справки об инвалидности обязательно).

Присоединиться к празднику может любой. Чтобы получить билет на Марафон, нужно сделать благотворительный взнос через сайт фонда «Лучшие Друзья». Также билет можно будет приобрести и в день проведения Марафона на месте. Детям младше 10 лет вход свободный. Все полученные средства пойдут в Фонд «Лучшие Друзья» на программу помощи молодым людям с нарушением развития.

Подробности - на сайте Марафона, Вконтакте и Facebook.

ИСТОЧНИК KP.RU

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