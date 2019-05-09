2019-05-09T08:19:07+03:00
День Победы

Танки помылись перед парадом

Наш военный обозреватель Виктор Баранец - о том, как проходит подготовка к параду Победы 9 мая 2019 года
Виктор БАРАНЕЦ
Поделиться:
В этом году в Параде примут участие более 100 машин.В этом году в Параде примут участие более 100 машин.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Еще до первых петухов стальная «кишка» парадной боевой техники с ревом начала вытягиваться в сторону центра Москвы из Мневников – в этом районе столицы устроена специальная площадка, на которой была собрана вся «броня» парада Победы - более 100 машин.

8 мая у них был «банный день» - танки и бронетранспортеры, ракетные установки и боевые машины пехоты прошли через мойку. А когда они подсохли, бойцы подкрасили их, а заодно до идеального вида надраили траки и колеса. А техники, словно врачи в больнице, внимательно прослушивали «сердцебиение» двигателей. За их состояние они отвечают головой.

Для зампотехов тоже наступает очередной экзамен государственной важности – не дай Бог, чтобы машина заглохла в самый неподходящий момент! Один из них как-то сказал мне, что когда его подопечные машины выкатывают на Красную площадь у него наступает предынфарктное состояние – «спокойно выдыхаю лишь тогда, когда мои танки за собором Василия Блаженного уходят на Васильевский спуск».

Военная техника едет перед парадом в Москве .

Все боевые машины прошли углубленный «медосмотр» - самое тщательное техобслуживание. Все перед выдвижением заранее были заправлены горючим. В былые годы они для этого выстраивались в очередь на «автопоилку». Сейчас все было по-другому. Спецы-тыловики придумали уникальную систему заправки, она позволяет одновременно «напоить» десяток машин. Зам министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков как-то рассказывал мне, что идея создать такую систему пришла к его подчиненным во время боевых действий нашей авиации в Сирии, - там сразу дюжина самолетов одновременно получала горючку в баки.

Еще нет и восьми утра (ефрейторский зазор!), когда пахнущая терпкой дизельной гарью многокилометровая колонна парадной боевой техники вползла на Тверскую и застыла там. С тротуаров на обеих сторонах улицы на нее взирают густые толпы москвичей и гостей столицы. Взрослые и дети с одинаковым азартом снимают идеально надраенную боевую технику на мобильники. И военные, и гражданские люди то и дело настороженно поглядывают в небо – густая голубовато-молочная пелена накрыла майское небо над Москвой. Еще за неделю до этого дня метеорологи сообщали, что «не исключают дождь».

Сайт kp.ru будет вести онлайн-трансляцию Парада Победы на Красной площади

В ТЕМУ

Каким будет парад военной техники и авиации 9 мая 2019 года в Москве

Что увидят москвичи и гости столицы на Красной площади (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Виктор БАРАНЕЦ

 
Читайте также
«Она потеряла на войне девять сыновей»: в Самарской области беспокоятся о судьбе памятника Солдатской матери
Памятник Прасковье Володичкиной в Алексеевке строили на пожертвования, поэтому властям он не принадлежит. А объектом культурного наследия его нельзя признать еще 15 лет
Украденная победа: Почему во всем мире считают, что фашистов разбили американцы
В канун дня Победы корреспондент «КП» поговорила с западноевропейцами, китайцами, американцами, австралийцами... Чтобы выяснить, что они знают о Второй мировой. Ужасно, что большинство однозначно заявили: «Победили США»
Новости 24
Заслуженный пилот назвал вероятные ошибки экипажа сгоревшего в Шереметьево самолета «Суперджет»
В Лос-Анджелесе при обыске дома нашли свыше тысячи единиц оружия
Погода в Москве на 9 мая 2019 года: ожидается до 26 градусов тепла
В команде Зеленского закон о языке сравнили с кнутом
Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки
В Подмосковье один человек погиб в ДТП с легковушкой и грузовиком
Белый дом отказался предоставить Конгрессу полную версию доклада Мюллера
В музее шпионажа в Вашингтоне выставили ледоруб, которым убили Троцкого
Трамп решил признать Бразилию крупнейшим союзником США вне НАТО
Порошенко назвал участников акции "Бессмертный полк" ряжеными
Трамп продлил санкции против Сирии еще на год
Новый министр здравоохранения Норвегии разрешила всем пить, курить и есть много мяса
В Госдуме рассказали, почему Помпео призывает остановить строительство "Северного потока-2"
Постпред РФ в Вене: Иран хочет восстановить баланс
Советник Зеленского рассказал о его мнении по вопросу о переименовании городов
Минтруд назвал число проживающих в России ветеранов Великой Отечественной войны
В Госдуме прокомментировали ситуацию с украинскими МиГ-29 в Крыму
Зеленский сфотографировался с ветераном ВОВ и связной УПА*
МИД Ирана: Тегеран будет выходить из ядерной сделки поэтапно
Трамп ввел новые санкции против Ирана
Матч Аякс - Тоттенхэм: Голландцы выигрывают 2:0 после первого тайма полуфинала Лиги Чемпионов
В стенограмме переговоров пилота сгоревшего в «Шереметьево» SSJ-100 с диспетчерами была допущена ошибка
Франция и Китай призвали сохранить ядерную сделку с Ираном
Матч Аякс - Тоттенхэм: Сон вернулся в состав англичан, в атаке у хозяев Тадич и Зиеш