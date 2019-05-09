Танки помылись перед парадом

Еще до первых петухов стальная «кишка» парадной боевой техники с ревом начала вытягиваться в сторону центра Москвы из Мневников – в этом районе столицы устроена специальная площадка, на которой была собрана вся «броня» парада Победы - более 100 машин.

8 мая у них был «банный день» - танки и бронетранспортеры, ракетные установки и боевые машины пехоты прошли через мойку. А когда они подсохли, бойцы подкрасили их, а заодно до идеального вида надраили траки и колеса. А техники, словно врачи в больнице, внимательно прослушивали «сердцебиение» двигателей. За их состояние они отвечают головой.

Для зампотехов тоже наступает очередной экзамен государственной важности – не дай Бог, чтобы машина заглохла в самый неподходящий момент! Один из них как-то сказал мне, что когда его подопечные машины выкатывают на Красную площадь у него наступает предынфарктное состояние – «спокойно выдыхаю лишь тогда, когда мои танки за собором Василия Блаженного уходят на Васильевский спуск».

Военная техника едет перед парадом в Москве .

Все боевые машины прошли углубленный «медосмотр» - самое тщательное техобслуживание. Все перед выдвижением заранее были заправлены горючим. В былые годы они для этого выстраивались в очередь на «автопоилку». Сейчас все было по-другому. Спецы-тыловики придумали уникальную систему заправки, она позволяет одновременно «напоить» десяток машин. Зам министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков как-то рассказывал мне, что идея создать такую систему пришла к его подчиненным во время боевых действий нашей авиации в Сирии, - там сразу дюжина самолетов одновременно получала горючку в баки.

Еще нет и восьми утра (ефрейторский зазор!), когда пахнущая терпкой дизельной гарью многокилометровая колонна парадной боевой техники вползла на Тверскую и застыла там. С тротуаров на обеих сторонах улицы на нее взирают густые толпы москвичей и гостей столицы. Взрослые и дети с одинаковым азартом снимают идеально надраенную боевую технику на мобильники. И военные, и гражданские люди то и дело настороженно поглядывают в небо – густая голубовато-молочная пелена накрыла майское небо над Москвой. Еще за неделю до этого дня метеорологи сообщали, что «не исключают дождь».

Сайт kp.ru будет вести онлайн-трансляцию Парада Победы на Красной площади

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