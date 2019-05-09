2019-05-09T00:20:47+03:00
День Победы

Парад Победы 9 мая 2019 года в Москве: прямая онлайн-трансляция с Красной площади

Прямая трансляция парада Победы на Красной площади в Москве начнется 9 мая в 10:00 [обновляется]
Юлия ДИВЕЕВА
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На Красной площади в Москве проходит парад в честь Дня Победы в Великой Отечественной войнеНа Красной площади в Москве проходит парад в честь Дня Победы в Великой Отечественной войнеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Прямая трансляция парада Победы на Красной площади в Москве приуроченного к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне начнется 9 мая 2019 года в 10:00 мск.

Парад Победы 2019: онлайн-трансляция.

По традиции, посмотреть парад в столицу России прибыли официальные лица и лидеры иностранных государств. Перед началом торжественного мероприятия к присутствующим с трибуны обратится Верховный главнокомандующий и президент РФ Владимир Путин. Принимать парад будет Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

Кто примет участие в параде Победы 9 мая 2019 года в Москве

В этом году в параде в составе пеших парадных расчетов примут участие 13 тысяч военнослужащих, курсантов военно-учебных заведений, воспитанников суворовских, нахимовских и кадетских училищ, в том числе несколько женских батальонов: расчет кадетского корпуса Следственного комитета имени Александра Невского из Москвы, Московского университета МВД РФ имени Кикотя и девушки-военнослужащие Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Жукова из Твери и в роте Почетного караула

Следом за ними по Красной площади проедут колонна военной техники, которую по традиции возглавит легендарный танк Т-34. Всего пройдет 130 боевых машин: начиная от автомобилей "Тигр", заканчивая ракетными комплексами "Ярс".

Затем над столицей появится боевая авиация. В этом году в параде задействованы 74 летательных аппарата в честь 74-й годовщины окончания Великой Отечественной войны

Как попасть на парад Победы 9 мая 2019 года в Москве

Чтобы посмотреть парад на Красной площади с трибуны, требуется специальное приглашение, которое выдается ветеранам, их родственникам и почетным гостям столицы. Традиционно пригласительных билетов оказывается меньше, чем желающих посетить трибуну.

Подробнее о том, что покажут 9 мая 2019 года на параде в честь Дня Победы, читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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