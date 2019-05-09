Отмена авиачасти, новый "Аурус" и женские батальоны: на Красной площади прошел 74-й Парад Победы

Первый Парад Победы на Красной площади прошел в 1945 году, с тех пор традицию победителей бережно хранят. Именно поэтому всегда такая тщательная подготовка, генеральная репетиция накануне. Чтобы показать ветеранам, что для нас важен их подвиг. Показать всему миру нашу радость.

Танки грязи не боятся

Небо над Москвой в этот День Победы затянуло тучами.

- На генеральной репетиции 7 мая какая хорошая погода была. А сегодня, наверное, не полетит авиация, - переживали журналисты.

- Точно так было и два года назад - на репетиции фотографы сняли в голубом небе боевые вертолеты и самолеты, танки под палящими солнечными лучами, а 9 мая вылет авиации отменили из-за сильной облачности. Было очень холодно, все стояли в пуховиках, даже девушкам-курсанткам выдали куртки защитного цвета, чтобы они погрелись перед началом Парада, - напомнила я.

И в этот момент мы с коллегами задумались, а какой погода была 9 мая 1945 года? В интернете есть воспоминания ветеранов. Они говорят, что небо было серое, шел небольшой дождь.

Дождь обещали и во время нынешнего Парада Победы. Но, как говорится, танки грязи не боятся.

За два часа до Парада трибуны по цвету триколора занимали ветераны, почетные гости, приглашенные москвичи с детьми. Были замечены известные личности и чиновники, а именно Андрей Воробьев, Карен Шахназаров, Максим Ликсутов, Петр Толстой, Леонид Рошаль, Алексей Шапошников, Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский, Стивен Сигал, Евгений Дитрих, Вячеслав Фетисов, Валерий Гергиев. Также заранее свои места занимали журналисты и фотографы, которых в этом году аккредитовалось 1225 человек.

Последние годы Парад Победы начинается с патриотической песни "Священная война". На Красную площадь на черном кабриолете появляется министр обороны Сергей Шойгу, который поздравляет военных с Победой. Традиционно перед тем, как водитель нажимает на газ, Сергей Кужугетович крестится. Все ровно так было и в этом году.

- Только сегодня Шойгу выехал на новейшем российском черном кабриолете Aurus. Эта машина была создана специально для военных парадов, - обсуждали журналисты.

Раньше, кстати, принимающий парад министр обороны для объезда парадных расчетов использовал автомобиль ЗИЛ. Современный кабриолет Aurus относится к классу люкс. Но это не главное. Главное - четкость действий во время Парада Победы, который смотрит весь мир, и слова Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Путина, который говорил о подвиге ветеранов.

- Сегодня все они на пьедестале грандиозной Победы. Ради нее они прошли жертвенный путь. Все выдержали, отдали все, что могли и добились Победы, - сказал президент России Владимир Путин. - Бились до последнего, оставив потомках на стенах надписи от которых и сегодня перехватывает дыхание. Они звучат для нас, как клятва, как наказ: "Умираю, но не сдаюсь". Этот наказ нам не забыть.

И вот на брусчатке появились парадные расчеты. Маршем шли офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и Нахимовского училищ, кадетских корпусов. Всего в этом году более 13 тысяч человек. Интересные факты о подготовке рассказали представители Росгвардии которые также участвуют в Параде. Чтобы красиво пройти по Красной площади они ежедневно готовились по 4-5 часов.

- Они проходили строевым шагом в общей сложности около 7,5 км. И это все для того, чтобы во время парада пройти 220 шагов от Государственного исторического музея до Спасской башни Кремля. На это военные потратят две минуты, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Такое же расстояние проходили все, в том числе участники движения "Юнармия" и женские батальоны. И, если они уже опытные в этом ответственном деле, то некоторым предстояло впервые маршировать по Красной площади. А тут главное - осанка, держать дистанцию и не потерять туфли (а такое тоже бывало).

- Впервые участвовали в этом году парадный расчет кадетского корпуса Следственного комитета имени Александра Невского из Москвы, Московского университета МВД РФ имени Кикотя. А также девушки-военнослужащие Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Жукова из Твери и в роте Почетного караула, - рассказали военные.

"Ярсы" и не только

Следом за пешими парадными расчетами выехала колонна военной техники, которую возглавляет легендарный танк Т-34. Уже за ним автомобили "Тигр-М", защищенные автомобили "Тайфун-К" 4х4, боевые машины пехоты "Курганец-25" и БМП-3, танки Т-14 "Армата" и Т-72БЗ. В конце механизированной колонны были мощные автономные пусковые установки "ЯРС" и бронетранспортеры "Бумеранг" К-16. Всего 130 машин.

Самое запоминающееся во время прохождения боевой техники - мощность, запах солярки и рев моторов. Телевизионные каналы снимают технику с неба, встроили камеры даже в брусчатку и на небольшие платформы с колесиками, которые двигались впереди огромных танков и бронемашин. Все для того, чтобы показать нашу технику в деталях - так что смотреть Парад Победы по телевизору еще любопытнее.

Фронтовые Су-34 и Су-24М

Триумфально завершить Парад Победы могли бы самолеты и вертолеты, пролетев над Красной площадью. Но рисковать военные не стали, все же небо было серое, облака были низко. Однако можно посмотреть в интернете, как они идеально пролетели 7 мая. Тогда из-за исторического музея по традиции появились самые большие вертолеты в мире Ми-26, следом - Ми-8, Ми-28Н, Ка-52. А потом пролетели самолеты Су-35С, Су-30СМ, Су-34, МиГ-31, МиГ-29СМТ, А-50У, Ил-76МД, Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3. Самолеты-заправщики Ил-78 продемонстрировали дозаправку в воздухе - ее было видно над ГУМом, а пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи" в небе "нарисовали" флаг России.

Всего было 74 летательных аппаратов (цифра по количеству лет с момента окончания Великой Отечественной войны, с каждым годом прибавляется один самолет или вертолет).

- Все полеты были выполнены на высотах от 150 до 450 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час в зависимости от рода авиации, - рассказали в пресс-службе Министерства обороны России.