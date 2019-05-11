В День Победы наши снова взяли Берлин

9 мая, в День Победы, мы все-таки заехали в Берлин, чтобы возложить цветы к памятнику солдату-освободителю в Трептов-парке.

Знаменитый памятник солдату-освободителю в Трептов-паркеФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Нескончаемый поток людей. Живое море цветов. Флаги Советского Союза, России, Белоруссии. Ни одного жовто-блакитного украинского прапора. Георгиевские ленточки. И ни одной "общеевропейской" толерантной гвоздики.

Портреты бессмертного полка. Песни. ТанцыФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Портреты бессмертного полка. Песни. Танцы. В одном из углов немецкие антифашисты под надежды маленькой оркестрик исполняют на родном немецком марши Сопротивления - "Левый марш" и почему-то "Интернационал". А перед входом в парк то ли политический митинг, то ли концерт, то ли праздник, переходящий в пивной фестиваль, где за столами смешались, похоже, все берлинские национальные диаспоры.

В торжествах в Трептов-парке участвовали десятки тысяч человекФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Два или три немца обрядились в советскую военную форму времен войны, а еще парочка в российской типа современной "цифре". Выглядит несколько дурковато. Но в целом всё волнительно и трогательно...

Выглядит несколько дурковато. Но в целом всё волнительно и трогательноФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

P.S. Уже после того, как я спустился с холма, где установлен памятник, и начал фотографировать немецкого, в смысле живущего в Берлине башкира в футболке, на которой принтом отображен его героический дедушка, меня сзади окликнули: "Пономарев, это ты, что ли? И тут работаешь?".

Нескончаемый поток людей, флаги Советского Союза, России, БелоруссииФото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Оказалось, это давняя хорошая знакомая по работе в "КП" Татьяна Сивакова, которая приехала в гости к живущей здесь дочери. В общем, от наших нигде не скроешься. Вот и Берлин мы взяли...

От наших нигде не скроешься...Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

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