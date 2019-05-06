Украденная победа: Почему во всем мире считают, что фашистов разбили американцы

Акт о полной капитуляции Германии был окончательно подписан 8 мая 1945 года под Берлином. То есть 74 года назад. И, кажется, этих семи десятков лет хватило миру чтобы напрочь забыть о роли нашей страны в победе над фашизмом.

"А что это вы тут отмечаете?"

Разбуди ночью любого россиянина, белоруса, украинца, узбека... и скажи — 9 мая. Сразу услышишь — война, Красная армия, 26 000 000 погибших, Сталинградская битва, блокада Ленинграда, парад, праздник со слезами на глазах - день Победы. Чьей? Нашей, конечно. Весь мир же знает!

А вот и не весь. Помню искреннее удивление итальянца, который приехал в мае к своей русской подружке и попал прямо на наши майские праздники.

- А что это вы тут отмечаете? День Победы? Так это ж американцы победили! При чем тут Россия?

Я была в шоке и никак не могла ему объяснить, а он мне поверить, что СССР взял на себя весь удар фашистов.

- У нас в школе рассказывают, что победили американцы. И факты же есть неоспоримые. Именно американские солдаты пришли к нам в 1945 и освободили всех евреев из концлагерей и прогнали нацистов. Ты фильм «Жизнь прекрасна» смотрела (оскароносный итальянский фильм о Второй Мировой войне 1997 года)? Вот! Там же американский танк в конце пришел.

Этот половозрелый, образованный и в целом не глупый человек 30 лет от роду даже не слышал цифру — 60 миллионов погибших 26 из которых наши советские люди. Как так?!

В канун 74-ой годовщины Победы я задалась целью опросить максимальное количество знакомых мне иностранцев.

Что они вообще знают о Второй Мировой?

Италия: стыдимся Муссолини

- Да, действительно, до того как я перебрался жить и работать в Москву, даже и не догадывался о том, как много СССР и русские сделали для победы над Фашисткой Германией, - подтверждает слова земляка итальянец Марко Ферди. Последние 10 лет он живет в Москве, у него русская жена. - Но я побывал за эти годы и в Санкт-Петербурге. И в Волгограде на Мамаевом кургане, много прочитал, смотрел фильмы про войну. Это все очень впечатляет, конечно. В вашей стране погибло огромное количество людей. И то, как русские и все страны СНГ отмечают День Победы говорит о том, что ничего не забыто. Для всех вас события тех лет живы. Но мои родные в Италии до сих пор не в курсе, что у вас тут было. В школьной программе изучению Второй мировой уделяют очень мало времени. Мы же — итальянцы — проиграли. Но все знают, что Муссолини примкнул к Гитлеру. Это позорный факт для нашей истории, поэтому про него стараются не вспоминать. Но Муссолини много сделал и хорошего для Италии. Вся железнодорожная сеть в стране построена им, он поднял экономику, построил много производств.

Бенито Муссолини и Адольф Гитлер в 1937 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Франция: потерянный хлеб и потерянная правда

В память о тяжелых годах Второй Мировой во французской кухне есть десерт - «Потерянный хлеб».

- В голодные военные годы люди находили черствые кусочки хлеба, посыпали их сахаром и немного разогревали в духовке. Такой был десерт. Потом он появился и в ресторанах в послевоенные годы, - рассказывал мне известный шеф-повар.

А я ему ответила, что какой, к черту, хлеб и сахар. Моя бабушка вспоминала, как они заваривали лебеду и ели. Потому что ничего больше не было, даже соли. С той поры у нее всю жизнь дома стоит 5-килограммовый мешок соли, на всякий случай. Потому что без нее никак вообще, тело покрывается гниющими язвами.

- О, да! Россия сильно пострадала в войну? Слава Богу, что пришли американцы и всех нас освободили от фашизма, - восторгается кулинар.

Что победили американцы, скажут вам 90% жителей Франции. Есть даже опросы, которые ведутся здесь, начиная с 1945 года. У людей на улице спрашивали, какая нация внесла наибольший вклад в победу над фашизмом. В 1945-м большинство отвечали, что русские. В 2015 - что США.

Результаты опроса французов показывают, что с годами оценка вклада СССР в победу над фашизмом неуклонно снижалась.

- Когда я ещё не жила во Франции, а только приехала с друзьями на каникулы посетить страну и попрактиковать язык (это было в 2009), мы сдружились с двумя молодыми французами. Им тогда было по 24 года, - рассказывает Вера Салочкина, ныне жительница Парижа. - Они решили провести нам экскурсию и в том числе повели нас в музей войны. Слово за слово, мой русский друг у них вдруг спрашивает: а вы знаете, кто выиграл-то Вторую Мировую войну? Они переглянулись и в один голос: американцы. Тут уже переглянулись мы. Сказать, что мы были в шоке от такого уверенного ответа, ничего не сказать. Выяснилось, что так им преподавали в школе, и никто не сомневался в том, что США освободили французов от фашистов, а затем и весь мир. Так в учебниках написано. А то, что погибло столько русских, так это говорит как раз о том, что они в этой войне проиграли, это же очевидно! Пока мы продолжали путь по лабиринтам музея, мой друг рассказывал французам об исторических фактах, свидетельствующих о великой победе российского народа, те слушали и, казалось, уже не были столь уверены в своей правоте.

Кульминацией стало то, что мы услышали дальше: из громкоговорителей, сохранившихся со времён Второй Мировой, доносилось: Vive la puissante Union Soviétique ! (Да здравствует могучий Советский Союз!). Это было уже при выходе из музея - то есть больше никаких сомнений быть не могло! Надо отметить, что про американцев там не было сказано ни слова.

Маленькая Европа

В большинстве стран Европы почти уже не осталось следов подвига советского народа, хотя на их земле полегло 2,5 миллиона наших солдат. Мелких обелисков на братских могилах довольно много. А вот крупных монументов - пересчитать по пальцам одной руки. Памятники Алеше (русскому солдату-освободителю) есть в болгарском Пловдиве, австрийской столице Вене. В Будапеште, где погибло больше 180 000 советских солдат, раньше было несколько памятников. Но в начале 90-х их поубирали, а братские захоронения перенесли из центра города на кладбище Керепеши. В итоге пережил все это только один монумент на площади Свободы. На нем золотыми буквами написано: «Слава советским воинам - освободителям».

Самый известный и величественный памятник - это, конечно, берлинский Трептов-парк. Здесь стоит русский солдат с немецкой девочкой на руках, и золотая надпись: "Вечная слава воинам Советской армии, отдавшим свою жизнь в борьбе за освобождение человечества".

"Воин-освободитель" в берлинском Трептов-Парке.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Мы еще не проходили историю Второй мировой. - говорит немецкая 8-классница Шейн. - Но я знаю, что наш народ сделал с вашим. Это ужасно и очень стыдно. Папа мне рассказывал, мой прадед воевал за фашистов.

Девочка явно смущается этих разговоров. Тем более, что мы общались с ней в Москве, куда она приехала по обмену в русскую семью. Русская подружка отвела Шейн посмотреть репетицию парада. Всей группой они обязательно посетят музей ВОВ на Поклонной горе. Думаю, впечатление у этих детей будет сильное. Удачно их отправили сюда, в Россию, прямо на 9 мая.

Однако, вот данные опроса по заказу информагентства и радио «Sputnik» (проведены они в 2016 году известной французской исследовательской компанией Ifop и британской компанией Populus) - половина жителей Германии (50%) считают, что именно армии США принадлежит лидерство в победе над фашизмом.

Но все-таки именно в Германии, по сравнению со всей Европой, самое большое число людей вспомнили, что СССР был главной силой в борьбе с нацизмом. Реже всего отмечают вклад СССР в борьбу с нацизмом в США — всего 7%, и во Франции — 12%. А в Англии, например, 59% людей уверены, что это вообще англичане победили Гитлера.

В бельгийском парке «Маленькая Европа» вообще нет ни слова о Второй мировой. Там все только про войну 1914-1918 года. И даже в переведенной на русский брошюре-путеводителе про Вторую мировую ничего! Как будто ее и не было.

- В прошлом году мальчик из семьи русских эмигрантов пришел на урок истории с докладом о Великой отечественной и подвиге советских солдат,- рассказывает Валерия Васильева, 7 лет живущая в бельгийском Антверпене. - Так ему два поставили и родителей в школу вызвали: «Зачем вы учите ребенка всякой ерунде». Шла даже речь о постановке семьи на учет в службе ювенальной юстиции.

Концлагер Освенцим, который сам себя освободил

27 января 2019 года в одном из самых печальных мест - на территории бывшего концентрационного лагеря Освенцим в Польше проходили мероприятия по случаю дня освобождения. Известный журналист Ева Меркачева в составе делегации от России была на этом мероприятии.

- Очень много говорилось со сцены о том, какой это ужасный лагерь. Сколько погибло людей, какие ужасные муки перенесли тут тысячи. Что вот, хорошо, что лагерь был освобожден от фашистов. Но кто освободил - ни слова. Я даже не помню, чтобы звучало словосочетание Красная Армия. Получается, будто концлагерь сам себя освободил, а вовсе не бойцы Красной армии. Явно этот факт всячески умалчивался.

Бывший узник Освенцима Эдвард Мосберг на мероприятиях в годовщину освобождения концлагеря, май 2019 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Делегацию потомков освободителей встретили более чем странно.

- Официальные делегации занимали правую половину зала. Нас посадили на задние ряды, так что происходящего на сцене было абсолютно не видно. И ничего не понятно, так как перевода на русский тоже не было. Меня поразило, что не вспомнили ни одного слова по--русски, даже узники (на момент освобождения Освенцима в лагере были польские и еврейские дети). Даже спасибо не сказали. Все торжества проходили в здании, которое фашисты называли сауной. В действительности же, это была газовая камера.

Латвия и Литва: 9 мая - обычный рабочий день

- У нас тема Второй Мировой войны уже даже как-то не актуальна,- говорит Вайда, учительница начальных классов из небольшого литовского города Каунаса. - Нет никаких парадов и венков. Может, на братском кладбище что-то и происходит. Но я не знаю, много лет там не была. «Бессмертный полк» - нет, не слышала даже.

- В латвийской Риге День Победы отмечают с довольно широким, по европейским меркам, размахом. 9 мая проводят концерты у памятника погибшим воинам, - говорит учительница английского из Риги Светлана Розенблюм. - Разбита полевая кухня, со сцены поют песни военных лет. Кто хочет — приходит с цветами. Раньше раздавали всем георгиевские ленточки. Но после 2014 (когда Крым стал русским) - перестали. В основном русские приходят отмечать, конечно. Традицию ввел лет 10 назад наш мэр Нил Ушаков. Это все по его инициативе. В других городах - и того нет. В целом по стране 9 мая - обычный рабочий день.

США: реальные факты можно узнать только в университете

А что же знают о второй мировой в Америке - об этом я спросила у своего приятеля, театрального актера из Лос- Анжелеса Джеффри Джексона.

- В США нас учат, что мы выиграли Вторую Мировую войну, помогая союзникам в Европе и в одиночку победили Японию на островах, сбросив две ядерные бомбы. В школах не говорят, что в России погибло 26 миллионов человек (более чем в 50 раз больше, чем среди американцев!). Все, чему учат в США, это то, что СССР также воевал с нацистами, после чего советы сразу стали для американцев главным врагом. В 1950-х это называли «Красная паника». Но, справедливости ради, в американских университетах все же дают более полную информацию о Второй Мировой. И про 26 миллионов погибших там точно рассказывают.

- То есть среднестатистический американец не знает, что когда-то США и СССР были союзниками в этой войне?

- Именно. Среднестатистический американец понятия не имеет о деталях участия СССР во Второй мировой. Большинство американцев сказали бы, что союзниками были, к примеру, Англия, Франция и, возможно, Нидерланды.

Есть еще одна печальная история, но со счастливым концом.

- Моя дочь, окончив 11 классов в родном Санкт-Петербурге, поехала поучиться в частную школу в США, штат Пенсильвания, - рассказывает бизнесмен из Питера Ростислав Литовцев. - На уроке истории она, услышав, что американцы победили фашизм, не сдержалась. Встала и выступила, рассказав всем, как было на самом деле. Про Красную армию, миллионы погибших, про блокаду. Учительница была в шоке. Так как, во-первых, сама ничего этого не знала. А в-вторых, у них там не принято перечить преподавателям. Дочке поставили двойку. Зато посмотреть на смелую русскую потом в их класс приходила вся школа. Так она познакомилась с парнем, который стал впоследствии ее мужем. Сейчас у них трое детей.

Памятник странам-участницам антигитлеровской коалиции, открытый на Поклонной горе в 2005 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Вторая мировая самая кровавая и жестокая в истории человечества. Не обязательно, к примеру, голландцу знать подробности про маршала Жукова, Восточный и Западные фронты и прочие нюансы. Но сколько миллионов погибло в этой войне, что именно советские люди совершили настоящий подвиг, победив фашизм, — это в мире должны знать и понимать.

Понятно, что история — пластилин. Пришли одни — представили историю таким образом, пришли другие — переписали заново, третьи вернули все, как было, правда вот понять бы как было-то. Но одно дело - по-своему трактовать факты. А другое — откровенно врать.И даже с учетом всех чисто национальных приоритетов в преподавании истории - мне лично очень обидно, прямо до слез. Да, есть политическая повестка. Но у нас все знают, что, например, первыми высадились на Луну американцы. Что футбол придумали англичане, а первый автомобиль появился в Германии...

С мая 1945-го в масштабах мировой истории прошло не так уж и много времени. Еще живы многие очевидцы тех событий. И хорошо, что моя бабушка сейчас ничего не понимает и не сможет прочесть этот материал...

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Доктор исторических наук, специалист по периоду Великой Отечественной войны, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков:

- Сразу после окончания Второй Мировой Войны весь мир однозначно считал, что главный вклад в победу над фашизмом внес именно СССР. И всем было понятно, что на 1945 год Красная Армия была самой сильной армией в мире. А тактику и стратегию ведения боя советскими войсками в Сталинградской, Курской битвах, Белорусской и Манчьжурских операциях до сих пор изучают в военных академиях США, как образцово показательные.

Но потом историю начали переписывать. Произошло это в несколько этапов, начиная с Холодной войны. Понятно, что и США, и Англии политически выгодно было всячески демонизировать СССР, или как тогда называли нашу страну «Красная чума», «Империя зла». Тогда вдруг стали популярны воспоминания немецких генералов, которые всю вину за поражения на советско-германском фронте валили на Гитлера, но себя предпочитали обелять. Дальше-больше: в общественное мнение западных стран вбивалось понятие, что Сталина и Гитлера надо рассматривать в одной плоскости, так как оба они являются зачинщиками этой войны. Все эти заявления разбиваются в пух и прах официальными, общепризнанными документами.

Давайте хотя бы просто сравним цифры.

На советско-германским фронте было разгромлено более 600 вражеских дивизий. Лучших и максимально оснащенных.

На Западном – 176, многие из которых состояли из призывников старших возрастов или неопытных новобранцев.

Протяженность советско-германского фронта была в 4 раза длиннее, чем все (!) фронты вместе взятые, где воевали союзники (включая Северную Африку, Италию, затем Францию, Германию и др.).

Даже после высадки западных союзников в Нормандии на начало июля 1944 года на советско-германском фронте действовало 235 вражеских дивизий, а на Западном фронте против союзных войск - всего 65.

Общие потери СССР в войне — 26,6 миллионов человек (из них 8,6 миллиона военные). У союзников — 400 000 США и около 350 000 Англия. Что меньше, чем погибло ленинградцев во время блокады.

Второй фронт (Западный) был открыт только в 6 июня 1944 года, когда войска США и Великобритании высадились наконец в Северной Франции. До этого шли бои в Северной Африке, на Сицилии, в Италии, но даже Черчилль и Рузвельт справедливо считали их второстепенными театрами боевых действий.

- Скажите, а преуменьшалась ли роль союзников (США и Великобритании) в советских учебниках и научной литературе? Особенно в период Холодной войны?

- Нет. В основном все показывалось достаточно объективно. Более того, в 1970-х годах (в разгар Холодной войны — ред.) выходили фундаментальные тома 12-тоника «История Второй мировой войны». И раньше и позже этого переводились работы западных историков, и даже бывших немецких генералов (Г. Гудериана, К. Типпельскирха и др.).

Сегодня наряду с выходящей англоязычной литературой, которая продолжает лить грязь на Красную Армию, наши читатели могут познакомится и с объективным взглядом на тот гигантский подвиг, который совершили наши предки, завоевывая Великую Победу для себя и для всего мира. Здесь можно упомянуть работы английского историка Джеффри Робертса, например, «Победа под Сталинградом: битва, которая изменила историю», «Сталинский маршал. Георгий Жуков» и др. Очень важно, что сегодня Министерством обороны Российской Федерации регулярно рассекречиваются документы тех лет, которые свидетельствуют и о вкладе нашей страны в освобождении Европы, и той огромной экономической и продовольственной помощи, которую СССР оказывал освобожденным народам. Со своей стороны Российское военно-историческое общество делает все возможное, чтобы наши сограждане и представители зарубежных стран больше и глубже узнавали о событиях Великой Отечественной войны.