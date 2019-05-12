Бывшая модель из Одессы живет в пещере на Канарах и питается кактусами

Ольга Безбородова 27 лет назад покинула СССР и переехала в Испанию. В ее жизни были три брака и множество романов, в том числе и с миллионерами, дарившими ей квартиры и бриллианты. Но сейчас Ольга поселилась отшельницей в пещере канарского острова Гран-Канария. О том, бывает ли рай в пещере, Ольга рассказала «Комсомолке».

Отъезд в Испанию

В молодости Ольга жила в Одессе, работала манекенщицей. Ее фото публиковали в журналах. Но первый муж, от которого женщина родила двоих детей, настоял, чтобы она занималась детьми. Отчасти это и стало причиной разрыва. Второй муж, москвич, тоже предоставил красавице безбедную жизнь, и в браке с ним она родила еще двоих детей. А потом судьба занесла ее на Канарские острова.

- Я не работала, Олег занимался бизнесом, - рассказала «КП» Ольга. - На дворе 90-е годы. Тогда разоружение в армии шло, и Олег с компаньонами переплавляли списанные танки в металл. Одну партию он отправил в Испанию, и от сделки ему полагалось 2 млн долларов. На эти деньги можно было нехило устроиться на Западе. Мы оформили с мужем развод (он говорил, что это нужно для дела), продали нашу квартиру в Москве и в 1992 году переехали с четырьмя детьми на остров Гран-Канария (один из Канарских островов, Испания). Устроились в отеле. А потом вдруг муж огорошил: со сделкой что-то не так, надо лететь в Москву разбираться. Оставив мне 2000 долларов, пообещал вернуться. И как в воду канул. На звонки не отвечал. Я не находила себе места.

В 31 год я осталась одна в чужой стране с четырьмя детьми на руках. Младшим сыновьям было 3 и 4 годика, дочке 8 лет, а старшему сыну 10. Срок визы истекает, испанского и английского я не знаю. Деньги тают. Что делать? Денег на билет до Москвы уже не хватало, да и я не знала, что там меня ждет. Квартиру-то мы продали. Думала, что с мужем что-то стряслось. Тогда было время бандитских разборок. Боялась и за себя, и за детей. Уже позже я узнала, что Олега кинули партнеры по бизнесу. За нами в Испанию он не вернулся...

Ольга с сыном Святославом. Фото: Личный архив

Шестеро детей от разных мужей

- Я стала понемногу учить испанский, ходила по барам, пытаясь устроиться хотя бы уборщицей. Однажды сажусь перекусить в баре, а мне говорят: «За вас уже заплатили». На другой день - то же самое. Бармен говорит: вон за вами мужчина стоит, он за вас платит. Оборачиваюсь - стоит пожилой мужчина. Говорит мне: «Я тебя люблю. И проблем у тебя больше нет».

Этот состоятельный испанец, на 20 лет меня старше, стал меня опекать. Снял квартиру, устроил детей в школу. Полностью взял меня на содержание на два года. Но я его не любила.

Расставшись со спонсором, в 1994 году Ольга вышла замуж за испанца Фернандо.

- Он был довольно известным на острове художником, - рассказывает она. - Но стал курить травку. Талантливый человек, а как накурится - чокнутый. Я с детьми от него ушла...

Потом металась в поисках женского счастья. Жила гражданским браком с немцем из Франкфурта, он подарил мне квартиру. От него я родила сына. Потом был еще один гражданский брак, и я, поддавшись уговорам, в 42 года родила шестого ребенка, дочку Барбару.

Девочке было полтора года, когда мой спутник мне изменил. Так выходило по жизни: мужчины сначала меня баловали деньгами, подарками, а потом начинали изменять, находили более молоденьких. Я уходила. Думаю, если бы я мирилась с этим, то могла бы сидеть в золотой клетке и не горевать. А я рвалась себя реализовать. Начала вязать авторские дизайнерские вещи, устраивать выставки. Но мужья были против того, чтобы я работала.

Женщина раскрасила свое жилище изнутри и снаружи яркими красками. Фото: Личный архив

Жилище на пустыре

- Три года назад я поняла, что устала от людей. Дети выросли, у них своя жизнь. С одним из сыновей, Святославом, мы нашли пещеру на пустыре у моря. Теперь я живу в ней.

В 2000 году я получила гражданство Испании. Последние пять лет стояла на бирже труда. Была готова на любую работу, но тут кризис. Мне выделили пособие по безработице на два года. Что будет дальше - не знаю. Поэтому я приспособилась жить без денег.

Возле пещеры мы установили солнечную батарею, так что у меня есть электричество. Мобильный, интернет работают. В 300 метрах от моего жилища идет поливочная труба (рядом - банановые плантации), мы пробили в ней дыру, краник вставили - и у меня есть вода. Хозяева плантаций сначала ругались, а потом махнули рукой.

К моей пещере сын пристроил сооружение из камней. Я сама месила цемент, белила, красила. Потом и унитаз сделала, приладила к нему трубу, уходящую в землю. Правда, ходить в него можно только по малой нужде. Большую приходится справлять где-нибудь под кактусом. Обустроила кухоньку, душ. Все сделала своими руками. Сколотила шалаш из дерева с окном на море. Шучу, что вот такой «трюк миллионера». Кто еще может себе позволить просыпаться утром и видеть океан?!

Сын недалеко от меня в палатке поселился.

Фото: Личный архив

Два года назад я перешла на жесткую растительную диету. Иногда покупаю киви, бананы, а так каждый день ем кактусы. Если срезать иголки, кактус напоминает огурец с зеленым салатом. Когда денег вообще не было, я так питалась: утром алоэ поем, потом кактус... Иногда рыбу ем, если сачком в океане поймаю. Здесь, на острове, я ни за что не плачу - ни за жилье, ни за воду, ни за свет. Когда появляются деньги, трачу их на творчество - вяжу платья. Продаю их редко, в основном сама ношу.

- А если чем-то заболеете - у вас же нет медицинской страховки?

- Я вообще здесь не болею. Организм на природе окреп. При росте 170 см у меня вес 50 кило. Чувствую себя хорошо. А стрессы только из-за детей. Мой старший сын Афанасий, компьютерщик, пропал без вести - его ищут уже четыре месяца. Второй, Олег, в Лос-Анджелесе работает манекенщиком, снимается для обложек. Святослав, который рядом со мной в палатке жил, сейчас в больнице, врачи сказали - какие-то отклонения в психике. Средняя дочь живет своей жизнью. Самая младшая со мной не общается - ее забрал отец. Но я не отчаиваюсь.

КРИК ДУШИ

«Жду своего Пятницу»

- Пещера для меня намного лучше, чем золотая клетка и вечное чувство, что я кому-то что-то должна. Вот только одиноко мне без мужчины, - признается Ольга. - Даже поговорить не с кем, часами вяжу, создаю платья, шляпы. Мне нужен единомышленник, друг или муж, который тоже устал от социума и хочет пожить в уединении. Кто-то ведь уходит в лес, становится затворником. А я приглашаю к себе в пещеру, где вечное солнце. Словно Робинзон, жду своего Пятницу. Мне бы хотелось, чтобы человек был творческий - поэт, музыкант, режиссер. И именно из России. Иностранцы никогда не поймут русскую душу...