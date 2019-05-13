Ямал представил в Китае торгово-экономический и туристический потенциал округа

Ямало-Ненецкий автономный округ показал, чем богат регион, на Четвертом международном ЭКСПО Шелкового пути. Одна из крупнейших в Азии выставок прошла 11-12 мая в китайском городе Сиань. Россию на ней представляли регионы Уральского федерального округа, продемонстрировавшие свой промышленный, торговый, образовательный и туристический потенциал. В рамках ЭКСПО Шелкового пути гости из России также приняли участие в экономическом форуме «Урал – Цын-лин». Работа велась на более чем 30 площадках выставки.

Стенд Ямала стал одним из самых посещаемых на выставке в китайском Сиане. Фото предоставлено пресс-службой правительства ЯНАО.

Экономические связи между нашими странами успешно развиваются: в 2018 году товарооборот между Россией и Китаем превысил 100 млрд. долларов. Из них 7,2 млрд. приходятся на регионы Уральского федерального округа. По мнению полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Николая Цуканова, у наших стран огромный партнерский потенциал.

- Китай сегодня является нашим стратегическим партнером, об этом говорят руководители наших стран. Это первый официальный визит делегации нашего федерального округа в республику, - подчеркнул Николай Цуканов. - Сегодня только у трех регионов УрФО есть соглашения с регионами Китая. Хотелось бы, чтобы межрегиональные связи установились у всех шести наших регионов.

Губернатор Дмитрий Артюхов рассказал о продукции арктического сельского хозяйства. Фото предоставлено пресс-службой правительства ЯНАО.

Стенд ЯНАО стал одним из самых посещаемых на выставке: за два дня работы ЭКСПО его осмотрели более 10 тысяч человек. Ямальцы с гордостью представили уникальные деликатесы, которыми славится полуостров: продукцию из оленины, рыбы и дикоросов сельхозпредприятий «Yamal Product» (на базе ООО «Салехардский комбинат») и ООО «Ныда-Ресурс». О туристическом потенциале Ямала гостям выставки рассказали представители компании «Ясавэй». Прочувствовать атмосферу северного региона помогли зажигательные танцевальные номера Губернаторского Национального ансамбля «Сыра” сэв».

Представляя промышленный и торгово-экономический потенциал региона, губернатор округа Дмитрий Артюхов рассказал об уже сложившихся партнерских отношениях между Китаем и ЯНАО:

- Китай является одним из основных покупателей сжиженного природного газа у компании «НОВАТЭК». Летом прошлого года два танкера с продукцией завода «Ямал СПГ» впервые в истории прошли Северный морской путь на восток без ледокольного сопровождения и прибыли из нашего арктического порта Сабетта в китайский порт Цзянсу Жудун. Огромный китайский рынок сбыта создает все условия для нашего сотрудничества. Уверен, что «Полярный Шелковый путь» будет частью более широкой китайской программы «Один Пояс - один путь», - отметил глава региона. - Но Крайний Север – это прежде всего люди. Люди, сохранившие до наших дней многовековой традиционный уклад жизни. И сегодня мы надеемся на интерес наших китайских партнеров не только к ямальским углеводородам, но и к продукции наших исконных отраслей: экологически чистым оленине, мясу, рыбе, а также ямальскому колориту – этнографическому и экстремальному туризму.

Атмосферу русского севера передали танцевальные номера Губернаторского Национального ансамбля «Сыра” сэв». Фото предоставлено пресс-службой правительства ЯНАО.

Ямал рассчитывает продвигать на китайском рынке прежде всего продукцию арктического сельского хозяйства. Во время ЭКСПО Шелкового пути представители региональной власти и ямальских предприятий вели активные переговоры с заинтересованными партнерами. По словам заместителя губернатора ЯНАО, директора департамента внешних связей Александра Мажарова, первые шаги в освоении этого рынка уже делаются.

- Основная статья наполнения бюджета округа связана с добычей и переработкой углеводородов. Но реализация продукции сельского хозяйства Ямала на китайский рынок будет стимулировать сохранение традиционных форм хозяйствования, исконного образа жизни коренных народов, - отметил Александр Мажаров. - К тому же у Ямала самое большое поголовье оленя в мире и нам постепенно необходимо его сокращать, в том числе и за счет расширения рынков сбыта оленьего мяса. Мы заинтересованы и в поставках дикоросов – нашей знаменитой северной ягоды. Это обеспечит работой коренное население.

Ямальцы представили на выставке продукты из оленины, рыбы и дикоросов. Фото предоставлено пресс-службой правительства ЯНАО.

Один из проектов, который может привлечь внимание китайских инвесторов, - современное предприятие по глубокой переработке оленины и северной рыбы, а также комплекс по заготовке северной ягоды в Надымском районе. На выставке в Сиане бизнес-план проекта предствило предприятие «Ныда-ресурс». По словам Александра Мажарова, желающие обсудить сотрудничество партнеры уже появились.