2019-05-13T11:07:02+03:00
Спорт

Комната с видом на море: парень Елизаветы Туктамышевой выложил горячее фото фигуристки из отпуска

Андрей Лазукин выбрал особый ракурс своей возлюбленной [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Елизавета Туктамышева провела неплохой сезон и уехала отдыхать с парнем на Кипр.Елизавета Туктамышева провела неплохой сезон и уехала отдыхать с парнем на Кипр.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Молодой человек Елизаветы Туктамышевой, фигурист Андрей Лазукин, у себя в Инстаграме опубликовал новое фото своей пассии. Они сейчас вместе уехали в отпуск на Кипр после напряженного сезона.

И бойфренд одной из самых харизматичных фигуристок России, который в этом сезоне вместе с Лизой стал бронзовым призером командного чемпионата мира, выложил откровенное фото своей девушки.

Выбрав особый ракурс, он сфотографировал Лизы, когда она в купальнике оперлась на перила балкона, глядя на море.

- Комната с видом на море, - подписал снимок фигурист, намекая на то, что в кадре является главным.

lazuking_andreylazuking_andrey
Seaview room
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Напомним, что в этом сезоне Елизавета Туктамышева вновь вернулась на уровень сборной России. 22-летняя фигуристка стала третьей в финале Гран-При, и в ее активе бронза командного ЧМ по фигурному катанию.

Фигуристка Елизавета Туктамышева показала фрагмент программы нового сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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