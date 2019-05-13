Комната с видом на море: парень Елизаветы Туктамышевой выложил горячее фото фигуристки из отпуска

Молодой человек Елизаветы Туктамышевой, фигурист Андрей Лазукин, у себя в Инстаграме опубликовал новое фото своей пассии. Они сейчас вместе уехали в отпуск на Кипр после напряженного сезона.

И бойфренд одной из самых харизматичных фигуристок России, который в этом сезоне вместе с Лизой стал бронзовым призером командного чемпионата мира, выложил откровенное фото своей девушки.

Выбрав особый ракурс, он сфотографировал Лизы, когда она в купальнике оперлась на перила балкона, глядя на море.

- Комната с видом на море, - подписал снимок фигурист, намекая на то, что в кадре является главным.

lazuking_andrey Seaview room

Напомним, что в этом сезоне Елизавета Туктамышева вновь вернулась на уровень сборной России. 22-летняя фигуристка стала третьей в финале Гран-При, и в ее активе бронза командного ЧМ по фигурному катанию.