В тизере финальной серии "Игры престолов" показаны выжившие

Вслед за премьерой пятого эпизода, телеканала HBO опубликовал тизер последней серии финального сезона «Игры престолов». Видео было выложено в понедельник, 13 мая, в официальном YouTube-канале сериала.

В пятой серии должна была состояться битва между войсками Серсеи и Объединенными силами Севера и Юга под предводительством Дейенерис. Королеву долго упрашивали не разрушать город, но она никого не стала слушать. Один-единственный оставшийся дракон сжег всю Королевскую гавань вместе с людьми к чертовой матери. В этом огненном аду нашли свой конец Пес, Гора, Квиберн, Джейме с Серсеей. Чуть раньше был казнен Варис. Чуть позже был убит Эурон Грейджой.

В коротком трейлере шестого эпизода выжившие после безумства Дейенерис Таргариен двигаются по мертвому городу, по грудам пепла. Сир Давос и Тирион с одной стороны, а Арья Старк - с другой. Королева драконов празднует победу под победные крики дотракийцев и безупречных.

Game of Thrones Season 8 Episode 6 Preview (HBO).The final season of Game of Thrones airs Sundays at 9PM on HBO.

После того что случилось, шансы Дейенерис на то, что она займет Железный трон, сильно уменьшились. Давно ясно, что сила мало что решает во вселенной "Игры престолов". И если Арье не удалось убить Серсею, то теперь у нее появилась прекрасная возможность перенаправить свою ненависть на ту, которая уничтожила тысячи ни в чем не повинных беззащитных мирных жителей Королевской Гавани.

По сути, Дейенерис осуществила безумство своего отца, которое он планировал, но не смог воплотить в жизнь - сжечь Королевскую Гавань. Тогда, давно, ее Эйрис был одержим драконами и огнем. Он узнал о существовании мощной сжигающей субстанции под названием дикий огонь начал строить планы по сожжению Королевской Гавани вместе со всеми своими врагами. Теперь, спустя много лет, это сделала его дочь...

Последняя серия выйдет 20 мая в 4.00 утра московского времени.