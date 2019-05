В тизере финальной серии "Игры престолов" показаны выжившие

Вслед за премьерой пятого эпизода, телеканала HBO опубликовал тизер последней серии финального сезона «Игры престолов». Видео было выложено в понедельник, 13 мая, в официальном YouTube-канале сериала.

В пятой серии должна была состояться битва между войсками Серсеи и Объединенными силами Севера и Юга под предводительством Дейенерис. Королеву долго упрашивали не разрушать город, но она никого не стала слушать. Один-единственный оставшийся дракон сжег всю Королевскую гавань вместе с людьми к чертовой матери. В этом огненном аду нашли свой конец Пес, Гора, Квиберн, Джейме с Серсеей. Чуть раньше был казнен Варис. Чуть позже был убит Эурон Грейджой.

В коротком трейлере шестого эпизода выжившие после безумства Дейенерис Таргариен двигаются по мертвому городу, по грудам пепла. Сир Давос и Тирион с одной стороны, а Арья Старк - с другой. Королева драконов празднует победу под победные крики дотракийцев и безупречных.

Game of Thrones Season 8 Episode 6 Preview (HBO).The final season of Game of Thrones airs Sundays at 9PM on HBO.